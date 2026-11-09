Décès de Sokhna Mariama Ndiaye, épouse de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass
La cité religieuse de Médina Baye est plongée dans le deuil. Sokhna Mariama Ndiaye, épouse de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass, a été rappelée à Dieu.
Issue d'une prestigieuse lignée du Saloum, la défunte laisse le souvenir d'une femme de distinction, profondément attachée aux valeurs de solidarité, de fraternité et de service à son prochain.
Surnommée avec respect la « Linguère du Saloum », elle aura consacré une part essentielle de son existence au soutien des communautés, sans distinction d'appartenance religieuse, coutumière ou sociale.
Sa disparition constitue une perte immense et douloureuse pour sa famille, la communauté de Médina Baye, le Saloum et l'ensemble de ses proches.