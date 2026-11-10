Depuis le 2 novembre, envoyer moins de 8 000 francs CFA par jour à un proche ne coûte plus rien dans les huit pays de l'UEMOA. Derrière cette petite révolution de poche, un sigle un peu barbare : PI-SPI, la plateforme de paiement instantané conçue par la BCEAO. Un an après son lancement, elle commence à changer la façon dont l'argent circule, des étals de Dakar aux chantiers d'Abidjan. Reportage.

Le soleil n'a pas encore franchi les toits de tôle du marché HLM, à Dakar, qu'Awa Ndiaye a déjà déplié ses coupons de wax. Sur le montant de bois de son étal, une petite affiche plastifiée a remplacé le patchwork d'autocollants qui s'y entassait encore l'an dernier. « Avant, j'avais deux QR codes collés là, un par opérateur. Les clients cherchaient le leur, se trompaient parfois, repartaient. Maintenant, il n'y en a plus qu'un », dit-elle en tapotant le carré noir et blanc frappé du logo PI. Une cliente s'approche, marchande trois mètres de bazin, sort son téléphone. Elle paie depuis l'application de sa banque. Awa, elle, encaisse sur son portefeuille de monnaie électronique. Deux établissements différents, deux mondes qui, hier encore, se parlaient mal. Quelques secondes plus tard, le téléphone de la commerçante vibre. 18 000 francs CFA crédités. « C'est arrivé avant même qu'elle range son sac », sourit Awa, 41 ans, dont vingt passés à recompter des billets froissés.

Cette scène banale est le fruit d'un chantier lancé en 2022 par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et inauguré le 30 septembre 2025 à son siège de Dakar. Pour comprendre PI-SPI, pour Plateforme interopérable du système de paiement instantané, il faut imaginer un grand échangeur routier. Jusqu'ici, chaque banque, chaque opérateur de mobile money, chaque fintech construisait ses propres routes. Pour passer d'un réseau à l'autre, il fallait des passerelles bricolées, payantes, souvent lentes. Un virement entre deux banques de la région pouvait mettre 48 à 72 heures. PI-SPI installe un carrefour unique au centre du jeu.

Tous les établissements agréés s'y branchent, et l'argent passe de l'un à l'autre en quelques secondes, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans les huit pays de l'Union : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. « La BCEAO ne garde pas votre argent et ne vous ouvre pas de compte, résume Khadidiatou Sène, consultante en systèmes de paiement à Dakar. Elle joue le rôle d'aiguilleur. Votre argent reste dans votre banque ou chez votre opérateur. Ce qui change, c'est qu'il peut désormais aller partout. »

Deux outils rendent la chose concrète. D'abord, l'alias : un identifiant simple, le plus souvent le numéro de téléphone, rattaché à votre compte. Pour vous payer, on n'a plus besoin de vos coordonnées bancaires à rallonge, seulement de cet alias. Ensuite, le QR code interopérable : un seul code, lisible par n'importe quelle application connectée, quel que soit l'établissement du client. Conçu entièrement en interne par la Banque centrale, l'outil répond à un constat : les transactions en monnaie électronique de l'Union sont passées de 260 millions en 2014 à 11 milliards de FCFA en 2024, mais ces flux restaient cloisonnés.

Depuis le 2 novembre, ce qui change dans votre poche

C'est l'étape que la BCEAO présente comme décisive. Depuis ce lundi, une nouvelle grille tarifaire s'applique. Les envois nationaux sont gratuits tant que leur total quotidien ne dépasse pas 8 000 francs CFA, par utilisateur et par établissement, sans limite sur le nombre d'opérations. Au-delà, des frais peuvent être prélevés, mais ils sont plafonnés à 0,8 % du montant hors taxes. Recevoir de l'argent reste gratuit, quel que soit le montant.

