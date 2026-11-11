La délégation sénégalaise aux JOJ Dakar 2026 a décroché sa cinquième médaille d’or, ce mardi, grâce au taekwondo. Elle est l’œuvre de Marie Sarr qui a remporté la finale en moins de 55 kg face à la Tunisienne Yasmine Haouani. Quant à Aïda Touré, elle a décroché la médaille de bronze en moins de 63 kg, dans la même discipline.

La belle moisson sénégalaise aux JOJ Dakar 2026 se poursuit. Après la lutte de plage et le basket 3x3, c’est au tour du taekwondo d’offrir au pays hôte deux nouvelles médailles. Il s’agit de Marie Sarr, qui a décroché la médaille d'or en moins de 55 kg en battant en finale la Tunisienne Yasmine Haouani. La Sénégalaise s'est imposée en deux rounds, 8-4 puis 11-3, devant un public en fusion au Complexe Iba Mar Diop. Ce sacre constitue la cinquième médaille d'or de la délégation sénégalaise aux JOJ Dakar 2026.

Plus tôt dans la journée, Aïda Touré était elle aussi montée sur le podium en moins de 63 kg. Battue 0-2 en demi-finale par l'Iranienne Asal Goltapeh, après avoir dominé la Péruvienne Ximena Zapata Pena en quart de finale, elle repart avec la médaille de bronze.

Le Sénégal remonte à la sixième place au tableau général, avec neuf médailles, dont cinq en or et quatre en bronze. C’est le troisième pays africain, derrière l’Égypte (4e), avec 11 médailles, dont 6 en or, 4 en bronze et 1 en argent, et l’Éthiopie (5e), qui a obtenu 8 médailles, dont 5 en or et 3 en argent. La Chine domine largement la course. Le pays de l’Empire du Milieu compte au total 28 médailles, dont 15 en or, 8 en argent et 5 en bronze. Il est suivi du Japon, avec 23 médailles (9 en or, 7 en argent et 7 en bronze), et de la Russie, avec 13 médailles (8 en or, 4 en argent et 1 en bronze).

Beach handball : Lionceaux et Lioncelles visent le carré d’as

Double bonheur pour le beach handball sénégalais. Ce mardi, à Saly, les équipes masculine et féminine du Sénégal ont toutes deux décroché leur qualification pour les quarts de finale des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et les deux sélections ne comptent pas s’arrêter là : elles visent désormais une place en demi-finale.

Les garçons ont ouvert la voie. Pour leur dernier match de poule, les Lionceaux ont dominé Porto Rico en deux sets à zéro. Sans trembler, les jeunes Sénégalais ont rapidement pris les devants en remportant la première période (24-12), avant de confirmer leur supériorité dans la deuxième (26-16). Ce succès leur permet de terminer la phase de groupes avec deux victoires. Ils avaient réussi leur entrée en matière face à la Hongrie (2-1), avant de s’incliner face au Brésil (1-2), une des références mondiales de la discipline. En quart de finale, ce mercredi 11 novembre à 11h15, les Lionceaux croiseront la Thaïlande.

Quelques minutes plus tard, les filles ont imité les garçons. Opposées au Kenya pour leur troisième sortie, les Lioncelles se sont imposées en deux manches (2-0), avec des scores de 23-10 et 24-13. Elles terminent ainsi la phase préliminaire sur une deuxième victoire, après leur succès inaugural contre la France (2-1), malgré un revers face à l'Uruguay (1-2). En quart de finale, ce mercredi 11 novembre à 10h, les Lioncelles affronteront la Croatie.

LOUIS GEORGES DIATTA