À l’Institut français, dix candidates ont rivalisé de culture, d’éloquence et de maîtrise littéraire, samedi 14 novembre. Au terme de cette deuxième édition, Fatou Bintou Sène, élève ingénieure à Thiès, a décroché la couronne nationale. Une distinction qui porte désormais une ambition africaine.

Les lettres ont pris le devant de la scène. Samedi 14 novembre, l’Institut français a accueilli la finale de la deuxième édition de Miss Littérature Sénégal 2026. Loin des critères habituels des concours de beauté, la compétition a placé la connaissance, la lecture, l’écriture et l’éloquence au cœur de la célébration de l’intelligence féminine.

Dix candidates, venues de différents horizons, se sont affrontées pour une couronne dont la valeur se mesure autant à la maîtrise des mots qu’à la capacité de défendre une pensée. Tenues traditionnelles, présentations personnelles, prises de parole et exercices intellectuels ont rythmé cette finale. Les prétendantes ont été soumises à plusieurs épreuves, notamment en culture générale, en littérature et en production écrite.

Le roman Bayo, la mélodie du temps de l’écrivaine Sokhna Benga, marraine de cette édition, constituait également une pièce centrale de la compétition. Les candidates devaient en démontrer la compréhension, en proposer une lecture personnelle et défendre leurs analyses.

Au terme des différentes épreuves, le verdict est tombé : Fatou Bintou Sène, représentante de la région de Thiès, est sacrée Miss Littérature Sénégal 2026. Élève ingénieure en deuxième année à l’École polytechnique de Thiès, la nouvelle ambassadrice de la littérature sénégalaise a accueilli cette distinction avec émotion et reconnaissance. « Je suis très satisfaite et très reconnaissante de ce prix. Je suis très fière. Je me sens très redevable envers le Sénégal », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Le Sénégal a beaucoup fait pour moi, pour mon éducation, pour celle que je suis aujourd’hui. Alors, je ne peux être que très reconnaissante d’avoir la chance d’aller le représenter à l’international ».

Une victoire qui dépasse ainsi le cadre d’une distinction individuelle. En 2027, Fatou Bintou Sène aura la responsabilité de représenter le Sénégal à la finale africaine de Miss Littérature, prévue au Bénin. Une nouvelle étape pour celle qui devra porter les couleurs nationales face aux représentantes d’autres pays du continent.

Une couronne, plusieurs distinctions

Derrière la nouvelle reine, les autres candidates n’ont pas démérité. Dieynaba Bâ décroche le titre de première dauphine, tandis que Sophie Charlène Nasala, de Dakar, occupe la deuxième place. D’autres distinctions sont venues récompenser les compétences particulières des participantes. Aïcha Rose Niassy, de Dakar, remporte le prix de l’art oratoire. Mame Mbayame Niang est distinguée pour ses compétences en culture littéraire. Khadidiatou Kane, de Thiès, reçoit le prix de la meilleure rédaction, tandis que Ndeye Ndiaye est récompensée pour le compte rendu.

Au-delà du palmarès, cette deuxième édition traduit une volonté de donner davantage de visibilité aux jeunes femmes passionnées de littérature. Pour Salamata Ousmane Diallo, présidente du comité d’organisation, l’engagement et la passion des candidates constituent la principale motivation de cette initiative. « Ce qui nous motive, c’est vraiment l’ambition et l’amour que ces filles ont pour la littérature. Ce n’est pas facile. Vous avez toujours entendu parler de Miss Science, mais Miss Littérature, on ne l’a jamais entendue. C’est la première fois », souligne-t-elle.

La présidente entend également inscrire le concours dans une démarche d’accompagnement durable. Il ne s’agit pas seulement de désigner une lauréate, mais de soutenir les jeunes talents dans leur parcours intellectuel et littéraire, notamment à travers la production et la publication de leurs œuvres.

Pour une reconnaissance institutionnelle

Derrière les applaudissements et les distinctions, l’organisation d’une telle compétition reste un défi. Avec 166 dossiers de candidature enregistrés, 105 candidates retenues pour la phase régionale, huit centres de sélection et dix finalistes, le concours a mobilisé des participantes venues de différentes régions du Sénégal. Salamata Ousmane Diallo reconnaît les difficultés liées à cette organisation, tout en saluant l’implication des acteurs éducatifs. « 166 candidates qui ne sont pas de la même région. Vouloir coordonner avec toutes ces filles-là, les gérer, ce n’était pas facile », explique-t-elle.

Elle plaide ainsi pour un accompagnement institutionnel plus important, notamment sur le plan financier et organisationnel. Pour elle, l’inscription officielle de Miss Littérature dans les dispositifs nationaux permettrait de consolider cette initiative et de lui donner davantage de moyens. « Si on avait les autorités pour l’organisation, pour que ce soit institutionnalisé, ça allait vraiment nous faciliter le travail », insiste-t-elle, évoquant notamment les exemples de Miss Science et de Miss Mathématiques.

La littérature comme école de vie

Marraine de cette deuxième édition, l’écrivaine Sokhna Benga a également placé son intervention sous le signe de la transmission. Émue de voir son roman Bayo, la mélodie du temps au centre des épreuves, elle a rappelé que la littérature ne saurait se limiter à l’accumulation des connaissances ou à la recherche des distinctions. « Bayo n’est pas seulement un roman, c’est un appel à notre conscience, avec ses rêves, ses questions, mais aussi ses responsabilités », a-t-elle fait comprendre dans son allocution.

Pour l’écrivaine, les diplômes et les titres ne suffisent pas. La littérature doit aussi servir à comprendre la société et à agir sur son environnement. « Au-delà des diplômes, des titres et des couronnes, la littérature nous invite à devenir utiles à notre communauté. Elle n’est pas un objet du passé, mais un outil vivant qui nous permet de comprendre le monde, de transformer notre environnement et de comprendre notre place », a-t-elle rappelé.

Son message s’est finalement adressé à toutes les participantes, indépendamment du résultat : « Vous êtes déjà gagnantes. Vous êtes des ambassadrices, des modèles pour vos pairs. Continuez de lire, continuez d’écrire, continuez de rêver grand ».

À l’Institut français, cette deuxième édition de Miss Littérature Sénégal aura ainsi rappelé que la beauté peut aussi se raconter à travers les livres, la force des idées et la maîtrise de la parole. Avec le sacre de Fatou Bintou Sène, le Sénégal tient désormais sa représentante pour le rendez-vous continental de 2027. Une couronne qui, cette fois, ne se porte pas seulement sur la tête : elle se défend par les mots.

FATOU BA