Avec un taux de prévalence contraceptive moderne de 25,6 % et des besoins non satisfaits estimés à 19,1 %, le Sénégal entend accélérer la cadence. À travers ses nouveaux plans stratégiques 2024-2030, les autorités sanitaires ambitionnent de porter la prévalence contraceptive à 46 % et de réduire considérablement les obstacles à l’accès aux méthodes contraceptives.

La planification familiale s’impose plus que jamais comme un levier majeur dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Sénégal. Malgré les avancées enregistrées ces dernières années avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, des défis importants persistent. Selon les données de l’Enquête démographique et de santé (EDS) Continue 2023, la prévalence contraceptive moderne se situe à 25,6 %, tandis que les besoins non satisfaits en planification familiale restent élevés, à hauteur de 19,1 %. Une situation qui pousse les autorités sanitaires à renforcer les stratégies d’intervention pour améliorer l’accès des populations aux services de planification familiale.

Dans cette perspective, le Sénégal s’est doté de nouveaux instruments stratégiques couvrant la période 2024-2030, notamment le Plan stratégique intégré SRMNIA-N et le troisième Plan d’action national budgétisé de planification familiale (PANB3PF). L’ambition est de porter le taux de prévalence contraceptive à 46 % et de ramener les besoins non satisfaits à moins de 10 % à l’horizon 2030. C’est dans cette dynamique que la Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME), en collaboration avec l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), organise depuis hier, à Thiès, des sessions d’orientation à l’intention des correspondants régionaux des médias.

Ces rencontres de deux jours sont consacrées aux enjeux de la planification familiale, particulièrement aux besoins non satisfaits et aux rumeurs qui continuent de freiner l’utilisation des méthodes contraceptives. Pour le Dr Ndeye Awa Diagne, cheffe de la division de la planification familiale à la DSME, l’enjeu est de mieux outiller les journalistes afin qu’ils contribuent efficacement à la sensibilisation des communautés. « Nous avons partagé avec les correspondants régionaux les rumeurs les plus fréquemment observées dans les communautés et qui constituent des barrières à l’utilisation de la contraception », explique-t-elle.

Les médias invités à se joindre au combat contre la désinformation

Au-delà des préjugés, la responsable sanitaire insiste sur la problématique des besoins non satisfaits. Il s’agit notamment des femmes qui souhaitent espacer leurs grossesses, mais qui n’utilisent aucune méthode contraceptive. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, notamment les difficultés d’accès aux services, les contraintes financières, les pesanteurs socioculturelles et le déficit d'information. Pour le Dr Diagne, la planification familiale constitue pourtant un moyen essentiel de prévenir les complications liées aux grossesses rapprochées, nombreuses ou survenant à des âges à risque. Elle contribue ainsi à protéger la santé des femmes et des enfants.

L’objectif final reste la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. À ce titre, le Sénégal ambitionne de faire passer le taux de mortalité maternelle de 236 à 94 décès pour 100 000 naissances vivantes d’ici à 2030. Pour la mortalité néonatale, la cible est de passer de 23 à 15 décès pour 1 000 naissances vivantes. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs leviers sont identifiés : l'amélioration de la qualité des services, le renforcement de la demande à travers une communication adaptée et une mobilisation accrue des ressources.

Les recommandations issues des échanges avec les journalistes mettent également l'accent sur l'implication des hommes, la collaboration avec les acteurs religieux, le milieu scolaire et l'amélioration de l'accessibilité géographique et financière des services.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE, SAINT-LOUIS