Moussa Diallo, 22 ans, étudiant en géographie à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, a fait ses comptes. Sa mère, restauratrice à Kaolack, lui envoie chaque semaine de quoi tenir. « Elle m'envoyait 5 000 francs le lundi et 3 000 le jeudi, pas toujours depuis le même opérateur que le mien. Il y avait des frais à chaque fois, et parfois je devais retirer chez un agent pour renvoyer ailleurs. » Désormais, ces petits envois passent sous le seuil de gratuité.

Et la bourse qu'il perçoit lui arrive sans aucun frais de réception. Au-delà, le calcul reste simple. Un envoi de 50 000 francs CFA coûtera au maximum 400 francs. Chaque établissement fixe son tarif entre zéro et ce plafond. La BCEAO estime que ce seuil de 8 000 francs couvre environ 75 % des transactions de monnaie électronique de la zone. Autrement dit, trois paiements sur quatre du quotidien — le transport, le pain, le crédit téléphonique, la petite somme envoyée au village — ne devraient plus rien coûter. Autre nouveauté entrée en vigueur le même jour : les transactions de monnaie électronique entre opérateurs différents doivent obligatoirement transiter par PI-SPI.

De la banque à Wave, le mur tombe

Attention toutefois à une subtilité. Le plafond s'apprécie « par participant », c'est-à-dire par établissement. « Si vous avez un compte bancaire et un portefeuille mobile, chacun a son propre compteur de 8 000 francs, explique Khadidiatou Sène. Mais inutile de découper un gros envoi en dix petits depuis le même compte : c'est le cumul de la journée qui compte. » Ndèye Fatou Gueye, 29 ans, comptable dans une PME dakaroise, touche son salaire sur son compte bancaire mais vit au quotidien sur Wave : taxi, marché, tontine. « Pendant des années, j'ai fait le grand tour, raconte-t-elle. Retirer au guichet, marcher jusqu'à l'agent Wave, redéposer les billets. Une heure perdue, et parfois des frais. »

Quelques banques avaient ouvert des passerelles directes avec Wave, facturées en général 1 % : basculer 100 000 francs coûtait 1 000 francs. C'est ce cloisonnement que PI-SPI doit faire tomber. Longtemps absent de la plateforme, Wave, premier service de mobile money au Sénégal, figure sur la liste des établissements autorisés depuis le 30 septembre 2026, dernier jour du délai fixé par la BCEAO. Sur le papier, l'argent peut désormais circuler en quelques secondes entre n'importe quelle banque connectée et un portefeuille Wave, dans les deux sens. Pour Ndèye Fatou, un virement de 100 000 francs vers son Wave ne devrait plus coûter que 800 francs au maximum, voire rien si sa banque choisit la gratuité. La réception, elle, reste gratuite.

Encore faut-il que le service soit visible et simple d'usage. « Le raccordement est fait, mais tout dépendra de ce que Wave activera dans son application, et à quel prix », observe Khadidiatou Sène. Car l'opérateur tire l'essentiel de ses revenus de sa commission de 1 % sur les envois, plafonnée à 5 000 francs. La presse spécialisée évoque déjà un paradoxe possible : envoyer de Wave vers une banque ou vers Orange Money pourrait devenir gratuit, quand un envoi entre deux clients Wave resterait facturé 1 %. « Si c'est le cas, les gens apprendront vite à faire le détour », prévient la consultante.

Abidjan-Thiès, bientôt au prix d'un envoi local

À près de 2 000 kilomètres de là, sur un chantier de Cocody, Ibrahima Faye essuie la sciure de ses mains. Ce menuisier sénégalais de 38 ans vit à Abidjan depuis huit ans. Chaque fin de mois, il envoie l'essentiel de sa paie à sa femme et à leurs trois enfants, restés à Thiès. « Entre les frais d'envoi et ceux du retrait, je perdais facilement une journée de travail par mois », calcule-t-il. Pour lui, la vraie date est encore à venir. La BCEAO a annoncé qu'à partir du 1er juin 2027, les transferts entre pays de l'UEMOA bénéficieront des mêmes conditions que les transferts nationaux, à l'envoi comme à la réception. Un envoi d'Abidjan vers Thiès sera alors traité comme un envoi de Treichville à Yopougon. « Ça, c'est une vraie nouvelle, dit Ibrahima. Nous sommes des millions dans ce cas, entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali ou le Burkina. » Dans un espace qui partage la même monnaie et où les migrations internes font vivre des familles entières, c'est la fin d'une anomalie.

