Six Sénégalais et quatre auteurs d’autres pays africains sont finalistes de la première compétition d’écriture de Juriplume. Leurs textes, consacrés à cinq valeurs humaines, seront départagés par un jury de cinq membres. La remise des prix est prévue dans la première quinzaine de décembre 2026.

Dix textes restent en compétition pour la première édition du concours d’écriture de Juriplume – Entre Droit et Littérature. Retenus à l’issue d’une première sélection, ils seront soumis à une nouvelle évaluation pour désigner trois lauréats. Organisée en partenariat avec Le Carré Culturel, cette édition invitait les auteurs à écrire autour de cinq thèmes : la liberté, la justice, l’amour, le courage et la dignité. Six Sénégalais figurent parmi les finalistes : Abdallah Djiba pour Le Poète vagabond, Abdoulaye Seck pour Amour, Dior Samb pour Liberté, je t’ai cherchée dans les textes, Houra Issa Boloki pour Courage, Ibrahima Diome pour Hymne aux femmes du monde et Oumar Diop Al Foutiyou pour Ma bien-aimée. Ils sont en lice aux côtés de l’Égyptien Ahmed Ragab Ragheb, auteur d’Afrique me demande, du Tchadien Batrane Kalli Tchabi pour Les épreuves d’amour, de Clark Liodess Kaya, de la République du Congo, pour La liberté a le goût des frontières, et de la Camerounaise Mégane Folepe pour Le goût du courage. Cette sélection réunit ainsi des auteurs de cinq pays africains.

Cinq jurés pour départager les finalistes

Le jury est présidé par Waly Ba, professeur de lettres modernes, poète, écrivain, critique littéraire et fondateur des éditions Nuit et Jour. Il réunit également Karim Diallo, romancier et formateur en français au Centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) ; Bachir Tamsir Niane, enseignant-chercheur spécialiste de la littérature africaine francophone contemporaine ; Rouguiata Aliou Belal Sall, poétesse et romancière ; ainsi qu’Arame Ndiaye, journaliste au quotidien national Le Soleil et auteure du roman Une folle lucide. Pour établir leur palmarès, les jurés examineront notamment l’originalité des propositions, leur qualité littéraire, la maîtrise de la langue et la cohérence de leur construction. La profondeur de la réflexion et la portée humaine et sociale des textes figurent aussi parmi les critères annoncés. Les trois lauréats seront distingués lors d’une cérémonie prévue dans la première quinzaine de décembre 2026.

Rapprocher l’écriture et l’accès au droit

Créée en octobre 2025, Juriplume est portée par Coumba Diallo, diplômée d’une maîtrise en droit des affaires et du contentieux. Sa fondatrice et coordinatrice souhaite encourager la lecture et la création littéraire, tout en contribuant à rendre le droit plus accessible. Les thèmes choisis pour ce premier concours traduisent cette volonté de rapprocher les deux disciplines. Liberté, justice ou dignité constituent à la fois des sujets de création et des questions qui traversent la vie en société. En les proposant aux auteurs, Juriplume entend ouvrir un espace de réflexion sur les rapports humains et les principes qui les encadrent. Au-delà des récompenses, l’initiative vise à faire connaître de nouvelles plumes et à favoriser les rencontres entre auteurs et acteurs du livre. La remise des prix de décembre constituera un premier rendez-vous pour ce projet à la croisée du droit et de la littérature.

Fatou Ba