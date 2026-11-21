La sixième journée de Ligue 1 verra le déplacement du leader actuel, l'US Gorée, sur la pelouse de WallyDaan, ce samedi. Elle sera surtout marquée par le premier derby du Sud de l’histoire du football d’élite sénégalais entre le Casa Sports et Essamaye FC, au stade Aline Sitoé Diatta ce dimanche.

Pour la première fois de l’histoire du championnat d’élite du Sénégal, la région de Ziguinchor va vivre son premier derby. Ce sera entre le Casa Sports (15e, 3 pts) et Essamaye FC (12e, 5 pts). Lanterne rouge ou presque, le Casa (14e, 3 pts) n’a toujours pas gagné après cinq matchs (3 nuls, 2 défaites) et jouera gros devant son public. En face, Essamaye (11e, 5 pts) voudra, lui, créer la surprise et s’éloigner de la zone rouge.

Promu en Ligue 1 à la suite de son sacre en Ligue 2 l’année dernière, Essamaye a décroché sa première victoire dans l’élite en s’imposant face à Guédiawaye FC (2-1), samedi dernier. Ce match est également entré dans les annales du club, créé en 2016, pour avoir enregistré les deux premiers buts de l’équipe en L1, après quatre matchs sans marquer. Joaquim Sagna a ouvert le score à la 8e minute, avant qu'Étienne Diédhiou ne vienne sceller la victoire dans les arrêts de jeu (90e +4). Le rendez-vous est fixé à dimanche à 16h30, au stade Aline Sitoé Diatta.

Le même jour, un autre derby, cette fois à Dakar, va opposer le Guédiawaye FC (6e, 8 pts) au Jaraaf de Dakar (2e, 11 pts). Vainqueur lors de la réception du Teungueth FC (1-0), le club de la Médina vise un deuxième succès consécutif pour rester au contact de l’actuel leader. Par contre, le GFC tentera de renouer avec la victoire après sa défaite sur la pelouse d'Essamaye (2-1). L’ASC HLM (3e, 10 pts) vise les trois points pour rester sur le podium. Battus le week-end dernier, les HLMois doivent se relancer face à l’US Ouakam (16e, 3 pts), qui lutte pour sortir de la zone rouge.

Gorée fonce sur WallyDaan

L’US Gorée occupe la tête du championnat à l’issue de la cinquième journée, avec 13 points (4 victoires, 1 nul). Les Insulaires, invaincus (5 clean sheets), se déplaceront ce samedi à 17h sur la pelouse de Wally Daan (7e, 7 pts) pour tenter de conserver leur fauteuil de leader. Pour sa part, le club thiessois espère infliger aux Goréens leur premier but encaissé et leur première défaite de la saison. Ce serait leur deuxième victoire, après celle obtenue à Déni Biram Ndao contre Génération Foot (1-3).

Les autres rencontres du week-end ne manqueront pas non plus d’intérêt. En ouverture de la 6e journée, samedi, Dakar Sacré-Cœur (13e, 3 pts) recevra Génération Foot (9e, 5 pts), en quête de rebond. Dimanche à 16h30, trois autres matchs sont au programme. La Linguère (12e, 5 pts) recevra l’AS Pikine (8e, 6 pts), le Stade de Mbour (15e, 3 pts) va en découdre avec AJEL (4e, 9 pts) ; alors que Teungueth FC (10e, 5 pts) va accueillir Diambars (5e, 8 pts).

En bas de tableau, la pression est déjà forte. US Ouakam, Stade de Mbour, Casa Sports et Dakar SC, tous à 3 points, cherchent désespérément une première victoire pour ne pas se faire distancer.