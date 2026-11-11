Lors d’une rencontre à Tougouny, dans la commune de Keur Moussa, le président du parti En Avant ! Ca Kanam a appelé Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à dialoguer. Il a également présenté trois projets destinés aux femmes, aux associations et aux jeunes, dont le déploiement dépendra des ressources disponibles.

Pape Birame Ciss demande au président Bassirou Diomaye Faye de prendre l’initiative d’un rapprochement avec Ousmane Sonko. S’exprimant lors d’une journée de partage et d’échanges organisée à Tougouny, dans la commune de Keur Moussa, le président du parti En Avant ! Ca Kanam a invité les deux responsables à rechercher un terrain d’entente.

« Appelez-le. Rencontrez-vous. Parlez-vous avec franchise et recherchez un terrain d’entente au service du Sénégal », a-t-il lancé à l’endroit du chef de l’État. Selon lui, les divergences politiques et personnelles doivent être dépassées pour préserver la stabilité du pays et permettre aux autorités de se consacrer aux préoccupations des Sénégalais.

Le responsable politique a cité l’emploi des jeunes, le coût de la vie, l’éducation, la santé et les perspectives économiques parmi les défis qui nécessitent l’attention des pouvoirs publics.

Pape Birame Ciss a également appelé Ousmane Sonko à privilégier la concertation avec le président de la République, dans le respect des prérogatives institutionnelles de chacun. Il a exprimé le souhait de le voir accompagner le chef de l’État dans la réussite de son mandat.

Trois projets présentés aux populations

La rencontre de Tougouny a réuni des responsables du parti, des groupements de femmes, des associations et des jeunes. Les échanges ont notamment porté sur les difficultés rencontrées par les femmes dans leurs activités économiques, les préoccupations des groupements A.V.E.C. et les possibilités d’accompagnement des organisations communautaires.

Le président d’En Avant ! Ca Kanam y a présenté trois projets : « Une Localité, Un Lave-Linge », « Une Association, Un Programme » et « Motos Djakarta ».

Selon ses explications, le premier vise à alléger les tâches domestiques des femmes et à favoriser des activités génératrices de revenus. Le deuxième doit accompagner les associations dans le développement d’activités productives et la structuration de leurs initiatives. Le projet « Motos Djakarta » est, quant à lui, destiné aux jeunes souhaitant exercer une activité rémunératrice dans le transport.

Pape Birame Ciss a indiqué que ces dispositifs seraient déployés en fonction des ressources disponibles, des capacités opérationnelles et des critères propres à chaque projet. Il a précisé que l’inscription au sein de la communauté concernée constituait une condition d’éligibilité, sans garantir un accompagnement immédiat à tous les membres.

Des modalités d’accès à préciser

Le responsable politique a demandé aux responsables chargés de la mise en œuvre des projets de faire preuve de rigueur dans la gestion des contributions. Il a également insisté sur la nécessité d’informer les participants des conditions d’accès, des éventuels engagements financiers et des modalités de sélection des bénéficiaires.

Sur les rapports entre cet accompagnement et l’engagement politique, Pape Birame Ciss a déclaré que le vote demeurait un choix personnel et secret.

Ndeye Diallo (Thiès)