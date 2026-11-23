Accrochée à Thiès par WallyDaan (0-0), l'US Gorée conserve la tête du championnat. Derrière, le Jaraaf perd sa place de dauphin après sa défaite à Guédiawaye (1-0), au profit de l'ASC HLM, vainqueur à Ouakam (0-1), tandis qu'Essamaye remporte le premier derby du Sud face au Casa Sports (0-1).

En déplacement au stade Lat Dior de Thiès, l’US Gorée a obtenu le point du nul face à WallyDaan (0-0), ce samedi. Ce résultat de parité permet aux Insulaires de garder la tête du classement, avec 14 points. En concédant le nul, le club thiessois a manqué une occasion d’améliorer son rang. Il a même perdu une place en reculant à la 7e position, avec 8 points.

Si les Goréens ont pu garder le fauteuil de leader, le Jaraaf de Dakar a perdu son statut de dauphin. En déplacement au stade Amadou Barry, ce dimanche, le club de la Médina a perdu sur la plus petite des marges (1-0) devant Guédiawaye FC (5e, 11 pts). L’unique but de la rencontre a été marqué par Abdou Manga en première période. Le Jaraaf concède sa première défaite de la saison et se retrouve éjecté du podium (4e, 11 pts).

C’est l’ASC HLM qui a profité de cette infortune des Médinois. Les HLMois sont allés s’imposer sur la pelouse de l’US Ouakam (0-1) et prendre la deuxième place, avec 13 points, à un point de l’actuel leader. En concédant une deuxième défaite, les Ouakamois sont devenus lanterne rouge, avec seulement trois points. Ajel également a fait une bonne opération en allant gagner (0-1) sur le terrain du Stade de Mbour, avant-dernier avec le même nombre de points que l'USO. Le club de Rufisque occupe la troisième place, avec 12 points.

Essamaye remporte le premier derby du Sud

La sixième journée a été marquée par le premier derby du Sud dans l’histoire du football d’élite sénégalais. Le stade Aline Sitoé Diatta a été le théâtre de ce rendez-vous historique. Au bout d’un match assez fermé, le promu a bousculé la hiérarchie en prenant le dessus sur un penalty en seconde période. Essamaye enchaine une seconde victoire et monte de la onzième à la neuvième place, avec huit points. Le Casa reste sur une série de deux défaites consécutives et zéro succès en six rencontres en championnat.

AS Pikine (7e, 9 pts) a également obtenu sa deuxième victoire de suite. En déplacement à Saint-Louis, ce dimanche, le club de la banlieue dakaroise a battu (0-1) la Linguère (12e, 5 pts). En ouverture de la 6e journée, samedi dernier, Dakar Sacré-Cœur (13e, 4 pts) a été tenu en échec (1-1) par Génération Foot (10e, 6 pts). Teungueth FC (11e, 6 pts) et Diambars (6e, 9 pts) se sont neutralisés, ce dimanche au stade Ngalandou Diouf

Résultats Dakar Sacré-Cœur - Génération Foot 1-1 WallyDaan FC - US Gorée 0-0 Casa Sports - Essamaye FC 0-1 Linguère - AS Pikine 0-1 Stade de Mbour - Ajel 0-1 Teungueth FC - Diambars 0-0 US Ouakam - ASC HLM 0-1 Guédiawaye FC - Jaraaf 1-0

LOUIS GEORGES DIATTA