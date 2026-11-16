Le projet de budget 2027 du ministère de la Justice, présenté par le Garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, s’inscrit dans une volonté affichée de modernisation de l’appareil judiciaire. Arrêtée à 85,76 milliards FCFA en crédits de paiement, contre 80,73 milliards FCFA en 2026, l’enveloppe connaît une progression de 6,2 %.

À première vue, le document ministériel repose sur cinq axes : l’efficacité des juridictions, l’amélioration des conditions de détention, la protection judiciaire de l’enfant, la promotion des droits humains et la modernisation de l’administration judiciaire. Ces orientations s’inscrivent dans la perspective d’une justice plus accessible, plus humaine et plus performante.

Le premier enseignement concerne la structure des dépenses. Les charges de personnel absorbent 46,6 % des crédits de paiement, soit près de 40 milliards FCFA, tandis que les acquisitions de biens et services mobilisent 35,6 %. Les investissements exécutés par l’État ne représentent que 13,8 % de l’enveloppe. Cette configuration pose la question des marges financières disponibles pour accélérer la transformation structurelle du service public de la justice, notamment en matière d’infrastructures, d’équipements et de modernisation des juridictions.

Un autre élément mérite d’être évoqué : les évolutions budgétaires sont contrastées selon les programmes. Alors que la Justice judiciaire bénéficie d’une hausse de 24,3 %, avec 32,54 milliards FCFA en crédits de paiement, l’Administration pénitentiaire enregistre une baisse de 5,4 %, ramenant son enveloppe à 29,23 milliards FCFA. Ce recul intervient pourtant dans un contexte où le ministère fait état d’efforts importants pour améliorer les conditions de détention, renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires et développer les dispositifs de réinsertion sociale. Il soulève ainsi la question de l’adéquation entre les moyens programmés et les objectifs affichés.

La protection judiciaire et sociale de l’enfant bénéficie, pour sa part, d'une progression de 13,2 %, avec 9,22 milliards FCFA. Le programme Bonne gouvernance et Droits humains connaît également une hausse de 47,6 %, mais son enveloppe demeure limitée à 1,12 milliard FCFA, soit 1,3 % du budget ministériel. Ces chiffres illustrent une différence entre les taux de progression et le poids réel des programmes dans les ressources du département.

La dématérialisation constitue néanmoins l’un des chantiers structurants de cette programmation. Avec un coût global annoncé de 10,7 milliards FCFA sur la période 2025-2029, le projet ambitionne de réduire les délais judiciaires et de faciliter l’accès des citoyens aux services de justice. Le déploiement d’e-Justice et du portail « Jokkoo ak Yoon » matérialise cette orientation.

Le bilan de 2026 présenté par le ministre apporte des éléments de contexte sur les réalisations revendiquées par son département. On remarque 15 533 dossiers de médiation-conciliation traités par les Maisons de justice, 7 049 détenus ayant bénéficié de formations professionnelles et 7 579 mineurs pris en charge par les services d’action éducative en milieu ouvert au premier semestre. Au fond, le rapport de présentation expose une programmation budgétaire articulée autour de réformes et de besoins institutionnels importants. Mais il laisse également apparaître des interrogations sur la capacité des ressources prévues à répondre simultanément aux exigences de fonctionnement quotidien, d’investissement et de transformation du système judiciaire. Le ministre lui-même reconnaît cette tension en estimant que son département a besoin encore de moyens au regard de l’ampleur des défis.

C’est dans ce contexte que le débat budgétaire a connu une issue défavorable au sein de la Commission. Au terme des échanges, le projet de budget 2027 du ministère de la Justice et Garde des Sceaux n’a pas été adopté par les membres de la Commission, à l’issue du vote.

K. SARR