Banques, agents, État : chacun se repositionne

Dans les étages d'une banque du Plateau, à Dakar, Cheikh Tidiane Mbaye, responsable des produits numériques, observe le mouvement avec un mélange d'enthousiasme et de prudence. « La gratuité des petits montants, c'est une perte de commissions, reconnaît-il. Mais c'est aussi l'occasion d'attirer des clients qui n'avaient jamais poussé la porte d'une banque. Si un jeune peut recevoir sur son compte l'argent envoyé depuis un portefeuille mobile, il n'a plus de raison de rester à l'écart. »

Le basculement a pris du temps. Au lancement, 45 établissements seulement étaient autorisés à ouvrir le service au public. La BCEAO a dû fixer des échéances, puis les repousser : banques et établissements de monnaie électronique avaient jusqu'au 30 septembre 2026 pour ouvrir leurs services. À cette date, 175 participants étaient connectés, dont 43 au Sénégal, et plus de 38 millions de personnes avaient accès au paiement instantané. Les institutions de microfinance, très présentes en zone rurale, ont jusqu'au 30 juin 2027.

À Pikine, Pape Sarr tient un kiosque de dépôt et de retrait coincé entre une boutique et un atelier de couture. Lui s'interroge. « Si les gens n'ont plus besoin de retirer pour renvoyer ailleurs, je ferai moins d'opérations. » Avant de nuancer aussitôt : « Le marchand de poisson, la vieille maman au village, ils ont encore besoin de billets. Moi, je reste le pont entre le téléphone et la poche. » L'argent liquide ne disparaît pas, il change de rôle.

L'État aussi est concerné : les Trésors publics sont appelés à se connecter, pour encaisser taxes et factures administratives par QR code.

Les angles morts

Tout n'est pas réglé. Le premier obstacle reste le réseau. Dans bien des zones rurales, la connexion est capricieuse, et un paiement instantané ne l'est que si le téléphone capte. Le deuxième est culturel. « Les gens ont confiance dans le billet qu'ils tiennent dans la main, observe l'économiste Mariama Coulibaly, enseignante à Bamako. Il faudra du temps et beaucoup de pédagogie pour que le réflexe change. » La BCEAO, qui estime le taux d'inclusion financière de l'Union à 74 %, contre moins de 15 % deux décennies plus tôt, compte sur PI-SPI pour accélérer. Reste la question des frais au-delà du seuil, que chaque établissement fixe librement sous le plafond de 0,8 %.

« Il faudra comparer, comme on compare les forfaits téléphoniques », conseille Mariama Coulibaly, qui redoute que les commissions perdues soient récupérées ailleurs, sur la tenue de compte ou les retraits. Enfin, la vitesse a son revers. Un paiement qui arrive en trois secondes part aussi en trois secondes, et les escrocs le savent. « Vérifiez toujours le nom du bénéficiaire qui s'affiche avant de valider, insiste Khadidiatou Sène. Et ne communiquez jamais votre code secret, même à quelqu'un qui prétend appeler de la part de la BCEAO. La Banque centrale ne vous appellera jamais. »

Le jour décline sur le marché. Awa Ndiaye replie ses tissus et fait défiler l'historique sur son écran. Une trentaine de paiements, pas un billet à recompter, pas une pièce manquante. Elle garde pourtant une petite liasse dans la poche de son pagne, pour le taxi et pour la voisine qui ne jure que par le cash. « Le téléphone, c'est l'avenir, dit-elle. Mais l'avenir, ça s'apprend doucement. »

Lamine DIOUF