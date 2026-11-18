Réunis le samedi 14 novembre 2026 à Montréal, les membres et sympathisants de Kiiraay Canada – Les Patriotes Républicains ont pris part à une rencontre placée sous le signe de la fraternité, de l’engagement et du partage. Cette journée a notamment été marquée par la présentation du comité d’initiative et de gestion provisoire, présidé par M. Pape Amar, ainsi que par des échanges sur les perspectives de développement et de mobilisation du mouvement au Canada.

Conformément aux directives du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs président du parti Kiiraay - Les Patriotes républicains, la coordination de Kiiraay Canada a récemment mis en place un comité d’initiative et de gestion provisoire, placé sous la présidence de M. Pape Amar. C’est dans cette dynamique que les membres et sympathisants du mouvement se sont réunis le samedi 14 novembre 2026 à Montréal, autour d’un moment de fraternité, de partage et de réflexion.

En ouverture de la rencontre, les membres de Kiiraay Canada ont tenu à adresser leurs chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye pour la brillante organisation et le succès des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2026). La rencontre s’est ensuite poursuivie avec la présentation officielle du comité d’initiative et de gestion provisoire de Kiiraay Canada, dirigé par M. Pape Amar.

Un engagement partagé autour d’une même vision

Un tour de table a permis à chaque participant de se présenter et d’exprimer les motivations qui l’ont conduit à s’engager aux côtés du chef de l’État. Au fil des interventions, une même vision s’est dégagée. Les participants ont salué en Bassirou Diomaye Faye un dirigeant jeune et visionnaire, dont l’action est tournée vers un objectif essentiel : le développement et la prospérité du Sénégal.

Convaincus que l’intérêt supérieur de la nation et du peuple sénégalais doit primer sur toute autre considération, les membres présents ont réaffirmé leur volonté d’accompagner et de soutenir pleinement cette vision. La qualité des échanges a également marqué cette journée. La diaspora sénégalaise au Canada, riche de profils, de compétences et d’expériences variés, a nourri des discussions constructives et porteuses de réflexion pour l’avenir du Sénégal.

La rencontre s’est achevée par le discours de clôture du président du comité, M. Pape Amar. Après avoir chaleureusement remercié l’ensemble des participants pour leur présence et leur mobilisation, il est revenu sur les grandes orientations et les objectifs de Kiiraay Canada. L’ambition est claire. Il s’agit de consolider les bases du mouvement sur le territoire canadien, de renforcer la mobilisation et d’ouvrir davantage les portes à tous les compatriotes désireux de rejoindre Kiiraay Canada - Les Patriotes Républicains. Cette rencontre aura ainsi permis de poser les premières bases d’une dynamique collective fondée sur l’engagement, le partage et la volonté commune de contribuer, depuis le Canada, à la construction d’un Sénégal plus prospère.

MAGUETTE NDAO (Correspondance particulière)