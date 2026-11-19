Le mandat d’arrêt visant Madiambal Diagne reste en vigueur. La Chambre d’accusation financière a déclaré irrecevable sa demande d’annulation, sans examiner la régularité du mandat. Celui-ci avait été décerné le 25 octobre 2025 par Idrissa Diarra, président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF). Dans une déclaration datée du 18 novembre à Paris, Madiambal Diagne indique que la juridiction a fondé sa décision sur le fait qu’il n’avait pas la qualité d’inculpé.

Or c’est précisément sur cette absence de qualité que le journaliste fonde sa contestation. Il estime que le magistrat instructeur ne pouvait décerner un mandat d’arrêt contre lui dans ces conditions et invoque l’article 114 du Code de procédure pénale. Il soutient également que le mandat lui porte directement préjudice et qu’il a, de ce fait, qualité pour en demander l’annulation.

Madiambal Diagne affirme que le Parquet général avait estimé sa requête recevable en la forme, tout en s’opposant à l’annulation du mandat. Selon son récit, le ministère public et la Chambre ont donc divergé sur la possibilité d’examiner sa demande. Le journaliste dénonce une « cacophonie judiciaire » et annonce que ses avocats formeront un pourvoi dans les délais. L’annonce porte sur un recours à venir.

Dans le même texte, Madiambal Diagne met aussi en cause la conduite de l’instruction dans le dossier lié à la société française Ellipse Projects. Il affirme que la société familiale SCI Pharaon n’a signé aucun marché public ni reçu de paiement du Trésor sénégalais. Il présente la procédure comme politiquement motivée. Ces accusations relèvent de sa déclaration. La décision du 18 novembre porte sur la recevabilité de sa demande d’annulation du mandat.