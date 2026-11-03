Un événement historique, une consécration diplomatique et un appel à la communion nationale.

C'est parti pour deux semaines de sport, de passion, de joie, de festivités et de communion entre les jeunesses du monde. Dakar, capitale du Sénégal, devient le point de convergence de la communauté sportive internationale, accueillant les talents, les champions et les espoirs d'une nouvelle génération qui porte les valeurs universelles de l'olympisme.

Un rendez-vous historique, une première pour le continent africain dans l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Pour la première fois, l'Afrique accueille cet événement planétaire. Et c'est le Sénégal qui a l'immense privilège, mais aussi la responsabilité historique, de porter cet honneur au nom de tout un continent.

Le cœur de l'olympisme bat au Sénégal, l'Afrique accueille le monde et le Sénégal écrit une nouvelle page de son histoire !

Au-delà de la compétition sportive, les JOJ constituent une formidable consécration de notre tradition diplomatique, de notre hospitalité légendaire et de notre positionnement historique comme terre de paix, de dialogue, de tolérance et de stabilité.

Cet événement de dimension planétaire n'est pas le fruit du hasard. Il est l'aboutissement d'un long processus de construction nationale, d'un leadership diplomatique, d'une présence internationale affirmée et d'une capacité à inspirer confiance auprès des grandes institutions et des partenaires du monde.

Il est aussi le témoignage de la confiance accordée au Sénégal et à l'Afrique, mais surtout de la reconnaissance de notre capacité collective à relever les grands défis de notre époque.

À cette occasion, il convient de rendre hommage à notre pays et de saluer la contribution des différents chefs d'État qui, à travers leurs visions, leurs engagements et leurs réalisations, ont participé à bâtir cette réputation et à consolider les fondements de notre rayonnement international.

Le Président Léopold Sédar Senghor a posé les fondations d'un État républicain moderne, ouvert sur le monde et stratégiquement engagé dans le concert des nations. Le Président Abdou Diouf a consolidé cet héritage institutionnel et diplomatique, renforçant la crédibilité internationale du Sénégal.

Le Président Abdoulaye Wade a imprimé une nouvelle dynamique à la transformation du pays, notamment à travers une ambition infrastructurelle qui a profondément marqué notre trajectoire de développement. Le Président Macky Sall a, pour sa part, accéléré cette dynamique par de grands investissements, l'innovation et une politique de territorialisation des infrastructures. Une part importante des équipements et des réalisations qui contribuent aujourd'hui à accueillir les JOJ porte l'empreinte de cette période.

Aujourd'hui, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye porte la responsabilité historique de préserver, de valoriser et de consolider cet héritage, tout en lui donnant une nouvelle orientation fondée sur la souveraineté, la transformation structurelle et la recherche d'un meilleur impact économique et social au bénéfice des populations.

Car une nation ne se construit ni dans l'effacement systématique du passé ni dans l'immobilisme. Elle se construit dans la capacité à assumer son histoire, à reconnaître les contributions, à corriger les insuffisances et à inscrire les bonnes réalisations dans une dynamique de progrès collectif.

La rupture et la continuité ne sont pas nécessairement contradictoires lorsqu'elles servent une ambition supérieure : celle de l'intérêt général. Le dialogue, la reconnaissance mutuelle, la solidarité agissante et le dépassement des clivages doivent demeurer les ressorts essentiels de notre construction nationale.

Mais aujourd'hui, au-delà des gouvernants, des institutions et des organisateurs, la réussite des JOJ interpelle chaque Sénégalais.

C'est pourquoi je lance un appel solennel à l'ensemble de nos compatriotes, de Dakar aux régions les plus éloignées, de la diaspora à toutes les composantes de notre société : faisons de cet événement une démonstration exceptionnelle de notre hospitalité, de notre ouverture, de notre discipline collective et de notre sens de la responsabilité.

Accueillons nos hôtes avec chaleur, courtoisie et élégance. Faisons découvrir au monde notre culture, notre patrimoine, notre générosité et cette légendaire Teranga qui constitue l'une des plus belles signatures de notre identité nationale.

Faisons preuve de civisme, de disponibilité, de tolérance et de dépassement. Que chaque citoyen, chaque jeune, chaque acteur économique, chaque organisation communautaire et chaque institution se sente concerné par cette responsabilité collective.

Nous devons comprendre que les JOJ ne sont pas uniquement l'affaire du Gouvernement ou du Comité d'organisation. Ils sont l'affaire de toute une nation et l'occasion pour chaque Sénégalais de contribuer, à son niveau, à la réussite d'un événement qui nous dépasse individuellement, mais qui nous grandit collectivement.

Notre ambition ne doit pas se limiter à réussir deux semaines de compétitions. Nous devons faire de cette rencontre un accélérateur de rayonnement diplomatique, d'attractivité économique, de promotion touristique, de développement des infrastructures et surtout de confiance en notre capacité à réaliser de grandes choses.

Le véritable héritage des JOJ devra se mesurer à ce qu'ils laisseront à notre jeunesse, à nos territoires, à notre économie et à l'image de notre pays dans le monde.

Le Sénégal a reçu un honneur historique. À nous de démontrer que nous sommes à la hauteur de cette confiance.

Que ces Jeux soient le symbole d'une Afrique qui s'affirme, d'un Sénégal qui rassemble et d'une jeunesse mondiale qui se retrouve autour des valeurs de paix, d'excellence, de respect, d'amitié et de solidarité.

L'histoire nous regarde. Le monde nous observe. L'Afrique nous fait confiance. Unissons nos forces pour réussir ce rendez-vous historique !

Vive le Sénégal !

Vive l'Afrique !

Vive l'olympisme et la jeunesse mondiale !

Ensemble, faisons des JOJ Dakar 2026 une fierté nationale et un héritage pour les générations futures.

Après cet événement, maintenant le rayonnement du cadre de vie et la mobilisation autour du développement intégral du Sénégal.

Les bons gestes et les bonnes actions doivent se perpétuer et non être circonstanciels ou événementiels.

Le développement c'est le maintien de la routine positive.

Assane Sene

Cadre à l' urbanisme

Président du Mouvement Ngoundiane bou bess.