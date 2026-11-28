De son attachement au public sénégalais à son projet de créer un centre de formation pour transmettre son savoir, le comédien ivoirien Michel Gohou revient sur son parcours, les messages que le rire permet de faire passer et les défis de la relève.

Qu’est-ce qui vous amène à Dakar et que vous disent les Sénégalais quand ils vous reconnaissent dans la rue ?

Les Sénégalais me reçoivent toujours avec beaucoup de fierté, de bonheur et d’honneurs. Cette fois-ci, je suis venu pour les Galsen Urban Awards, une cérémonie qui met à l’honneur les acteurs culturels. C’est cette démarche qui nous a interpellés. Et puis, cela fait toujours plaisir de revenir à Dakar.

Vous reconnaissent-ils grâce à vos spectacles de stand-up ou vous parlent-ils encore de la série Ma Famille ?

J’ai commencé avec Les Guignols d’Abidjan. Cette série m’a permis de montrer ce que je savais faire et a posé les bases de mon parcours. Ma Famille est venue ensuite, puis il y a eu d’autres séries, des longs-métrages et des one-man-shows. Toutes ces expériences font partie du métier que j’ai choisi. Je l’exerce avec beaucoup d’amour et d’abnégation. Je ne sais pas ce que j’aurais fait si je n’avais pas choisi cette voie. C’est un métier qui me laisse libre, qui permet de rassembler les gens, de communiquer et de s’épanouir. J’y trouve beaucoup de joie. Si c’était à refaire, je ferais le même choix.

Avez-vous vu une série ou un film sénégalais dans lequel vous auriez aimé jouer ? Quel personnage auriez-vous voulu incarner ?

Je ne pourrais pas en choisir un en particulier. J’aime découvrir les films à leur sortie. Chacun a sa singularité, son message, sa réalité. Quand on prend le temps de les regarder attentivement, on peut les apprécier à leur juste valeur. J’aime les films sénégalais et j’aimerais vraiment y jouer. En les regardant, je me dis souvent que je pourrais y tenir un rôle. Je n’ai pas de préférence pour un film ou un personnage en particulier.

Si un producteur sénégalais vous appelait demain, de quoi auriez-vous besoin pour lui dire oui ?

Je regarderais d’abord l’originalité du texte, le rôle qu’on me propose, les thèmes abordés et la direction que prend l’histoire. Je suis prêt à jouer toutes sortes de rôles, tant que le personnage ne risque pas de me mettre en difficulté, moi ou mon entourage. Ensuite, il faut s’entendre avec la production sur les modalités de travail. C’est le minimum et, en général, acteurs et producteurs trouvent un accord. Je suis donc prêt à travailler sur n’importe quelle production au Sénégal.

Vous avez une journée pour tourner à Dakar et carte blanche. Où posez-vous la caméra et quelle est la première scène ?

J’aurais l’embarras du choix. Dakar a plusieurs facettes, des sites touristiques et beaucoup de coins à découvrir. Une journée ne suffirait pas pour tout voir. J’aurais donc du mal à vous dire où je poserais la caméra. C’est toute la ville qu’il faut prendre le temps de parcourir, de découvrir et d’apprécier.

Vous est-il arrivé de refuser un rôle parce qu’on vous demandait de « refaire du Gohou », en reprenant le personnage de Ma Famille ?

Non. Mais demander à un acteur de reprendre toujours le même personnage, c’est l’enfermer dans un stéréotype. J’ai joué un président de la République dans certains films, par exemple, alors que je ne tenais pas ce rôle dans Ma Famille ni dans Les Guignols d’Abidjan. Avant Les Guignols d’Abidjan, il y avait déjà des séries comme Koffi Gombo et Gohou Show, où je jouais des personnages différents. Le Gohou de Ma Famille est venu apporter son grain de sel à mon parcours. Je suis un acteur qui a plusieurs facettes et je suis prêt à entrer dans la peau de tous les personnages qu’on me propose.

À quel moment avez-vous compris que le théâtre et la comédie seraient votre destin ?

Dès que j’ai embrassé ce métier, j’y ai cru dur comme fer. Certains disaient que le théâtre ne nourrissait pas son homme. Je me suis dit qu’un jour ce métier me ferait vivre et me porterait là où d’autres n’avaient pas pu aller, là où l’on ne pensait pas pouvoir arriver. J’ai continué d’y croire et, aujourd’hui, le temps me donne raison.

Quel est, selon vous, le secret de votre longévité dans l’univers de la comédie africaine ?

Le travail, l’assiduité, le respect des autres et du métier qu’on a choisi. C’est un métier d’image. Il suffit parfois de cinq mois loin des écrans pour que le public vous oublie. Il faut donc travailler d’arrache-pied chaque jour que Dieu fait et proposer régulièrement quelque chose de nouveau. Il faut toujours retourner en cuisine et en sortir quelque chose de savoureux.

