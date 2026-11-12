La quatrième édition du Festival de la femme et de la culture africaine se tiendra du 13 au 15 novembre au Centre culturel régional Blaise Senghor, à Dakar. Au programme : un concours réunissant onze candidats, des rencontres et des animations autour des cultures sérère, sénégalaise et africaine.

Après deux années d'interruption, Mosaan retrouve le Centre culturel régional Blaise Senghor. Du 13 au 15 novembre, le Festival de la femme et de la culture africaine y tiendra sa quatrième édition, avec un programme associé concours, prestations artistiques, panels et expositions. Présentée lundi 9 novembre lors d'une conférence de presse, cette édition aura pour thème : « Célébrer nos femmes. Loupe nos cultures. Sublimer nos réalités ».

Pour Maad Buré Téning Juuf, président et fondateur du festival, l'événement doit permettre de valoriser les femmes et leur héritage culturel, en prenant appui sur les traditions sérères. « Mosaan, c'est la beauté de la femme noire à travers la femme sérère », at-il expliqué. Le promoteur défend une conception de la beauté qui dépasse l'apparence physique. Évoquant la dépigmentation, qu'il associe à une perte de confiance en soi, il a appelé les femmes africaines à assumer leur apparence et leur identité. « Nous devons avoir le courage de nous affirmer. S'affirmer, c'est d'abord montrer sa présence, se rappeler de sa grandeur et de tout son potentiel », at-il soutenu.

Ce retour intervient après une interruption que le fondateur explique notamment par des difficultés familiales. Il a également souligné la fragilité des initiatives culturelles dont le fonctionnement repose essentiellement sur une seule personne. « Nous avons besoin de relève, nous avons besoin d'équipe, pour que la locomotive puisse continuer », at-il reconnu. Pour cette édition, une partie de l'organisation a ainsi été confiée à des étudiants. Après une formation en entrepreneuriat culturel, plusieurs stagiaires ont été mobilisés pour préparer et accompagner le déroulement du festival. Selon son fondateur, cette démarche doit contribuer à d'anciens de nouveaux acteurs capables de porter des initiatives culturelles dans différentes localités du pays.

Des traditions sérères aux cultures du continent

Le programme s'ouvrira le 13 novembre par une journée consacrée à la femme et à la culture sérères. Des prestations artistiques et une soirée culturelle sont annoncées, avec notamment Simon Sène et des artistes de la nouvelle génération sérère. Le 14 novembre sera consacré à la femme et à la culture sénégalaise. Des représentantes et des délégations de différentes communautés sont attendues pour présenter leurs traditions. Des batteurs sélectionnés à l'issue d'un concours en ligne participeront également aux animations, qui accorderont une place aux percussions et aux rythmes sérères.

La dernière journée élargira la programmation aux cultures africaines. Les organisateurs annoncent la participation de délégations étrangères et de représentations diplomatiques. La finale du concours Mosaan 2026, un défilé de mode, des prestations artistiques et un bal avec Ousou Ndiol clôtureront l'événement. Pendant les trois jours, le village du festival accueillera aussi des panels, des expositions et des spécialités culinaires sérères.

Onze candidats figurent dans la sélection annoncée pour cette quatrième édition. Elles représentent notamment les communes de Nguéniène, Ndiaaganiao, Keur Moussa, Malicounda, Thiomby, Ndondol, Diaoulé et Fimela. Selon Maad Buré Téning Juuf, le concours entend mettre en avant leur personnalité et leur engagement, au-delà des critères physiques. « Ce qui fait la valeur d'une femme, ce n'est pas seulement son physique, mais aussi ce qu'elle a dans la tête, l'impact qu'elle a dans sa société », at-il déclaré. Les critères d'évaluation, la composition du jury et la récompense prévue pour la lauréate n'ont cependant pas été précisés dans les éléments présentés.