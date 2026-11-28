À Saly-Portudal, les experts puis les ministres du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), qui se réunissent du 22 au 28 novembre 2026, examinent le premier rapport d'évaluation mutuelle du 3e cycle, celui du Ghana. Une plénière charnière pour le nouveau Directeur général, Mam Cherno Jallow.

En format hybride, la 46e réunion de la Commission Technique/Plénière et des Groupes de Travail, ouverte le 26 novembre, réunit jusqu'au 27 novembre techniciens des États membres, Cellules de renseignement financier (CRF), partenaires et observateurs autour de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/FP).

Au programme : les groupes de travail sur l'Évaluation et la Conformité, sur les risques et méthodes, et sur la Revue des Politiques, le Forum des CRF à huis clos, et le rapport d'activités du Directeur général.

Une plénière sous le signe du 3e cycle

Le point d'orgue est l'examen, pour la première fois, d'un rapport du 3e cycle : celui du Ghana, avec sa feuille de route d'actions recommandées. La Plénière se penchera aussi sur les suivis renforcés du second cycle du Niger et de la Sierra Leone.

« Ce premier rapport fixera, en quelque sorte, la mesure de ceux qui suivront », a prévenu Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, Correspondant national du GIABA au Sénégal et président de la CENTIF. « La crédibilité de nos travaux en dépend, tout comme la place du GIABA au sein du Réseau mondial du GAFI. »

Le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali sont déjà en cours d'évaluation. L'enjeu n'est plus seulement la conformité technique aux Recommandations du GAFI, mais l'efficacité réelle des dispositifs sur le terrain.

« Tarir les ressources » du terrorisme et du crime organisé

Les discours ont dessiné un même diagnostic : la criminalité financière, organisée en réseaux, « circule désormais à la vitesse des transactions électroniques », a alerté Bassirou Sarr, le Ministre en charge du Budget du Sénégal, qui, au nom du Gouvernement du Sénégal, pays hôte, a prononcé le discours d’ouverture.

Nouvelles technologies, frontières poreuses, économie informelle, actifs virtuels : les vulnérabilités se multiplient. « Aucun groupe terroriste ne peut se maintenir sans ressources. Dès lors, tarir celles-ci, qu'elles proviennent de l'extorsion, des enlèvements contre rançon, de l'exploitation illégale de l'or, du vol de bétail ou des trafics en tous genres, relève pleinement de la stratégie de sécurité de nos États », a-t-il martelé.

Le ministre a insisté sur trois leviers : une compréhension partagée des menaces, un échange rapide et sécurisé d'informations entre CRF, prolongé par l'entraide judiciaire, et la saisie-confiscation des avoirs criminels comme « priorité de premier rang ». « Chaque franc qui quitte illicitement le continent est retiré à son développement », a-t-il ajouté.

La première plénière de Mam Cherno Jallow.

C'est la première Plénière coordonnée par Mam Cherno Jallow depuis sa prise de fonctions en septembre 2026. Il a rendu hommage à son prédécesseur, Edwin Woryonwon Harris Jr., et décliné ses cinq priorités : des évaluations de qualité, crédibles et dans les délais ; une assistance technique ciblée fondée sur les risques ; l'appropriation nationale ; la coopération régionale et internationale ; et une gouvernance marquée par la redevabilité.

Il a salué le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste grise du GAFI en octobre 2026, rappelant qu'aucun État membre du GIABA n'y figure actuellement. « Le retrait de la liste grise ne constitue pas une fin en soi. Les réformes doivent être pérennisées », a-t-il souligné.

Cap sur le Comité ministériel du 28 novembre.

La séquence se conclura le 28 novembre par la 32e Réunion du Comité ministériel, qui adoptera notamment le rapport d'activités du Directeur général, le rapport de la 46e Plénière, le calendrier du 3e cycle, les Processus et Procédures révisés, et le Mémorandum sur l'adhésion de São Tomé-et-Príncipe.

Bassirou Sarr a aussi salué le retrait de la liste grise, le 30 octobre, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. À Saly, le message est clair : après les progrès de conformité, l'heure est à la preuve par l'efficacité.

PAPE MBAR FAYE