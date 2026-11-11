L’arrimage du Franc CFA à l’Euro est- il une source de non-compétitivité ?

Le franc CFA est régulièrement accusé de pénaliser la compétitivité des économies africaines en raison de son arrimage à l’euro. Selon cette thèse, les pays disposant de monnaies nationales pourraient améliorer leurs balances commerciales en laissant leurs monnaies se déprécier. Mais les faits économiques confirment-ils cette affirmation ?

Pour répondre à cette question, nous avons comparé trois groupes de pays : l’UEMOA, la CEMAC et le reste de l’Afrique. L’analyse porte sur l’évolution des taux de change nominaux entre 2000 et 2024 et sur les performances commerciales, à partir des données comparables disponibles pour 2015–2024.

*La compétitivité ne se réduit pas au taux de change*

La compétitivité est un concept large qui comporte deux dimensions : la compétitivité-prix, liée aux taux de change, aux salaires et aux coûts de production, et la compétitivité structurelle, qui dépend notamment de la productivité, des infrastructures, de l’énergie, de l’innovation et de la qualité des produits.

Se focaliser exclusivement sur le taux de change, en négligeant ces autres déterminants, peut conduire à des conclusions erronées. Une monnaie dépréciée ne rend pas automatiquement une économie compétitive, pas plus qu’une monnaie stable ne constitue nécessairement un handicap.

L’évolution de la balance commerciale, qui mesure la différence entre les exportations et les importations, fournit un indicateur utile des performances extérieures d’un pays.

*Le paradoxe des pays CFA*

Sur un échantillon de 52 pays africains disposant de données exploitables, les balances commerciales rapportées au PIB, font apparaître les résultats suivants pour 2015–2024 :

Solde commercial moyen / PIB

CEMAC| +5,8 %

UEMOA| −8,8 %

Reste de l’Afrique| −10,9 %

_Source : calculs à partir des données WDI disponibles. Moyennes simples des observations nationales sur 2015–2024._

Ces chiffres révèlent un paradoxe apparent : les pays utilisant le franc CFA, malgré leur régime de change fixe, présentent en moyenne des soldes commerciaux plus favorables que les autres pays africains.

Les excédents de la CEMAC s’expliquent largement par les exportations de pétrole et d’autres matières premières. Quant à l’UEMOA, son déficit commercial reste inférieur, en moyenne, à celui du reste de l’Afrique.

Ces résultats ne prouvent pas que l’arrimage améliore les performances commerciales. Ils remettent néanmoins en question l’idée selon laquelle la stabilité du franc CFA serait nécessairement synonyme de non-compétitivité.

*Des monnaies dépréciées, sans amélioration commerciale systématique*

L’évolution des taux de change nominaux entre 2000 et 2024 est particulièrement instructive.

En 2000, un dollar valait environ 710 FCFA, contre 606 FCFA en 2024. Sur la même période, le dollar est passé de 102 à 1 479 nairas nigérians, et de 0,54 à 14,18 cedis ghanéens, après ajustement de la réforme monétaire ghanéenne de 2007.

Le naira et le cedi ont ainsi subi des dépréciations considérables, alors que le franc CFA s’est apprécié face au dollar entre ces deux dates.

Pourtant, ces dépréciations n’ont pas systématiquement permis d’éliminer les déficits commerciaux.

L’explication est simple : lorsqu’une économie dépend fortement des importations de carburant, d’équipements et de produits intermédiaires, la dépréciation renchérit les coûts de production et alimente l’inflation. L’avantage initial procuré aux exportateurs peut alors être partiellement ou totalement annulé.

Par ailleurs, la stabilité du franc CFA par rapport à l’euro n’exclut pas les variations de sa valeur face aux autres monnaies. Le taux de change effectif réel, qui tient compte des différences d’inflation et des partenaires commerciaux, constitue un indicateur plus pertinent de la compétitivité-prix que la seule parité nominale.

*La véritable compétitivité se construit*

L’arrimage à l’euro peut favoriser la stabilité monétaire, limiter certains risques de change et faciliter les échanges et les investissements. Il comporte également des contraintes, notamment lorsque l’euro s’apprécie fortement et pénalise les exportateurs.

Cependant, les performances commerciales dépendent aussi de facteurs structurels : diversification de la production, transformation des matières premières, qualité des infrastructures, disponibilité de l’énergie et maîtrise des coûts. Une dévaluation peut soutenir temporairement les exportations, à condition que les entreprises puissent accroître leur production et que l’inflation n’en efface pas les bénéfices.

Notre analyse fait ainsi apparaître un paradoxe : les pays CFA, caractérisés par une plus grande stabilité monétaire, affichent en moyenne des balances commerciales plus favorables que celles du reste de l’Afrique, où plusieurs monnaies ont connu de fortes dépréciations.

Ce constat ne démontre pas que l’arrimage est la cause de ces meilleures performances. Il invite néanmoins à reconsidérer l’affirmation selon laquelle le franc CFA serait intrinsèquement une source de non-compétitivité.

La véritable compétitivité ne se décrète pas par une dévaluation. Elle se construit par la productivité, la maîtrise des coûts, la qualité des produits et la diversification de l’économie.

Note méthodologique : les taux de change nominaux sont examinés sur 2000–2024. Les moyennes des soldes commerciaux présentées couvrent 2015–2024, période pour laquelle les observations comparables ont été consolidées. L’échantillon initial comprend 54 pays, dont 52 disposent de données exploitables dans cette comparaison. Les résultats sont descriptifs et ne démontrent pas une relation de causalité entre l’arrimage et les performances commerciales.

CEMAC : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad.

UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Pr Amath NDIAYE,

économiste, FASEG-UCAD