Il ne faut jamais se dire qu’on est arrivé. Dès qu’on se le dit, le déclin n’est plus loin et le public vous oublie vite. Il faut continuer à se remettre en question, à travailler et à viser ce que l’on veut vraiment atteindre.

Comment voyez-vous aujourd’hui l’évolution du cinéma et de l’humour sur le continent ?

Il y a eu une période difficile, mais je crois que le cinéma et l’humour sont en train de trouver leur place. Les gens vont davantage au théâtre et au cinéma. En poursuivant le travail, je crois qu’on pourra ramener les cinéphiles dans les salles et donner à ceux qui en ont envie l’occasion de rire un peu devant un spectacle. Pour moi, le rire a quelque chose de thérapeutique. Il peut aider des personnes qui ont perdu le sourire à le retrouver, le temps d’un spectacle. C’est aussi à cela que nous travaillons.

Derrière le rire, vos personnages donnent parfois à voir des réalités sociales. L’humour est-il aussi, pour vous, une forme d’engagement ?

Oui, l’humour est une forme d’engagement. Il touche toutes les couches de la société et permet d’aborder tous les sujets. C’est comme une pilule. On l’avale, puis elle fait son travail. C’est souvent après avoir ri qu’on se rend compte qu’il y avait un message important derrière ce rire. Il faut savoir apprécier le rire pour ce qu’il est et prendre le temps de comprendre le message qu’il véhicule. Il y a un temps pour rire et un temps pour réfléchir.

Quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération de comédiens et de créateurs de contenus humoristiques africains ?

Ce sont des artistes et des humoristes. Leur art mérite d’être valorisé et, comme dans tout métier, il faut se former. Ces jeunes ont la chance d’avoir Internet et les réseaux sociaux. À notre époque, la télévision était le principal moyen de nous faire connaître, avec la presse écrite. Et ne passait pas à la télévision qui voulait. Aujourd’hui, on peut devenir une star depuis sa chambre, entre quatre murs.

Il est plus facile de se faire connaître en publiant sur les réseaux, mais c’est une fois que le public vous a découvert que le travail commence vraiment. Il faut redoubler d’efforts, réfléchir à ce qu’on peut proposer de nouveau et aller au-delà de ce que les gens attendent de vous, quitte à y perdre un peu de sommeil. C’est comme lorsqu’on apprécie la cuisine de quelqu’un. Une fois qu’on a goûté à un plat savoureux, on attend autant du suivant. On ne veut pas décevoir le public qui nous a découverts et appréciés.

J’invite les jeunes à se mettre au travail, à tourner le dos à la facilité et surtout à éviter le « broutage », ces escroqueries commises en ligne. On peut se mettre derrière un écran et vider le compte de quelqu’un, mais pour combien de temps ? Si l’on veut fonder une famille et construire quelque chose qui dure, il faut travailler.

Avec l’essor des réseaux sociaux, les humoristes sont de plus en plus nombreux. Comment préserver l’authenticité et la qualité de la comédie ?

Il faut travailler, savoir se remettre en question, chercher, faire des découvertes et aller voir les spectacles des autres. Il faut savoir apprécier leur travail, lire entre les lignes et, surtout, écrire. Et tout commence par la formation.

Aujourd’hui, on peut se filmer entre quatre murs, publier la vidéo et se faire remarquer très vite. Quand on a acquis cette première visibilité sans formation, il faut ensuite se former pour être prêt à affronter le grand public. Autrement, le succès risque de n’être qu’un feu de paille. Il arrive vite et retombe tout aussi vite.

Quels sont vos projets artistiques et les nouveaux défis que vous souhaitez relever dans les prochains mois ?

Mon prochain défi est d’ouvrir un centre de formation. Je veux transmettre ce que j’ai appris aux jeunes qui ont envie d’exercer ce métier et qui n’ont pas les moyens d’accéder à la formation dont ils ont besoin. Je voudrais les aider à avancer et voir la relève assurée. Au soir de ma vie, si Dieu me prête vie et santé, j’aimerais pouvoir m’asseoir dans mon fauteuil et regarder les jeunes que nous aurons formés s’épanouir dans leur métier.

Je veux que les artistes puissent vivre pleinement de leur travail, être financièrement autonomes et se prendre en charge en cas de maladie ou de difficulté, sans avoir à tendre la main pour se soigner ou survivre. Nous contribuons à former les esprits et nous sommes des ambassadeurs. Je parle en tant qu’Africain et je parle pour tous les artistes africains. Notre travail est au service de la nation et nous portons loin le drapeau de nos pays.

Il faut que nos gouvernants en tiennent compte et nous donnent les moyens de travailler et de vivre dans de bonnes conditions. Un ambassadeur mal logé, mal nourri ou mal vêtu donne une mauvaise image de son pays, même s’il porte un message important. Les artistes font déjà beaucoup. Il revient aussi à nos gouvernants de leur donner ce coup de pouce pour qu’ils puissent se prendre en charge dignement.

Fatou Ba