Conscient que le secteur de la pharmacie et du médicament est un secteur très complexe à haut potentiel et il faut avoir des ressources humaines, un capital humain compétent afin d'assurer les trois critères principaux d'un médicament, à savoir sa qualité, sa sécurité, mais également son efficacité, la première promotion du Master en régulation pharmaceutique de l'UCAD a été créée.

La sortie de la première promotion forte de 30 récipiendaires a eu lieu avant-hier.

D'après Professeur Serigne Omar Sarr, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et par ailleurs coordinateur dudit master, a indiqué que 10 % des médicaments qui circulent dans le monde sont de qualité inférieure ou falsifiés.

Il est important d'après lui, de former des régulateurs capables de détecter les défauts de qualité, de s'assurer de l'homologation de ces produits, de s'assurer de leur efficacité, de leur innocuité, de leur qualité, mais également de surveiller la constance de ces paramètres durant tout le cycle de vie du médicament.

Le master en régulation, qui est une formation nouvelle qui a été identifiée dans le cadre du processus de souveraineté pharmaceutique à travers le renforcement du capital humain, a-t-il expliqué, présente un intérêt multiple et il en veut pour preuve l'affluence et l'intérêt qui a été noté par rapport aux étudiants qui déposent leur candidature pour suivre cette formation-là. "Ils sont au nombre de 30. Avant même la fin de la formation, cinq sont déjà recrutés par l'industrie locale, mais également les agences de promotion

pharmaceutique et on espère que l'Agence de réglementation pharmaceutique en fera autant puisqu’effectivement le besoin est là. Cette formation a été créée pour combler un vide qui a été diagnostiqué, constaté et que l'on ne peut parler de souveraineté pharmaceutique sans des ressources humaines de qualité. La suite, c'est de poursuivre la formation puisque nous ne formons pas que pour le Sénégal.

Nous avons des auditeurs qui viennent de l'Afrique. La régulation, elle est transversale, elle est inclusive et nous pensons que nous avons des zones en tout cas de convergence que nous allons donc essayer d'exploiter afin d'enrichir en continu euh les curricula, mais également d'améliorer euh en continu la qualité de cette formation" a confié Pr Sarr.