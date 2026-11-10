Les rideaux sont tombés, ce lundi, sur les tournois de basket-ball 3x3 garçons et filles. L’équipe masculine sénégalaise est championne olympique des JOJ Dakar 2026, alors que celle des dames a décroché la médaille de bronze.

Il fallait avoir le cœur bien accroché lors de cette dernière journée du basket-ball 3x3, au Complexe du Tour de l’Œuf, ce lundi. Les Lionceaux ont remporté l’or devant la Lituanie au bout d’une finale palpitante. Il a fallu en arriver aux prolongations pour départager les deux équipes.

L’affiche de cette finale garçons était le remake du match de poules remporté largement par le Sénégal aux dépens de la Lituanie (21-12). C’est donc logique que les retrouvailles se présentent sous un autre visage. Face à des Lituaniens revanchards, les Sénégalais ont pris la partie par le bon bout en menant 2-0. Mais l’adversaire a vite réagi pour renverser la tendance. Les Nordistes ont pris les devants, avec quatre points d’écart (2-6). Malgré les efforts des locaux, poussés par un public acquis à leur cause, l’équipe lituanienne a tenu bon, menant au score avec trois points d’avance (8-11).

À une minute de la fin du temps réglementaire, les choses se présentaient mal pour les Lionceaux. Il n’était pas question pour Frédéric Clovice Mané de jeter l’éponge. Ce dernier a pris les choses en main. Il a lancé l’estocade en inscrivant deux paniers de suite, puis un troisième pour arracher l’égalisation (12-12) dans les toutes dernières fractions de seconde. Les prolongations se sont imposées pour départager les deux formations. La première équipe qui parvient à inscrire 2 points remporte immédiatement le match. Paulius a donné l’avantage à son équipe (12-13), après seulement 27 secondes de jeu.

C’est encore Mané qui a remis les siens dans la course (13-13). Après plusieurs échecs devant le panier, le Sénégal a obtenu la balle de match avec deux lancers francs. Mais Sacoura Diop a manqué ses deux tentatives. L’ambiance est devenue pesante autour du terrain. Le salut est venu d’une offensive menée par Clovice Mané pour Papa Mamadou Cissé, qui a surgi et envoyé la balle dans le cerceau. C’est l’explosion dans le public. Le quatuor Frédéric Clovice Mané, Papa Mamadou Cissé, Sacoura Diop et Ibrahima Ndiaye offre au Sénégal sa quatrième médaille d’or aux JOJ Dakar 2026.

« On a tout donné. Je n’ai jamais perdu espoir ! Je suis le capitaine, si je perds espoir, ce n’est pas normal. Maintenant, je l’ai fait, on a gagné », s’est réjoui Clovice Mané auprès des médias. Le capitaine des Lionceaux n’a pas caché sa fierté et sa reconnaissance envers les supporters sénégalais. « C’était très tendu, très difficile, on a géré nos émotions. Je suis très fier, car c’est pour le Sénégal. Le public nous a boostés, ils nous ont fait confiance. »

Les Lioncelles en bronze

Quelques minutes plus tôt, ce sont les filles qui ont ouvert la moisson des médailles. Dans une ambiance extraordinaire, l’équipe féminine du Sénégal a décroché la médaille de bronze après une remontée spectaculaire contre l’Égypte (18-17). D’un tir au buzzer, Bintou Bangoura a réussi une action qui restera dans l’histoire de ces JOJ de Dakar 2026.

Ayant manqué la finale en perdant en demi-finale face à la Chine (21-19), les Lioncelles devaient se remettre vite de cette déception pour s’assurer au moins la dernière marche du podium. Le début de partie a été difficile pour elles. Néné Sira Diallo et ses coéquipières ont subi la domination égyptienne pendant pratiquement toute la rencontre. La victoire prenait la direction du Nord quand le destin en a décidé autrement. À moins de quinze secondes de la fin, l’Égypte menait par trois points d’écart (14-17). Sur deux coups d’éclat, les Sénégalaises ont complètement inversé la pente. À six secondes du buzzer final, Néné Sira Diallo a réussi un tir à distance qui a redonné espoir aux nombreux fans (16-17), avant que Bintou Bangoura ne boucle cette folle remontée (18-17).

À la fin de la rencontre, Bangoura n’avait pas les mots pour exprimer ses sentiments. « C’est une énorme satisfaction d’obtenir cette médaille de bronze aux JOJ. C’est le peuple qui nous a aidées et nous a donné la force de revenir. C’est la plus belle victoire de ma vie. Je ne peux même pas expliquer ce qui s’est passé. C’est une fierté. Je remercie le peuple infiniment. Tout le monde croyait que c’était fini jusqu’à la dernière seconde. Je suis si heureuse et je suis fière de moi. Les Égyptiennes nous ont dominées, mais on y a cru jusqu’au bout », a-t-elle confié.

LOUIS GEORGES DIATTA