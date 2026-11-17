Lancée à Ndiaganiao ce dimanche 15 novembre 2026 par la Première dame Absa Faye, la 5e édition de la « Caravane de l’espoir » veut dépasser le symbole d’Octobre rose. Sensibilisation, vaccination des filles de 9 à 14 ans et dépistage précoce : l’initiative ambitionne de s’installer durablement dans les 14 régions du Sénégal.

Le chiffre donne la mesure de l’urgence. Chaque année, le cancer du col de l’utérus touche 2 280 femmes au Sénégal et provoque quatre décès par jour, selon les chiffres avancés à Ndiaganiao. Pourtant, c’est l’un des rares cancers que la prévention peut éviter, grâce à la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). C’est tout le sens de la « Caravane de l’espoir », portée par la Fondation nationale Sénégal Solidaire, en partenariat avec la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus.

Elle s’organise en trois temps : sensibiliser les communautés, vacciner, puis dépister tôt et prendre en charge les éventuelles lésions précancéreuses. « Tous les jours, nous perdons quatre vies humaines à cause du cancer du col de l’utérus. C’est dommage, car c’est le seul cancer qui peut être évité grâce à la vaccination », a rappelé la Première dame, en appelant les parents à faire vacciner leurs filles entre 9 et 14 ans.

38 villages mobilisés pour un même message

À Ndiaganiao, la mobilisation a dépassé le cadre d’une cérémonie officielle. Les populations de la commune et des 38 villages environnants sont venues répondre à l’appel, signe d’une prise de conscience qui s’ancre dans les communautés. Pour Absa Faye, l’enjeu est désormais de transformer Octobre rose en une campagne permanente. « La lutte contre le cancer ne doit pas se limiter au mois d’octobre », a-t-elle insisté, en rappelant l’engagement pris à Khombole de faire de ce mois une mobilisation qui dure toute l’année. La Première dame a aussi inscrit l’initiative dans la politique sanitaire du chef de l’État, en saluant le rôle du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique comme partenaire clé de la Fondation. Le message final est resté le même : sensibiliser, vacciner et dépister pour réduire les décès liés à ce cancer.

Pape Mbar Faye