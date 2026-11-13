Réunis en comité régional de développement (CRD), hier, à Saint-Louis, les autorités administratives et sanitaires ont fait le point sur la situation de bilharziose féminine et du paludisme qui constituent des enjeux majeurs de santé publique dans le nord du Sénégal. Si le dernier nommé affiche des résultats encourageants, la première suscite de vives inquiétudes dans les districts de Richard-Toll et Podor.

La bataille sanitaire est loin d’être gagnée dans la région de Saint-Louis. À l’occasion d’un comité régional de développement présidé par le gouverneur Al Hassan Sall, les acteurs de la santé ont examiné les stratégies à renforcer pour contenir la bilharziose et consolider les acquis obtenus dans la lutte contre le paludisme. Deux défis sanitaires, deux réalités différentes, mais une même exigence : mobiliser davantage les acteurs pour protéger les populations.

Au cœur des échanges, la bilharziose génitale féminine, dont l’ampleur vient d’être documentée par une étude conduite par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, en collaboration avec les universités Gaston-Berger de Saint-Louis et Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Les résultats sont particulièrement préoccupants. « Si nous prenons quatre femmes, au moins une est atteinte de bilharziose génitale féminine », alerte Dr Ndeye Kane, coordonnatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. L’étude, menée notamment dans les districts sanitaires de Richard-Toll et de Podor, s’inscrit dans une recherche multicentrique impliquant également le Mali, le Ghana, le Nigeria et Madagascar.

Pour la responsable sanitaire, cette maladie demeure largement méconnue et sous-diagnostiquée. Ses conséquences peuvent pourtant être lourdes : infertilité, infections récurrentes, douleurs pelviennes et complications pouvant aller jusqu'au cancer du col de l'utérus. Sa transmission par les eaux douces, notamment celles du fleuve Sénégal et des canaux d’irrigation, favorise sa persistance dans cette partie du pays.

D’où l’urgence d’intégrer davantage son dépistage et sa prise en charge dans le système de soins, mais aussi de renforcer la sensibilisation et les changements de comportement.

Le paludisme, un espoir à consolider dans le Nord

Sur le front du paludisme, le tableau est nettement plus rassurant. Selon le gouverneur Al Hassan Sall, Saint-Louis se trouve désormais dans une situation d’élimination de la maladie. En 2025, la région a enregistré 2 734 cas et deux décès, tandis qu’aucun décès n’a été signalé durant le premier semestre 2026.

Mais derrière ces performances subsistent des poches de vulnérabilité. Le district de Saint-Louis concentre 80 % des cas régionaux et 77 % des infections sont d’origine locale. Plus inquiétant encore, 51 % des personnes touchées ne disposent pas de moustiquaire dans leur concession.

À l’échelle nationale, les cas confirmés ont diminué de 31 % entre 2021 et 2025, pour s’établir à 245 562. Sur les 79 districts sanitaires du Sénégal, 73 sont désormais en phase de pré-élimination.

L’objectif est de parvenir à zéro paludisme à l’horizon 2030. Mais le financement constitue un sérieux défi. Le plan national 2026-2030 nécessite 150,4 milliards de FCFA, dont 97,21 % restent à mobiliser.

Pour le gouverneur, les acquis ne doivent surtout pas conduire à un relâchement. Collectivités territoriales, partenaires au développement, entreprises, personnels de santé et acteurs communautaires sont ainsi appelés à maintenir la mobilisation.

À Saint-Louis, l’enjeu est désormais double : faire reculer une bilharziose féminine encore trop silencieuse et transformer les performances enregistrées contre le paludisme en une victoire sanitaire durable.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS