Une opération coordonnée des services chargés de l’application de la loi contre le trafic de véhicules volés a conduit à l’arrestation de 688 personnes et à la saisie de 2 394 véhicules dans 65 pays, dont le Sénégal.

L’opération Carback II (28 septembre - 9 octobre 2026), menée par INTERPOL avec le soutien de Frontex, a mobilisé les services chargés de l’application de la loi de 65 pays. Elle a mis au jour des liens entre les infractions liées aux véhicules et d’autres formes de criminalité graves. Coordonnée par des services chargés de la lutte contre le trafic de véhicules volés, elle a conduit à l’arrestation de 688 personnes et à la saisie de 2 394 véhicules.

Son objectif consistait à localiser et saisir des véhicules volés, démanteler des réseaux criminels, mettre au jour des modes opératoires et exposer les liens existants entre la criminalité liée aux véhicules et d’autres formes de criminalité grave. Les autorités ont également saisi 1 891 pièces détachées, ainsi que des stupéfiants, de l’argent liquide et des armes. Trente groupes criminels organisés ont été démantelés et plusieurs autres font toujours l’objet d’enquêtes.

Au cours de la phase tactique, les pays participants ont intensifié les contrôles de véhicules, de passagers et de marchandises dans des zones préalablement identifiées comme particulièrement exposées à la criminalité liée aux véhicules. Plus de 1,5 million de recherches ont été effectuées dans les bases de données d’INTERPOL, donnant lieu à 1 180 signalements positifs. Ces consultations ont porté sur plus de 480 000 vérifications de plaques d’immatriculation dans la base de données sur les véhicules volés.

Ainsi, David Caunter, directeur de la lutte contre la criminalité organisée et les nouvelles formes de criminalité d’INTERPOL, souligne que la criminalité liée aux véhicules ne se limite pas à une simple atteinte aux biens. « Chaque année, dit-il, les réseaux criminels font entrer des centaines de milliers de véhicules volés dans l’économie criminelle. Ces véhicules constituent à la fois une source de revenus à faible risque et un outil facilitant d’autres activités illicites. Ils sont vendus, utilisés comme moyen de paiement entre groupes criminels ou utilisés pour transporter des stupéfiants, des armes à feu et des marchandises de contrebande à travers les frontières. S’attaquer à la criminalité liée aux véhicules, c’est s’attaquer aux revenus qui alimentent ces réseaux. »

Le vol de véhicules : un facilitateur d’autres activités criminelles

Ainsi, lors de l’opération Carback II, la police des frontières grecque a intercepté trois individus circulant à bord de véhicules portant des plaques d’immatriculation françaises en cours de validité. Leur comportement suspect a incité les autorités à vérifier les documents d’immatriculation, qui se sont révélés être falsifiés. La coopération immédiate avec les services français chargés de l’application de la loi a permis d’établir que les véhicules avaient été loués.

Les malfaiteurs tentaient de faire sortir les véhicules de l’Union européenne avant même que leur détournement ne soit signalé par les sociétés de location. Au cours des journées d’action, deux unités de coordination opérationnelle ont été mises en place : l’une au Bureau régional d’INTERPOL à Buenos Aires et l’autre au centre de coordination de JAD (Joint Action Days) Mobile 9 au siège de Frontex à Varsovie. Ces unités ont permis aux agents d’INTERPOL d’apporter un soutien continu aux opérations, notamment en assurant un suivi en temps réel et en facilitant le partage de renseignements entre les pays.

Les données GPS et les renseignements reçus par ces unités ont contribué directement à la localisation et à la saisie de plusieurs véhicules. En Mauritanie, les policiers ont saisi un véhicule Toyota volé en France, tandis que deux voitures volées au Portugal ont été retrouvées par les autorités sénégalaises et nigérianes. En Bolivie, une voiture volée en Argentine a été suivie en temps réel avant d’être saisie par les autorités locales, et grâce à des renseignements fournis par les autorités douanières canadiennes sur des conteneurs suspects, deux véhicules haut de gamme volés au Canada ont été interceptés alors qu’ils transitaient par le port de Tanger.

L’opération parallèle menée par Frontex, JAD Mobile 9, a permis de saisir 710 véhicules supplémentaires et de procéder à 334 arrestations en Europe. Menées en synergie, les deux initiatives ont pu amplifier leur impact opérationnel.

CHEIKH THIAM