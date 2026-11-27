Qualifié pour les seizièmes de finale, le Sénégal a été tenu en échec par le Tadjikistan (1-1). Ce nul coûte la tête du groupe F aux Lionceaux, doublés par la Croatie, victorieuse de Cuba (7-0).

Le Sénégal est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans, Qatar 2026. Les Lionceaux ont été tenus en échec par le Tadjikistan (1-1) lors de la troisième et dernière journée. Malheureusement pour eux, ce résultat ne leur permet pas de garder la tête du groupe F. Ils sont relégués à la deuxième place, avec cinq points, au profit de la Croatie (7 pts). Les Croates ont largement battu Cuba, sur le score sans appel de 7 buts à 0.

Installés à la tête de leur groupe à la suite de la large victoire contre Cuba (9-0), les cadets sénégalais devaient assurer leur dernière sortie pour s’assurer de conserver le fauteuil de leader. Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur national a apporté quelques changements dans son groupe de départ. Ainsi, au milieu de terrain, Moussa Cissé a été préféré à Émile Sadio et, sur le flanc gauche de l’attaque, Mamour Cissé a été aligné au détriment de Séga Fall Mbodji.

Ces choix n’ont pas donné véritablement le résultat escompté, même si le Sénégal a pris une bonne option à l’issue de la première période. Les Lionceaux ont ouvert le score sur un exploit individuel de Sidy Barhama Ndiaye à la 34e minute.

Du gâchis et des regrets

De retour des vestiaires, les Sénégalais ont fait face à une équipe tadjik plus entreprenante. À force de subir les assauts sporadiques de l’adversaire, les protégés de Lamine Sané ont fini par commettre l’irréparable. Sur un centre des Tadjiks, Thior a touché la balle de la main en voulant dégager de la tête. Odilzoda a battu Baba Camara d’un contre-pied parfait et a égalisé (60e, 1-1).

Les Sénégalais ont essayé de réagir pour reprendre l’avantage, mais n’y sont pas arrivés. Ne pouvant pas compter sur leur milieu de terrain, neutralisé par l’adversaire, les Lionceaux ont procédé par de longues passes. Sur les côtés, l’équipe n’est pas parvenue à faire la différence. Mamour Cissé n’a pas été tranchant. Le joueur du Jaraaf de Dakar n’est pas arrivé à passer son vis-à-vis ou, s’il y est parvenu, a manqué ses centres. Il a, d’ailleurs, cédé sa place à Séga Fall Mbodji (63e), qui a effectué son entrée en même temps que Jérôme Albis (Ibrahima Dione).

Mais le Sénégal a subi un nouveau coup dur. Les champions d’Afrique en titre ont été réduits à dix avec l’expulsion de Konté (72e), qui a écopé d’un carton rouge.

Malgré l’infériorité numérique, l’équipe du Sénégal a dominé le match. Les nouveaux entrants ont permis d’avoir plus de verticalité et de reprendre l’ascendant au milieu de terrain. Mais les Lionceaux n’ont pas réussi à concrétiser. Les poulains de Lamine Sané ont mal joué le coup. Dans les dernières minutes du match, Séga et Jérôme ont manqué l’occasion d’arracher les trois points. Malgré les nombreuses balles arrêtées (21 coups francs), le Sénégal n’a pas su les exploiter.

Sénégal, Maroc, Mozambique rejoignent Mali, Égypte, Ouganda, Côte d’Ivoire en 16es de finale

Après le Mali, l’Égypte, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire, trois autres sélections africaines ont décroché leurs tickets qualificatifs pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde U17. En plus du Sénégal, le Maroc et le Mozambique ont validé leur qualification ce jeudi. Malgré une défaite face à l’Espagne lors de la 3e journée (0-2), les Lionceaux de l'Atlas ont conservé la 2e place à la différence de buts grâce à leur large succès d'entrée face aux Fidji (6-0) et leur nul contre la Chine (2-2). Les Mambas poursuivent l'aventure parmi les meilleurs troisièmes après leur match nul spectaculaire face à l'Australie (2-2) lors de la dernière journée.

L’Algérie joue sa dernière rencontre face à la République dominicaine, ce vendredi. Avec trois points, les Fennecs sont sur la bonne voie vers la qualification, au moins parmi les meilleurs troisièmes. Opposée à l’Irlande (2e, 3 pts), ce vendredi, la Tanzanie (3e, 1 pt) doit impérativement gagner pour passer au prochain tour. Par contre, le Cameroun est dos au mur. Ayant concédé deux défaites consécutives, les Lionceaux indomptables sont condamnés à gagner face à la Roumanie pour espérer une place parmi les meilleurs troisièmes.

LOUIS GEORGES DIATTA