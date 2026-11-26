Six jours après avoir mis en vigueur par décret le projet de loi de finances rectificative pour 2026, Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement d’appliquer les programmes qui y sont inscrits. Le chef de l’État a invoqué son serment constitutionnel, le jour où l’Assemblée nationale examinait une résolution relative au décret. Le Conseil des ministres a également abordé les retombées de l’exploitation minière dans le Sénégal oriental, l’accompagnement de la diaspora et la réforme de l’administration publique.

Le 25 novembre, la loi de finances rectificative pour 2026 était à l’ordre du jour au Palais de la République comme à l’Assemblée nationale. Tandis que les députés examinaient une résolution relative au décret du 19 novembre, le président de la République demandait au Premier ministre et au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de prendre « sans délai » les mesures nécessaires à l’exécution des programmes publics inscrits dans le texte, dans le « respect des principes et équilibres budgétaires et financiers définis ».

Le communiqué rappelle que le projet de LFR avait été déposé au bureau de l’Assemblée nationale le 18 septembre. Il revient aussi sur le serment du chef de l’État « d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois ». Bassirou Diomaye Faye y réaffirme sa volonté de veiller « au fonctionnement régulier des institutions de la République et des pouvoirs publics, ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts de la Nation ». Dans le contexte du débat parlementaire, le rappel de ce serment donne une portée institutionnelle aux instructions budgétaires du président.

Le chef de l’État demande également au gouvernement d’assurer le « respect systématique des engagements internationaux » et d’accélérer l’assainissement des finances publiques, les réformes de l’environnement des affaires et la mise en œuvre des politiques de protection sociale en faveur des plus vulnérables. Il a insisté sur le financement et le bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole, le lancement du programme spécial pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et le renforcement du dialogue avec les syndicats et les organisations patronales.

Sénégal oriental : les retombées minières au programme de la tournée présidentielle

Bassirou Diomaye Faye a annoncé une tournée économique du 26 au 30 novembre dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, où le développement du secteur minier figurera au programme. Dans le cadre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental, il a demandé au gouvernement d’accélérer les travaux de désenclavement, les projets hydrauliques et d’électrification ainsi que la réalisation d’infrastructures de sécurité.

Le communiqué évoque la nécessité d’une « maîtrise stratégique et souveraine du développement du secteur minier », avec la participation des sociétés installées dans les zones d’exploitation, des collectivités territoriales et des populations. Le président a demandé « l’activation effective des fonds du secteur minier » destinés à financer le développement économique et les infrastructures sociales de base dans ces zones. Il a également insisté sur la réhabilitation des sites miniers et la préservation de la biodiversité, tout en rappelant au ministre des Mines et de la Géologie « l’urgence de mettre en place le Comptoir national de Commercialisation de l’Or ».

Par ailleurs, à l’approche de la deuxième Journée nationale de la diaspora, prévue le 17 décembre, le chef de l’État a demandé au ministre chargé des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de faire le point sur le suivi des recommandations validées en 2025. Dans le cadre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, il a également demandé de poursuivre les efforts d’amélioration de « l’accompagnement administratif et social des compatriotes établis à l’étranger », en lien avec les missions diplomatiques et consulaires et les associations. Le président a par ailleurs demandé une évaluation des dispositifs d’assistance aux personnes handicapées et un renforcement de leur protection sociale et de leur participation à la vie publique. Le gouvernement est chargé de préparer, avec les associations, la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre.

Ports et fonction publique : les échéances fixées par le Premier ministre

Sur les infrastructures maritimes et portuaires, le Premier ministre a rendu compte d’une revue des décisions prises lors du Conseil interministériel spécial d’août 2024. Selon le communiqué, cet examen a mis en évidence « la nécessité d’un changement d’approche » dans la stratégie de développement du secteur. Un comité de pilotage doit être installé en décembre. Le projet de Code général d’éthique et de déontologie des agents publics et son décret d’application doivent être finalisés et soumis au Conseil des ministres avant la fin de l’année.

Le Premier ministre présente ce projet, rattaché à l’engagement gouvernemental Jub, Jubal, Jubanti, comme « un véritable contrat de confiance entre l’Administration, ses agents et les citoyens ». La qualité du service public sera au cœur de la deuxième Conférence des administrateurs et managers publics, dont la préparation est en cours. Le Premier ministre a aussi demandé aux ministres de préparer l’évaluation des agents publics pour 2026 et de fixer leurs objectifs pour 2027. Les entités placées sous leur tutelle ont jusqu’au 31 mars 2027 pour achever leurs travaux de cartographie des risques.

Selon le communiqué, Bassirou Diomaye Faye a salué la sentence rendue le 24 novembre à Lausanne par le Tribunal arbitral du sport, qui confirme la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Il a félicité la Fédération sénégalaise de football, ses avocats et les personnes mobilisées pour défendre le dossier sénégalais, ainsi que l’équipe nationale pour son parcours dans les éliminatoires de la Can 2027. Le chef de l’État a enfin annoncé sa participation au Forum économique de Doha, du 5 au 7 décembre, puis à la troisième Conférence des Nations unies sur l’eau, que le Sénégal coorganise à Abu Dhabi du 7 au 9 décembre.