L’Alliance des Verts dit prendre acte « en signe de soutien fort » du décret n° 2026-2416 pris par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dr Mamadou Abibou Diagne a expliqué cette position par l’attachement de sa formation au respect des institutions républicaines, à leur stabilité et à la continuité de l’action de l’État. Dans un contexte marqué par d’importants défis économiques et sociaux, le président de l’Alliance des Verts a appelé les acteurs politiques, économiques et sociaux à privilégier « l’intérêt supérieur de la Nation ».

« Il est essentiel que les divergences politiques ne prennent pas le dessus sur les impératifs de stabilité, de développement et de progrès social », a-t-il déclaré. Pour Dr Diagne, le soutien au chef de l’État doit se traduire par une mobilisation autour de l’emploi des jeunes, du pouvoir d’achat, de la relance économique et de la justice sociale, tout en préservant les équilibres économiques et financiers du pays. Il a également dit que son parti était disposé à contribuer aux initiatives en faveur de la protection de l’environnement et de la jeunesse.