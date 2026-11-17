Le Sénégal a été réélu, hier à Doha, au Qatar, au Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour la période 2027-2030, selon un communiqué. Pour le gouvernement, cette réélection traduit la confiance renouvelée des États membres et reconnaît l’engagement du pays en faveur du développement des télécommunications et de la transformation numérique.

Dans la même note, les autorités sénégalaises remercient les pays ayant soutenu cette candidature, ainsi que les partenaires et les missions diplomatiques et consulaires qui ont contribué à ce résultat. Le Sénégal réaffirme également sa volonté de poursuivre sa contribution aux travaux de l’UIT et de travailler avec les autres États membres à un environnement numérique mondial inclusif, accessible et au service du développement durable.