Venus à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les ministres livrent leurs recettes aux étudiants et jeunes diplômés en droit.

Les ministres de l’Intérieur et de la Justice étaient conviés à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une conférence sur l’avenir des métiers du droit et le sort des milliers de diplômés qui sortent chaque année des universités. Président de la première promotion LMD initiatrice de la journée, Ababacar Sy Diagne n’a pas manqué de partager avec les autorités une proposition concrète pour aider les diplômés en droit à s’insérer.

À en croire l’avocat stagiaire, il est évident que les professions libérales existantes ne sauraient absorber tous les sortants des universités, malgré les efforts importants qui ont été faits ces dernières années… “Nous proposons donc d’envisager la mise en place de la profession des experts juridiques agréés”, a-t-il expliqué. Donnant l’exemple de la Côte d’Ivoire qui a mis en place cette catégorie, Monsieur Diagne est revenu sur les contours de cette profession.

“Elle consiste pour un diplômé de droit à faire un stage dans un cabinet d’avocat, d’expertise comptable ou fiscale, sous la tutelle d’un maître de stage reconnu par l’État, et au bout de trois ans, il fait la demande sur la base du rapport de stage. Après étude, le ministère délivre un agrément pour qu’il puisse exercer le métier d’expert juridique agréé”, a-t-il soutenu.

Le Garde des sceaux s’est dit ouvert à étudier les différentes propositions qui sortiraient de ce panel. “Nous allons examiner toutes les recommandations issues des travaux. Par rapport à cette proposition, nous allons voir la faisabilité. Si c’est faisable, pourquoi pas tenter l’expérience. De toute façon, aucune porte ne sera fermée comme je l’ai dit”, a réagi le ministre Moussa Sarr, non sans saluer les nombreux efforts qui ont été faits ces dernières années par les différentes professions libérales.

Tout en insistant sur la poursuite de ces efforts, le ministre a rappelé la réforme relative à la profession de commissaires de justice, qui sera bientôt finalisée et qui va offrir de nouvelles opportunités. “Le texte portant statut des commissaires de justice est finalisé et n’attend plus que son adoption. Huissiers de justice et commissaires-priseurs y sont réunis au sein d’une profession unique, dotée d’un Ordre national. Ouverte aux titulaires d’un master en droit, elle sera accessible par concours, direct ou professionnel”, s’est-il engagé. Le commissaire de justice, selon lui, pourra en outre être désigné médiateur, conciliateur ou arbitre.

Le Garde des sceaux invite par ailleurs la fac à continuer la dynamique d’ouverture pour s’adapter aux exigences actuelles du marché, avec le développement de certains domaines comme le numérique, l’énergie, le droit du sport… Il invite également les formateurs et les étudiants à accorder plus de place à l’anglais et à l’informatique pour être plus compétitif. Last but not least, Me Moussa Sarr insiste sur la nécessité de démocratiser l’accès aux professionnels du droit partout sur le territoire.

“S’installer à Kédougou, à Matam ou à Ziguinchor peut être un choix d’avenir. Ceux qui s’y engageront pourront compter sur l’accompagnement de l’État avec l’augmentation du fonds d’accès à la justice”, plaide le ministre de la Justice. Pour lui, le droit ne saurait devenir le privilège de ceux qui peuvent le payer.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur recommande aux étudiants et aux diplômés de faire preuve de persévérance et de patience pour tirer leur épingle du jeu, d’éviter ceux qui veulent leur faire croire que pour s’en sortir, il faut forcément un parrain.

“Que personne ne vous fasse croire que c’est impossible. Il faut juste croire en soi, être déterminé et patient. Que ça soit le ministre Moussa Sarr, vos profs…, ils vous diront tous qu’ils ont la même trajectoire, rien ne leur a été donné. On n’a rien donné presque à personne dans ce pays, c’est des légendes. Les gens se battent, ils triment, certains ont la chance et d’autres un peu moins. Il faut croire en vous et écouter les conseils de vos parents”, insiste le ministre de l’Intérieur.