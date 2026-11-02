Matar Diop a inscrit à jamais son nom dans l’histoire de l’olympisme sénégalais. Le jeune judoka qui a fait un parcours énorme jusqu’à cette victoire historique sur Nathan Gbingbehi qui n’a rien pu faire face à la témérité du jeune sénégalais vainqueur sur le score de 11-1.

Pour rappel après sa victoire en huitième de finale contre le péruvien Yesus Perrea, Matar s’était incliné contre l’Ukrainien Heydarov avant d’être repêché pour un combat qu’il remportera contre le Jamaïcain Gow Larone. Sa victoire sur Nathan Gbingbehi le place désormais sur la troisième marche du classement mondial de judo de la catégorie des moins de 66 kg.