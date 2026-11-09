La cité religieuse de Médina Baye est plongée dans le deuil. Sokhna Mariama Ndiaye, épouse de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass, a été rappelée à Dieu.

​Issue d'une prestigieuse lignée du Saloum, la défunte laisse le souvenir d'une femme de distinction, profondément attachée aux valeurs de solidarité, de fraternité et de service à son prochain.

​Surnommée avec respect la « Linguère du Saloum », elle aura consacré une part essentielle de son existence au soutien des communautés, sans distinction d'appartenance religieuse, coutumière ou sociale.

​Sa disparition constitue une perte immense et douloureuse pour sa famille, la communauté de Médina Baye, le Saloum et l'ensemble de ses proches.