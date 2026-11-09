Sur le sable de Saly, à seulement seize ans, Élisabeth Diatta a écrit l'histoire. En s'imposant 5 à 1 en finale face à la Japonaise Reisa Kojima dans la catégorie des moins de 55 kg, la jeune Sénégalaise a décroché la toute première médaille d’or de son pays aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Un sacre éclatant, qui vient couronner un parcours de vie hors du commun.

Enfin, l'hymne national du Sénégal aura retenti ce vendredi aux jeux olympiques de la jeunesse. Derrière cette prouesse historique, un nom : Elisabeth Diatta. Derrière la championne et les acclamations se cache une enfance façonnée par l'épreuve. Née en 2010 et ballotée entre le Sénégal et la Guinée-Bissau par les soubresauts des conflits frontaliers, Élisabeth a grandi en situation d'apatridie, privée des documents officiels indispensables pour exister aux yeux de l’administration.

Sans papiers, l'accès à l'école et aux services de base relevait du parcours du combattant. C'est finalement grâce à l’accompagnement du programme RECAF-Jeu (porté par Right To Play) et aux démarches menées auprès des autorités que la jeune fille a pu régulariser sa situation et obtenir la nationalité sénégalaise. Une victoire administrative fondatrice, qu’elle résume de ces mots bouleversants : « Je n’aurais jamais imaginé que le sport me donnerait une identité. »

Car c’est bel et bien dans l'arène que tout a basculé. Dans son village, la lutte était alors une affaire de garçons, et les préjugés avaient la vie dure. Le déclic est venu de sa sœur aînée, Jeannine, figure tutélaire et aujourd’hui entraîneure certifiée, qui l'a poussée à la remplacer un jour au pied levé lors d'une activité sportive. Dès son premier combat improvisé, Élisabeth a vaincu. Une vocation était née.

Entourée par sa sœur et guidée par l’ancienne olympienne Isabelle Sambou, la jeune athlète a rapidement gravi les échelons, de sa quatrième place encourageante aux championnats du monde U17 de lutte de plage à Bakou jusqu'à l'apothéose de Saly.

Plus qu'une performance sportive, la médaille d'or d'Élisabeth Diatta est un symbole d'émancipation et d'espoir. Elle illustre la puissance salvatrice du sport et des programmes de développement, lorsqu'ils ouvrent des portes aux jeunesses marginalisées. Aujourd'hui, la championne du Kassa et fierté du Sénégal ne compte pas s'arrêter là : elle espère désormais inspirer d'autres jeunes filles à fouler le sable, à briser les barrières et à conquérir, à leur tour, leur propre destin.

MAMADOU DIOP