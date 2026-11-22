Le Khalife Général de la confrérie Khadriya, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya, a entamé le vendredi 13 novembre dernier une vaste tournée en Mauritanie et au Sénégal. Cette deuxième visite, après celle de novembre 2024, vise à promouvoir les enseignements de l'Islam, à élargir la foi et à renforcer l'unité des musulmans en Afrique de l'Ouest.

Accompagné d'une forte délégation de disciples, le guide religieux a lancé son périple à Nouakchott, avant de se rendre dans plusieurs localités des deux pays.

Dans le quartier de Basra, en périphérie de Nouakchott, où une grande tente avait été dressée pour la circonstance, le Khalife Général a rassemblé, le samedi 14 novembre, des centaines de fidèles et de personnalités venus l'écouter. Devant l'assemblée, il a rappelé l'objectif central de sa mission : « proclamer l'unicité d'Allah et la mission prophétique de Mouhammad (PSL), encourager les musulmans à respecter les obligations religieuses et à s'éloigner des interdits ». Il s'agit, a-t-il précisé, du respect des prescriptions fondamentales : la prière, la Zakat et le jeûne du mois béni de Ramadan.

Se définissant comme un homme rassembleur, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya a lancé un appel solennel à l'unité des musulmans et à l'entraide sociale. Il a annoncé qu'il rencontrera les plus nantis pour les encourager à soutenir les plus démunis, à travers la mobilisation de ressources financières au profit des plus pauvres. « Notre démarche vise à servir les musulmans, dans la mesure de nos moyens, à soutenir les plus faibles et à mobiliser les ressources des plus fortunés au profit des plus démunis », a-t-il déclaré.

Une tournée entre la Mauritanie et le Sénégal

Après Nouakchott, la tournée s'est poursuivie dans la localité d'Abi, à Sanoy, avant de traverser vers Saint-Louis, au Sénégal, où le Khalife compte de nombreux fidèles au Nord comme au Sud du pays. Cette étape lui permettra d'échanger avec ses disciples sur les orientations de la mission que lui a léguée son défunt père, Cheikh Aya, et au-delà, ses illustres grands-parents, notamment Cheikhna Cheikh Saad Bouh et Cheikh Mahfoudh, dont il se réclame l'héritier spirituel.

La cérémonie de Nouakchott s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, Son Excellence El Hadj Maguette Seye. Le diplomate a salué l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et souligné le rôle historique des guides religieux dans le renforcement des liens fraternels entre les deux peuples, dont le ciment reste l'Islam.

Au Sénégal, où la visite s'achèvera à Dakar, le Khalife Général a mandaté plusieurs de ses disciples pour poursuivre cette noble mission, parmi lesquels Cheikh Mouhamadou Diop, Cheikh Ahmedou Aly et Cheikh Yérim Ndoumane Seck. Dans le Sud du Sénégal, la mission a été confiée à Cheikh Moussa Cabou de Bignona, responsable attitré de la zone. Le Khalife lui a enjoint de travailler pour la paix et le développement de la Casamance. Le guide religieux a également rappelé qu'il donne le wird à toute personne désireuse de suivre la tarikha, conformément à la mission de Cheikh Saad Bouh.

Il a évoqué, à ce titre, le périple de son défunt père en 1982 à Treichville, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il avait implanté une mosquée et envoyé des disciples au Mali et en Guinée pour la même mission d'élargissement de la foi.

Rassembler, non diviser …

Pour le Khalife, le véritable objectif reste de rassembler les musulmans autour d'un idéal commun, dans l'unité et non dans la division ou la discorde. Le message est on ne peut plus clair à l'endroit des fidèles nombreux lors de l'étape de Nouakchott. Cet homme a une mission et un message à délivrer aux disciples et autres fidèles de la khadriya.

En novembre 2024, il avait déjà effectué une ziarra similaire auprès des fidèles et dignitaires établis au Sénégal et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre du renforcement des liens religieux.

IBOU BADIANE, CORRESPONDANT EN MAURITANIE