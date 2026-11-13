Le Haut Conseil du dialogue social (HCDS) a ouvert, hier à Saly, un atelier de deux jours pour accélérer la mise en place des comités de dialogue social dans tous les départements ministériels. Le message du président Faly Seck est sans ambiguïté : chaque ministère doit disposer de son comité avant la fin de l'année.

Ils sont venus des ministères, des organisations de partenaires sociaux et du HCDS. Réunis à Saly les 12 et 13 novembre 2026, ils participent, aux côtés d'un expert du Bureau international du Travail (BIT), à un atelier technique consacré à l'installation des comités de dialogue social dans l'administration.

L'objectif n'est pas seulement de créer de nouvelles structures. Il s'agit, pour les autorités, de doter chaque département ministériel d'un cadre permanent de concertation, capable d'anticiper les tensions, de traiter les différends et d'éviter que des conflits professionnels ne s'installent durablement.

En ouvrant les travaux, Faly Seck a replacé l'atelier dans son contexte politique. L'initiative répond à une directive du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, lors du Conseil des ministres du 4 juin 2025, avait instruit les membres du gouvernement de mettre en place des mécanismes de dialogue social au sein de leurs ministères respectifs.

Cette orientation a été réaffirmée le 15 octobre 2026 par le Premier ministre, lors de la réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. À cette occasion, le chef du gouvernement avait insisté sur l'urgence de généraliser ces comités à l'ensemble des ministères avant la fin de l'année.

Pour le président du HCDS, ce calendrier n'est pas un simple objectif administratif. La stabilité sociale, a-t-il rappelé, conditionne la réalisation des ambitions de développement du Sénégal, notamment celles de la Stratégie nationale de développement 2025 à 2029 et de l'Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050.

Prévenir plutôt que subir

Créé par le décret n° 2014-1299 du 13 octobre 2014, le HCDS a pour mission de promouvoir le dialogue social dans les secteurs public, parapublic et privé, ainsi que dans l'économie informelle. Dans cette perspective, Faly Seck a insisté sur la fonction préventive du dialogue.

Un comité fonctionnel dans un ministère, c'est d'abord un lieu où les préoccupations sont exprimées avant de se transformer en crise, où les désaccords sont discutés avant de devenir des blocages. La paix sociale, dans cette lecture, n'est pas seulement une absence de conflit, mais un facteur de progrès économique et social.

Pour accompagner ce processus, le HCDS s'appuie sur ses partenaires stratégiques, au premier rang desquels le Bureau international du Travail. L'organisation est représentée à Saly par son expert, Hervé Sea. Faly Seck a salué cette contribution et réaffirmé sa volonté de poursuivre ce partenariat historique en faveur de la promotion du dialogue social et de la prévention des conflits en milieu professionnel.

Il a également remercié les membres du HCDS, les partenaires sociaux et les représentants des ministères pour leur engagement dans cette démarche.

À l'issue des deux jours de travaux, les conclusions de l'atelier sont attendues avec attention. Les autorités espèrent qu'elles ouvriront la voie à une installation généralisée et rapide des comités de dialogue social, pour faire de la concertation un pilier de la stabilité institutionnelle et du développement durable.

Pape Mbar Faye.