ONU Commerce et développement (CNUCED) a fait, dans un rapport, le point sur le commerce maritime mondial, dans un contexte de crises multiples et multiformes. Le volume total des marchandises transportées par voie maritime a atteint 12,3 milliards de tonnes en 2025. Cette année, l’agence ne prévoit aucune croissance, à cause de goulots d’étranglement maritimes critiques qui sont simultanément sous pression.

« Lorsque les coûts du transport maritime augmentent, ce sont en fin de compte les consommateurs qui en paient le prix ; mais tout le monde ne le paie pas de la même manière », souligne Pedro Manuel Moreno, Secrétaire général par intérim de ONU Commerce et développement (CNUCED), dans un rapport faisant le point sur le commerce maritime mondial. Il souligne que les attaques contre le transport maritime liées au conflit entre l’Iran et les États-Unis ont pratiquement paralysé les flux de pétrole et de gaz transitant par le détroit d’Ormuz.

Ainsi, poursuit-il, les économies ayant une faible capacité à absorber les chocs ont le plus souffert de la hausse des prix des carburants et de l’augmentation des coûts de transport et de production, ce qui a entraîné une hausse des prix alimentaires et de l’inflation. « Les économies des petites îles et les pays les moins avancés sont particulièrement exposés. Chaque mille supplémentaire signifie plus de carburant, plus de temps et plus de coûts », renseigne-t-il, car les importations dont ils dépendent nécessitent souvent plusieurs liaisons maritimes.

Cette année, l’agence onusienne ne prévoit aucune croissance, du fait que pas moins de quatre goulots d’étranglement maritimes critiques sont simultanément sous pression : le détroit d’Ormuz, la mer Rouge, la mer Noire et le canal de Panama. La reprise de la croissance est attendue pour 2027 et projetée à 3,2 %.

Or, selon le rapport annuel de référence de l’agence sur le transport maritime, si le « choc pétrolier » actuel se prolonge jusqu’en 2027, la seule hausse des coûts de transport maritime pourrait entraîner une augmentation des prix à la consommation dans les pays les moins avancés atteignant près du double de la moyenne mondiale.

Les primes de risque de guerre ont explosé

Du fait cette crise, souligne la CNUCED, les primes de risque de guerre pour un pétrolier de 100 millions de dollars ont bondi, en l’espace de quelques jours après les perturbations dans le détroit d’Ormuz, passant d’environ 200 000 dollars à un million de dollars par voyage. Les compagnies de transport par conteneurs ont ajouté des frais d’urgence liés aux risques de guerre et des surcoûts liés au carburant afin de couvrir la hausse de leurs coûts d’exploitation.

Plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde transitent par voie maritime, y compris les denrées alimentaires et le carburant dont dépendent les pays. Le réacheminement des navires, en effet, permet de maintenir la circulation des marchandises, mais allonge les trajets et augmente les coûts, en particulier pour les petites économies.

Les données de la CNUCED soulignent cette tendance : les volumes d’échanges commerciaux ne devraient pas connaître de croissance cette année, tandis que le nombre de milles parcourus devrait augmenter de 1,5 %.

Pour la création de stocks communs de denrées alimentaires et de carburant

Du côté des évolutions plus positives, les liaisons maritimes dites « Sud-Sud », qui relient les marchés, les pôles industriels et les ports d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine, ont progressé de 12,1 % l’année dernière, représentant près d’un tiers de la croissance du commerce conteneurisé.

De plus, au cours des deux dernières décennies, les pays les moins avancés, dont la plupart se trouvent en Afrique, ont amélioré leur connectivité maritime trois fois plus vite que le reste du monde, selon le rapport de la CNUCED.

Afin d’aider les pays vulnérables à faire face aux perturbations actuelles et futures du transport maritime, le Rapport sur le transport maritime de la CNUCED préconise la mise en place de stocks communs de denrées alimentaires de base et de carburant, ainsi que la définition préalable d’itinéraires commerciaux alternatifs et de procédures douanières afin d’assurer la circulation des biens essentiels.

CHEIKH THIAM