LITTÉRATURE JEUNESSE — « MYSTÈRE AUX JOJ DAKAR 2026 »

Avec « Mystère aux JOJ Dakar 2026 », Marie-Sophie Djigo imagine une course contre la montre pour retrouver la flamme olympique à la veille de l’ouverture des Jeux. Publié par Saaraba Éditions, cet album bilingue français-anglais fait découvrir Dakar aux jeunes lecteurs et prolonge la démarche de transmission culturelle portée par l’auteure.

La flamme olympique a disparu. À vingt-quatre heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse, Samba et Sira doivent retrouver ce symbole autour duquel se rassemblent les athlètes. Leur enquête les entraîne à travers Dakar, avec la mascotte Ayo pour compagne d’aventure. Voilà le point de départ de « Mystère aux JOJ Dakar 2026 / Mystery at the Dakar 2026 YOG », un album jeunesse signé Marie-Sophie Djigo.

Publié par Saaraba Éditions à l’occasion des Jeux, le livre propose aux enfants une autre manière de prendre part au rendez-vous sportif. L’auteure a choisi de passer par la fiction, en construisant une intrigue autour d’un élément immédiatement associé à l’imaginaire olympique : la flamme.

« Je voulais vraiment prendre part à l’événement historique, la première fois qu’un événement olympique se fait sur le continent africain », explique-t-elle. Restait à trouver une histoire capable d’intéresser les enfants, au-delà de la seule célébration des Jeux. « Il fallait qu’on arrive avec une histoire qui soit forte, une intrigue qui puisse tout de suite saisir les lecteurs et les enfants », poursuit Marie-Sophie Djigo.

La disparition de la flamme s’est alors imposée comme le moteur du récit. « Le symbole, c’est la flamme. Donc, quoi de mieux que de réaliser une intrigue autour de la disparition de la Flamme olympique et de mener une enquête à Dakar », raconte-t-elle. En cherchant à la retrouver, Samba et Sira ont pour mission de préserver ce qui, aux yeux de l’auteure, « porte tous les espoirs et les rêves des athlètes ».

Dakar au fil des indices

Le titre annonce cette invitation à chercher. Marie-Sophie Djigo entend installer le jeune lecteur dans une posture active, en l’incitant à s’interroger et à suivre les indices aux côtés des personnages. « Je voulais que les lecteurs comprennent que c’est une intrigue, une enquête. “Mystère”, c’est quelque chose qu’on ne sait pas, ça peut évoquer plein de choses et ça suscite la réflexion », explique-t-elle.

Cette enquête est aussi un prétexte pour parcourir la capitale. De la gare du Train express régional (TER) à la Place du Souvenir africain, en passant par le skatepark de Gorée, l’album inscrit l’aventure dans des lieux que certains enfants connaissent et que d’autres pourront découvrir à travers les pages.

« C’était l’occasion de valoriser la ville », souligne l’auteure. Le choix des étapes lui permet également de faire une place à différentes pratiques sportives, y compris celles qui ne figurent pas au programme des Jeux, mais occupent les loisirs des jeunes Dakarois. Le récit relie ainsi le rendez-vous olympique à des espaces et à des usages de la ville.

Dans ce parcours, Ayo accompagne les deux protagonistes. La mascotte fait le lien entre leur aventure et l’univers des JOJ. « Ayo, en yoruba, ça signifie “joie”. Donc, ça a tout de suite été l’inspiration », indique Marie-Sophie Djigo, qui associe le personnage à l’enthousiasme qu’elle souhaite transmettre aux lecteurs. L’auteure rappelle également que la création de la mascotte est issue d’une participation de jeunes, une dimension qui rejoint le public auquel s’adresse son livre.

L’utilisation d’Ayo a nécessité des échanges avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj). Selon Marie-Sophie Djigo, la collaboration repose notamment sur une licence encadrant la reprise de la mascotte et de l’identité visuelle de l’événement. « Ils voulaient bien qu’on soit fidèle à l’identification de la mascotte », précise-t-elle.

Ce partenariat comporte aussi un volet de diffusion. Le livre doit bénéficier d’une présence dans les points de vente officiels des Jeux, notamment au village olympique et dans les boutiques dédiées à l’événement. Une manière de le proposer aux publics réunis pour Dakar 2026.

Du français à l’anglais, avec une place pour le wolof

L’album se distingue par son format bilingue français-anglais, auquel s’ajoute un lexique trilingue français-anglais-wolof. Le dispositif permet de découvrir le récit dans deux langues tout en donnant une place au wolof dans l’accompagnement de la lecture.

Ce choix s’inscrit dans le parcours de Marie-Sophie Djigo, fondatrice du magazine bilingue Rafet, destiné notamment aux enfants de la diaspora. Avec cette publication, elle poursuit une démarche de transmission culturelle et linguistique : proposer aux enfants des histoires qui les relient à un territoire, à ses références et à ses langues.

Les JOJ fournissent ici un cadre partagé, tandis que l’enquête donne au lecteur une raison de poursuivre l’histoire. L’ambition éducative passe donc par les personnages, les lieux traversés et la curiosité que doit entretenir la disparition de la flamme.

L’auteure rapporte des premiers retours favorables. « Pour l’instant, le livre reçoit un bel accueil. On a vraiment des points très positifs de la part des enfants qui sont très curieux et qui découvrent cette histoire avec les sensations qu’on voulait leur procurer », confie-t-elle. Un accueil qu’elle décrit à travers l’intérêt des enfants pour le suspense et les rebondissements du récit.

Réalisé dans le cadre d’une collaboration entre Saaraba Éditions, le Cojoj et Rafet, « Mystère aux JOJ Dakar 2026 » est présenté comme une édition limitée. Sa distribution est prévue jusqu’en décembre 2026, dans les librairies du Sénégal, les points de vente officiels des Jeux, au village olympique et dans certains hôtels.

Le livre pourra ainsi rester entre les mains des enfants une fois les compétitions terminées. Avec Samba et Sira, c’est une trace de Dakar 2026 que Marie-Sophie Djigo propose de conserver : celle d’une ville parcourue au fil d’une enquête, à la recherche de la flamme.

Fatou Ba