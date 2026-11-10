Le bilan du naufrage survenu au large de Lompoul s’est alourdi hier, avec trois nouveaux corps retrouvés, portant le nombre de morts à 38. Venu à Kébémer présenter les condoléances du chef de l’État aux familles des victimes, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a annoncé une traque des organisateurs de traversées clandestines. Les populations réclament des moyens de surveillance et des mesures pour désenclaver la zone.

Trois corps supplémentaires ont été retrouvés hier matin après le chavirement d’une embarcation qui tentait de rallier l’Europe, au large de Lompoul, dans le département de Kébémer. Ces nouvelles découvertes portent le bilan du drame à 38 morts. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est rendu sur place pour s’enquérir de la situation, rencontrer les familles endeuillées et leur transmettre les condoléances du chef de l’État. Mouhamadou Makhtar Cissé a d’abord salué la mobilisation des forces de défense et de sécurité engagées dans les opérations de recherche.

« Nous avons constaté des résultats remarquables, notamment au cours de ce premier semestre de l’année où une baisse significative des départs avait été enregistrée par rapport aux années précédentes. Malheureusement, cette semaine est venue entacher ces belles performances avec cet accident tragique. Cependant, nous pouvons comprendre les aspirations légitimes de ces jeunes, les difficultés du quotidien, le désir de réussir et d’aider leurs familles. Partir est un choix, mais mourir en mer ne doit pas être une option », a déclaré le ministre. Face aux familles, il a qualifié les organisateurs de ces voyages clandestins de véritables criminels et de « négriers » des temps modernes. Il a appelé à une réponse ferme contre ceux qui organisent et encouragent ces départs.

« Il faut les traquer sans relâche, et leur appliquer la plus grande fermeté. C’est le message principal que nous tenons à adresser aujourd’hui : la désolation et la tristesse partagées par toute la nation. Nous continuerons à travailler sur le plan socio-économique pour offrir des perspectives d’avenir viables à notre jeunesse, afin qu’elle n’ait plus besoin de risquer sa vie pour espérer s’en sortir », a-t-il promis. Mouhamadou Makhtar Cissé a également annoncé une visite, aujourd’hui, de la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, auprès des familles des victimes.

Le maire de Thiéppe réclame des moyens et une route

La visite ministérielle a aussi permis aux élus locaux d’exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le maire de Thiéppe, Mouhamed Dia, a demandé un soutien accru de l’État pour prévenir les départs et améliorer les capacités d’intervention sur cette partie du littoral. « Monsieur le Ministre, nous vous prions d’agir : des catastrophes pareilles ne doivent plus se produire, car nos jeunes n’ont nulle part où aller », a-t-il lancé. Tout en saluant le travail des gendarmes, des policiers et des sapeurs-pompiers, il a insisté sur la nécessité de leur donner davantage de moyens. « Il nous faut des équipements adéquats, renforcer la surveillance et adapter nos dispositifs pour réussir notre mission », a plaidé l’édile.

Pour Mouhamed Dia, les actions de sensibilisation doivent s’accompagner d’interventions concrètes et rapides. Il appelle à une mobilisation de tous les acteurs pour enrayer les départs clandestins et éviter de nouvelles pertes en vies humaines. Il rappelle que, sur les 54 kilomètres de côte évoqués, 36 se trouvent dans la seule commune de Thiéppe, une étendue qui complique la surveillance. Le maire cite notamment Lampar, Beulbeu et Guandiaye parmi les points à partir desquels des candidats à l’émigration prennent la mer. Selon lui, les personnes qui embarquent dans sa commune n’y résident pas nécessairement. Malgré les initiatives locales et l’aide apportée par les pirogues, les difficultés d’intervention persistent.

À ce manque de moyens s’ajoute l’enclavement de la localité, qui ralentit l’arrivée des secours. « Les sauveteurs ont mis du temps avant d’arriver ici. Seule une certaine catégorie de voitures a la possibilité de venir ici. Vous-même, vous avez fait ce constat.

Si nous avions une bonne route, ce serait mieux », a-t-il fait valoir auprès du ministre. Mouhamed Dia a également demandé l’installation d’une chambre froide solaire pour faire face aux conséquences de tels drames, tout en souhaitant qu’ils ne se reproduisent plus. Il a rappelé que les démarches entreprises pour sensibiliser les candidats aux dangers de la traversée n’avaient pas suffi à empêcher les départs.

« Les conditions sont dures, la misère est là »

Parmi les familles endeuillées, Ousmane Dieng a perdu deux proches : son fils et son frère. Pour lui, ces départs traduisent d’abord le désespoir de jeunes qui ne voient plus de perspectives auprès des leurs. « Les conditions sont dures, la misère est là, mais perdre sa vie en mer ne devrait jamais être une fatalité. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement, au Ministre présent ici, d’apporter des solutions concrètes.

Depuis le début de cette période, nous sommes aux côtés des jeunes, jour et nuit, pour essayer de les décourager et de les protéger », a-t-il témoigné. Ousmane Dieng a lui aussi salué l’engagement des forces de défense et de sécurité. Il estime toutefois que leur mobilisation doit être soutenue par des équipements adaptés à l’étendue du littoral à couvrir. « Mais il faut aller plus loin. Sur 36 kilomètres de côtes, il est difficile de tout surveiller sans des moyens renforcés. Nous demandons à l’État de nous doter d’équipements de surveillance modernes, de patrouilleurs et de postes avancés pour bloquer ces départs clandestins », a-t-il plaidé.

CHEIKH THIAM