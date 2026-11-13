Pour la première fois de l'ère Zinédine Zidane, l'équipe de France a perdu un match qu'elle avait pris par le bon bout à San Siro, mais qu'elle a laissé filer au profit d'une Italie revenue plus forte (3-1). Les Bleus devront aller chercher un point, au moins, contre la Turquie pour voir les quarts de Ligue des nations.

Zinédine Zidane avait terminé sa carrière de joueur sur un match contre l’Italie dont on a jamais envie de se souvenir. C’est face à ce même adversaire qu’il a vécu, ce jeudi soir, sa première défaite comme sélectionneur dans une rencontre qu’il ne faudra pas oublier pour corriger tout ce qui n’a pas marché pour l’équipe de France. Les Bleus sont tombés à San Siro (3-1) en présentant différents visages. Il y a eu de l’enthousiasme dans certains mouvements avec le ballon, une complicité technique, puis un effondrement autant provoqué par une belle Nazionale que par la baisse de régime collective de la bande à Zizou, qui aura donc besoin d’un point, au moins, contre la Turquie dimanche pour ne pas rater les quarts de finale de cette Ligue des nations.

Dansons sous la pluie

Le premier quart d’heure aurait pu inspirer un tableau. Il y avait quelque chose de magnétique à voir l’équipe de France de Zizou répondre à la partie du public venant de siffler La Marseillaise en dansant sous cette pluie inondant Milan depuis le début de la journée. Les Bleus passaient entre les gouttes, sous les yeux de Kylian Mbappé, aux côtés de son grand pote Marcus Thuram, lui aussi forfait. Ils ont pu se régaler devant cette équipe allant chercher très haut des Italiens déstabilisés par les connexions et la technique de ces joueurs voulant jouer vite et ensemble, parce que c’est aussi comme cela que peut se vivre le foot. Gianluigi Donnarumma pouvait bien se montrer décisif face à Adrien Rabiot, capitaine chez lui (9e), ou Bradley Barcola (17e), il se laissait surtout aller à son péché pas très mignon : une relance foirée dans les pieds dorés de Michael Olise, décisif pour la 18e fois cette année (!!!) avec les Bleus (0-1, 10e).

C’était la fin, enfin, de cette drôle de série de matchs (huit) sans marquer en première période, mais ce n’était pas la fin de cette Italie, semblant parfois proche de la rupture totale, sans pour autant lâcher prise à force de se montrer courageuse. La Nazionale avait peut-être ciblé un point faible de ces Bleus : le côté droit, où Malo Gusto se retrouvait trop souvent seul face à ses limites et donc sans le soutien de ses partenaires. Nicolò Cambiaghi s’est transformé en poison et c’est du joueur de Bologne qu’est venue la lumière, d’un centre fort coupé au premier poteau par Francesco Pio Esposito pour envoyer le ballon entre les jambes de Mike Maignan (1-1, 26e). Le bonjour de l’Inter au Milan et la place laissée aux poteaux, trouvés deux fois par les Bleus : Barcola au bout d’une très jolie séquence en une touche (35e), puis Cherki dans une seconde période lancée sur le même rythme que la première (52e).

Une belle claque

Cela aurait pu être réjouissant si la France n’avait pas perdu le fil, son équilibre et un peu tout à la fois dans une deuxième partie de match où l’Italie lui a donné une leçon avec ses armes bien aiguisées. On pouvait toujours maudire les opportunités manquées par Cherki et Rabiot, les Bleus ont surtout oublié de tirer pendant une vingtaine de minutes après l’heure de jeu. À force de jouer avec le feu, entretenu par la fratrie Esposito dans la surface (53e), l’équipe française s’est brûlée, Gusto provoquant un premier penalty sur Cambiaghi et raté en beauté par Sebastiano (60e). Les Italiens pouvaient continuer sur le même côté à jouer avec la défense tricolore comme on fait claquer des portes de saloon : Federico Dimarco s’est chargé de sortir le flingue, c’est-à-dire un centre pour permettre à Davide Frattesi de mettre l’Italie devant (2-1, 63e).

Rien n’allait plus avec cette équipe de France, trimbalée techniquement et physiquement par son hôte, au point que Dayot Upamecano perde son aura de patron en tremblant lui aussi dans la surface devant Antonio Vergara. Cette fois, Sebastiano n’était plus sur le terrain, sorti dans la foulée de son gros loupé, alors le frangin s’est occupé du doublé pour confirmer son nouveau statut de chouchou de la Nazionale (3-1, 75e). Tout a foutu le camp, même les chicots de Désiré Doué après un coup de coude méchant de Frattesi, et cette équipe de France ne ressemblait plus à une machine capable de tout renverser avec les novices Eli Junior Kroupi et Senny Mayulu, Olise ne réglant même plus son pied pour finir. Une bonne petite claque.

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FRANCE

Zidane explique le couac

Dominée par l'Italie (1-3) ce jeudi en Ligue des Nations, l'équipe de France n'a pas su répondre à la Nazionale lorsqu'elle a élevé son niveau. Au micro de TF1, le sélectionneur Zinedine Zidane a pointé cette absence de réaction comme un axe d'amélioration pour son groupe. "Il y a eu des belles choses, on aurait dû insister sur ce qu'on a fait de bien. Après, on a fait de moins bonnes choses. On perd, donc c'est qu'il y a eu des choses un peu plus compliquées, notamment dans les duels et les un contre un, où on a été un peu moins bien. Ça fait partie de l'apprentissage. Quand on a été en difficulté, on n'a pas su réagir et rester dans le cadre de jeu mis en place. On l'a fait en première période, mais quand ils ont pris l'avantage, on s'est un peu dispersés, notamment sur le plan défensif", a-t-il analysé. Zizou a essuyé sa première défaite depuis sa prise de fonctions chez les Bleus.

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