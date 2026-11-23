Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur d'Espagne à la date du 15 novembre, plus de 1 154 pirogues ont accosté à 3 endroits de ce pays avec plus de 39 445 migrants. Des chiffres qui poussent la coalition pour la gouvernance migratoire à demander des réponses à l'État du Sénégal.

Face à la recrudescence de la migration irrégulière au Sénégal, surtout ces dernières semaines, les organisations de défense des droits humains et les acteurs de la société civile réunis au sein de la Coalition pour la bonne gouvernance migratoire ont sorti hier un communiqué pour se prononcer sur ce drame.

Elle s’appuie sur les chiffres fournis par le ministère espagnol de l’Intérieur, arrêté au 15 novembre 2026, qui font état de 39 445 personnes arrivées en Espagne par voie maritime, à bord de 1 154 embarcations, contre 28 361 personnes à la même période en 2025, soit une hausse de 39,1 %. Il s’agit de 24 364 arrivées dans les îles Canaries, à bord de 266 embarcations, soit une progression de 65,9 % par rapport à 2025, et 15 055 arrivées sur la Péninsule et aux Baléares, à bord de 881 embarcations, soit une hausse de 10,4 %.

Ces données officielles, souligne la coalition, mettent en évidence une progression importante des arrivées maritimes en Espagne, particulièrement aux Canaries, principale destination de la route atlantique.

Dans le même temps, au Sénégal, les données communiquées par les services de sécurité pour la période du 1er janvier au 15 novembre 2026 font également état d’une mobilisation opérationnelle considérable avec la Gendarmerie nationale qui parle de 51 opérations d’interception ayant concerné 2 826 personnes, dont 1 888 Sénégalais et 938 ressortissants étrangers. Du 1er au 15 novembre, 18 pirogues transportant 804 personnes ont été interceptées, 35 pirogues et 25 moteurs saisis, 30 110 litres de carburant saisis et 38 personnes interpellées par la grande maréchaussée.

Ce n’est pas tout, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) parle de 6 889 personnes interpellées, 107 départs irréguliers empêchés, 88 réseaux démantelés et près de 350 personnes déférées devant les parquets.

Selon la Coalition pour la bonne gouvernance migratoire, "ces chiffres doivent être lus avec rigueur car les interceptions de personnes, les départs empêchés, les réseaux démantelés et les opérations de secours correspondent à des indicateurs distincts qui ne doivent pas être confondus ni additionnés ». Mais, ajoute-t-on, « ils révèlent néanmoins un paradoxe majeur : malgré l’intensification des opérations de contrôle et de répression, les arrivées maritimes en Espagne progressent et les départs dangereux persistent ».

La coalition invite alors à une évaluation indépendante de l’efficacité des stratégies déployées. Elle souligne qu’elle ne remet pas en cause l’engagement des forces de défense et de sécurité, dont les missions de secours et de protection des vies humaines sont essentielles, mais interroge la capacité des politiques publiques à prévenir durablement les départs et à agir sur leurs causes profondes.

Enquête parlementaire sur la gouvernance migratoire au Sénégal

Face à ces enjeux, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), selon le communiqué, a engagé une démarche institutionnelle en saisissant le Président de l’Assemblée nationale afin de solliciter l’ouverture d’une enquête parlementaire sur la gouvernance migratoire au Sénégal, de 2006 à nos jours. "Cette saisine est motivée par une question centrale : quels moyens humains, financiers, matériels et diplomatiques ont été mobilisés, quels résultats ont-ils effectivement produits et pourquoi les départs dangereux continuent-ils de se multiplier ? », explique-t-on.

« Le dossier transmis comprend un argumentaire de plaidoyer structuré autour de sept axes d’évaluation et de vingt recommandations. Il porte notamment sur l’évaluation des politiques et stratégies nationales de lutte contre la migration irrégulière, l’examen des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, la transparence des financements et des fonds mobilisés, le fonctionnement et les résultats des mécanismes institutionnels, notamment le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière et les BAOS, le contrôle de l’exécution des engagements publics et internationaux, la protection des droits fondamentaux des migrants et des personnes vulnérables, la nécessité d’une politique de prévention fondée sur l’emploi, la formation et les perspectives économiques", renseigne la note.

En effet, l'objectif de cette démarche, dit-on, est d’obtenir un examen parlementaire rigoureux, de renforcer le contrôle démocratique et de faire toute la lumière sur l’efficacité des politiques conduites.

Dans le prolongement de cette initiative, la Coalition pour la bonne gouvernance migratoire annonce qu’elle saisira, dans les prochains jours, d’autres institutions nationales et mécanismes compétents. Cette mobilisation vise à inscrire la gouvernance migratoire dans une véritable dynamique de transparence, de contrôle citoyen et de redevabilité institutionnelle.

Recommandations

Au regard de ces constats, la coalition réclame à l’Assemblée nationale d’examiner la demande d’enquête parlementaire sur la gouvernance migratoire et les engagements financiers et opérationnels qui l’accompagnent, au Gouvernement de publier un bilan consolidé des politiques migratoires, des moyens mobilisés et des résultats obtenus, et aux autorités compétentes de rendre accessibles les accords de coopération, les financements, les mécanismes de suivi et les évaluations disponibles.

Aux services concernés, elle souhaite qu'ils puissent garantir une information transparente sur les naufrages, les disparitions, les opérations de secours et les interceptions, et aux autorités judiciaires et administratives de faire toute la lumière sur les drames récents, notamment celui de Yenne, et d’établir les responsabilités éventuelles, au Gouvernement et aux partenaires de renforcer la lutte contre les organisateurs de réseaux de traite et de trafic, dans le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux.

Aux pouvoirs publics, de faire de l’emploi décent, de la formation professionnelle, de l’entrepreneuriat et de l’équité territoriale des priorités effectives, à l’ensemble des institutions concernées de garantir une participation réelle de la société civile, des associations de migrants et des familles de victimes à l’élaboration et à l’évaluation des politiques migratoires.

Pour rappel, la Coalition pour la bonne gouvernance migratoire est composée d'Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), Forces Citoyennes pour l’Unité et la Solidarité de la Jeunesse, Coumba Niass Juriste Doctorante, Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants (MIAMSI), Mouvement Yeurmandé, Nittu DEGG, Réseau des Migrants Sénégalais de Retour et West African Youth Network for Human Rights, Migration, Detention & Education (WAYN).

CHEIKH THIAM