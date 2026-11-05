Entre le soulagement d'un succès arraché à l'ultime seconde et la satisfaction de voir émerger une jeune promesse des bassins, le Sénégal a vécu une journée particulièrement dense aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Devant des supporters venus en nombre, les athlètes locaux ont partagé des moments de communion intense avec leur public, ce mercredi.

Futsal : Une victoire au bout du suspense pour les Lionceaux

Le Complexe Iba Mar Diop est passé par tous les états ce mercredi. Pour leur deuxième sortie dans le tournoi olympique, les joueurs de Moussa Balla Baldé ont fini par décrocher une victoire essentielle contre le Panama (5-4), au terme d'une confrontation indécise et éprouvante jusqu'à la dernière seconde.

Frustrés par leur manque d'efficacité lors de la défaite initiale face à l'Argentine, les jeunes Sénégalaise ont cette fois abordé la rencontre avec beaucoup plus d'allant et de justesse. Privilégiant un jeu rapide et appliqué, les coéquipiers d'Assane Sarr ont pris les devants grâce à l'inspiration de Mouhamed Diakhaté, auteur d'un doublé plein de sang-froid dans le premier acte. Cette entame idéale traduisait une nette domination collective et a permis à l'équipe de regagner les vestiaires avec une avance rassurante.

De retour sur le terrain, Mamadou Diagne pensait avoir mis les siens à l'abri en inscrivant le troisième but de sa sélection. Mais le scénario du match s'est brusquement emballé. Confrontés notamment aux pépins de leur gardien, les Lionceaux ont concédé trois buts coup sur coup. Duan Ramirez, Jose Almoguea et Michael Mosquera ont remis les deux formations à égalité, installant un doute pesant dans les travées de la salle.

Dans un final irrespirable où la fatigue pesait sur les organismes, Saliou Camara a bien cru libérer son équipe en redonnant l'avantage au Sénégal, mais le Panama a répliqué dans la foulée grâce à Saravia pour accrocher le score de 4-4.

Alors que les deux nations semblaient se diriger vers un match nul, Mamadou Diagne s'est retrouvé à la conclusion de la dernière offensive du match pour offrir la victoire aux siens à l'ultime seconde. Ce succès précieux permet au Sénégal d'occuper la troisième place de sa poule et de s'offrir une confrontation décisive ce samedi face à l'Afghanistan pour une place dans le dernier carré.

Natation : Marta Biagini ne verra pas la finale malgré sa belle prestation

Loin du bruit et de la ferveur du futsal, l'ambiance était tout autre dans le bassin olympique, où la jeunesse sénégalaise s'est également illustrée. Engagée dans les séries du 50 m nage libre, Marta Alodia Biagini s'avançait à 14 ans seulement face à l'élite internationale de sa catégorie.

Dans une cinquième série disputée, la jeune nageuse a fait preuve d'une belle maîtrise pour imposer son rythme dès les premiers mètres. Poussée par les encouragements de ses proches et des spectateurs locaux, elle a touché le mur en première position avec un temps de 27 s 70, s'imposant devant la Bermudienne Maggie Mewett (28 s 12) et la Maldivienne Amna Thazkiyah Mirsaad (28 s 17).

Toutefois, la règle du classement général par temps pour accéder aux huit places de la finale s'est révélée exigeante. Malgré sa victoire dans sa série, la représentante sénégalaise se classe au 21e rang sur l'ensemble des neuf séries disputées dans la matinée, ce qui met un terme à son parcours individuel pour cette épreuve.

MAMADOU DIOP