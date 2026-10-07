Une cérémonie de réception de fournitures scolaires a été organisée à la mairie de Linguère ce mardi, en présence effective du maire de Linguère, de l’Inspecteur de l’éducation et de la formation M. Mamadou Barry, des conseillers municipaux et des parents d’élèves.

« Aujourd’hui, le département de Linguère est scindé en deux IEF, du coup, je perds le qualificatif départemental. Je parle en ma qualité d’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Linguère. Aujourd’hui, nous venons de réceptionner à la mairie de Linguère des fournitures scolaires et du matériel pédagogique afin de les mettre à la disposition de la communauté éducative. Cette activité d’aujourd’hui est un rendez-vous du donner et du recevoir.

À un pareil moment, l’année dernière, M. le maire Aly Ngouille Ndiaye avait mis à disposition du matériel pédagogique, des fournitures scolaires, et au cours de l’année, des investissements importants en termes de construction, d’équipement, de réhabilitation et de promotion de l’excellence ont été faits aussi », a déclaré l’inspecteur Mamadou Barry lors de la cérémonie de réception du matériel scolaire dans l’enceinte de la mairie de Linguère.

Avant d’ajouter : « Ce que nous avons vu aujourd’hui, dit-il, en termes de fournitures scolaires, en termes de matériel pédagogique et didactique, en termes d’investissements qui ont été faits en amont à travers un CDD présidé par Mme le préfet sur la désinsectisation et la désinfection des écoles, me rend optimiste quant au fait que le concept « Oubi Tay Jang Tay » peut s’opérer demain. Du coup, les enseignements-apprentissages pourront démarrer demain sans aucune contrainte majeure, étant donné que les intempéries, notamment les pluies des derniers jours, n’ont pas affecté les écoles de la commune. »

Mamadou Barry a profité de cette occasion pour rendre hommage à tous les enseignants du département pour les résultats de cette année. « Il est très difficile d’aller vers le haut, mais il est encore plus difficile de s’y maintenir. Nous ne ménagerons aucun effort pour les accompagner afin d’obtenir de meilleures performances cette année. »

PAR MOR MBATHIO NDIAYE