La capitale sénégalaise a accueilli la 34e Journée internationale de l’écrivain africain qui célèbre la fraternité littéraire entre le Sénégal et le Congo autour du thème « Écrire pour une quête de l’humanité ».

La littérature africaine entend plus que jamais faire entendre sa voix dans les débats qui traversent les sociétés contemporaines. C’est dans cette perspective que s’est ouverte, samedi 7 novembre à l’hôtel Fleur de Lys au point E, la 34e édition de la Journée internationale de l’écrivain africain (JIEA). Organisée par l’Association des écrivains du Sénégal (AES), cette manifestation, qui se déroule du 7 au 11 novembre, met à l’honneur la République du Congo autour du thème « Écrire pour une quête de l’humanité ».

Sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakher Faye, et sous la présidence effective de la ministre chargée de la Culture, du Patrimoine et des Industries créatives, Mame Coumba Diop, la cérémonie d’ouverture a réuni écrivains, diplomates, responsables institutionnels et acteurs du monde littéraire sénégalais et congolais. Une rencontre placée sous le signe du dialogue intellectuel, de la reconnaissance mutuelle et de la fraternité entre les peuples. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal, Abdoulaye Fodé Ndione, a rappelé la portée historique de cette journée, dont les origines remontent aux initiatives panafricaines du début des années 1990.

Évoquant la responsabilité de l'écrivain dans la construction des sociétés, il a insisté sur la nécessité de faire de la plume un instrument de vérité et de vigilance. « Le rôle de l'écrivain est multidimensionnel », a-t-il souligné, rappelant que sa capacité à transformer l'imaginaire en matière de réflexion sur le réel constitue une richesse pour les sociétés africaines.

Pour le président de l'AES, l'écrivain ne saurait se limiter à la production d'œuvres littéraires. Il est également un témoin de son époque, un veilleur et un acteur de consciences. « L'écriture est une fascination qui nourrit l'esprit. Elle implique une responsabilité, un engagement majeur », a-t-il affirmé. Une responsabilité qui suppose, selon lui, de restituer les vérités, d'interroger les pouvoirs et de défendre les droits humains.

Revenant sur le parcours de l'Association des écrivains du Sénégal, créée en 1973 sous l'influence de Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Fodé Ndione a rendu hommage aux générations qui ont contribué à son rayonnement. Il a également salué la fidélité de l'institution à cette célébration qui, au fil des éditions, a accueilli des auteurs venus de plusieurs pays du continent et de la diaspora.

Le Congo, invité d'honneur d'une fraternité renouvelée

Le choix de la République du Congo comme pays invité d'honneur donne une dimension particulière à cette 34e édition. Dix ans après une précédente participation congolaise, cette nouvelle invitation témoigne de la continuité des relations entre les deux communautés littéraires. Cette fois, la délégation est notamment portée par la Rentrée littéraire de la République du Congo, dirigée par Florent Sogni Zaou.

Parrain de cette édition, l'écrivain congolais Armel Saint-Silvère Dongou, qui s'est exprimé par l'intermédiaire de sa représentante, a accueilli cette distinction avec émotion et humilité. Dans son message, il a souligné que certaines reconnaissances dépassent le simple honneur personnel pour engager le parcours et la conscience de celui qui les reçoit. « Certaines invitations honorent un homme, d'autres engagent sa conscience, interpellent son parcours et confèrent à sa présence une portée qui excède sa personne », a-t-il déclaré dans son allocution.

Une manière de mesurer la portée symbolique de cette distinction, qu'il considère également comme une responsabilité morale. Le parrain a ainsi exprimé sa gratitude à l'AES, à son président et à l'ensemble du comité d'organisation pour la confiance accordée à sa personne. Cette reconnaissance vient notamment saluer son parcours littéraire, marqué par sa distinction au prix Jean Malunga organisé par la Rentrée littéraire du Congo.

Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur de la République du Congo au Sénégal, Jean-Luc Saint Vito Aka-Evy, a salué l'accueil réservé à la délégation congolaise. « Nous sommes à Dakar. Au Sénégal. Pays de la Teranga. Pays de l'hospitalité légendaire. De l'accueil sans frein de l'autre », a-t-il déclaré, mettant en avant l'ouverture culturelle du Sénégal et son attachement au dialogue avec les autres peuples. Pour le diplomate, cette invitation constitue une nouvelle illustration de la qualité des relations culturelles entre Dakar et Brazzaville.

Évoquant les grandes figures de la littérature sénégalaise, il a notamment cité Alioune Diop, Léopold Sédar Senghor, David Diop, Birago Diop, Sembène Ousmane, Cheikh Hamidou Kane, Mariama Bâ, Boubacar Boris Diop, Fatou Diome et Ken Bugul. Autant de plumes qui ont contribué à inscrire la littérature sénégalaise dans le patrimoine intellectuel mondial. « Le goût de l'autre, le goût de l'altérité, les Sénégalais n'ont plus à le démontrer », a-t-il ajouté, saluant l'engagement de l'Association des écrivains du Sénégal en faveur du rapprochement des communautés littéraires africaines.

Une histoire commune et des passerelles culturelles

Au nom du ministre congolais de la Culture, des Arts et du Patrimoine national, le professeur Bellamine Étienne Iloki, directeur général du Livre et de la Lecture publique, a exprimé la fierté de son pays d'être ainsi mis à l'honneur. « Recevoir une distinction de pays invité d'honneur à la 34e édition de la Journée internationale des écrivains africains est un hommage historique qui résonne au plus profond de nos forêts, de nos plaines et le long de notre majestueux fleuve Congo », a-t-il déclaré.

Pour le responsable congolais, cette reconnaissance témoigne de la contribution historique de son pays à la littérature africaine et à la pensée universelle. Il a insisté également sur la nécessité de renforcer les échanges entre les communautés littéraires du continent, rappelant que les relations entre le Sénégal et le Congo s'inscrivent dans une dynamique historique et panafricaine.

Clôturant les interventions officielles, la ministre Mame Coumba Diop a salué la constance de l'Association des écrivains du Sénégal dans l'organisation de cette manifestation. « Cette journée est une belle tradition. Née en 1992 de l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, la PAWA, elle n'a jamais vu l'Association des écrivains du Sénégal manquer à l'appel », a-t-elle rappelé.

La ministre a également félicité le président Abdoulaye Fodé Ndione et l'ensemble des écrivains sénégalais pour la continuité de cette initiative. « Trente-quatre éditions plus tard, la ferveur est intacte », a-t-elle relevé. Insistant sur les liens historiques entre Dakar et Brazzaville, elle a rappelé que les deux villes ont longtemps constitué des carrefours intellectuels et culturels du continent. « Dakar fut la capitale de l'Afrique occidentale française, Brazzaville celle de l'Afrique équatoriale française », a-t-elle souligné.

Au-delà de leur histoire institutionnelle, les deux pays partagent une langue de création, des traditions artistiques et des liens humains. La ministre a notamment évoqué la rumba, qui a marqué les scènes musicales sénégalaises et congolaises des années 1960 et 1970, ainsi que les familles sénégalaises établies depuis plusieurs générations à Brazzaville. Elle a également mis en lumière la figure du sergent Malamine Kamara, fils du Sénégal et compagnon de route de Savorgnan de Brazza, qui a occupé le poste de MFOA entre octobre 1880 et mai 1882. Une référence historique qui rappelle l'ancienneté des passerelles entre les deux peuples.

La plume au service de l'humain

À travers cette 34e édition, l'Association des écrivains du Sénégal remet au centre du débat la responsabilité de l'écrivain face aux transformations du monde. Le thème « Écrire pour une quête de l'humanité » invite à dépasser la seule dimension esthétique de l'écriture pour interroger sa capacité à défendre la dignité humaine, à préserver la mémoire collective et à rapprocher les peuples.

Dans un contexte marqué par les crises, les tensions et les mutations sociales, la littérature demeure un espace de liberté et de réflexion. Elle permet de raconter les sociétés, de transmettre les expériences et de donner une voix à ceux que l'histoire et les circonstances réduisent parfois au silence. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par une remise de distinctions, venant saluer des parcours et des contributions au rayonnement des lettres africaines.

Prévue jusqu'au 11 novembre, cette rencontre entend ainsi prolonger le dialogue entre les écrivains, les institutions et les acteurs du livre. Au-delà de la célébration symbolique, cette 34e édition rappelle que la littérature africaine possède une responsabilité particulière : celle de contribuer, par la force des mots, à une meilleure compréhension de l'humain et à la construction d'un destin partagé.

À Dakar, Sénégalais et Congolais se retrouvent ainsi autour d'une conviction commune : écrire, c'est aussi interroger le monde, transmettre une mémoire et continuer à chercher ce qui unit les hommes.

FATOU BA