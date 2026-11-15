Ancien champion d’Afrique de karaté et coach mondial certifié WKF, Moundor Sène analyse, pour EnQuete, les performances de nos athlètes ainsi que les perspectives pour le sport sénégalais.

Les Jeux olympiques de la jeunesse viennent de prendre fin. Le Sénégal s’en tire avec une douzaine de médailles, dont 5 en or. Avez-vous été surpris comme certains ?

Honnêtement, je ne suis pas surpris du tout. Je connais le potentiel du Sénégal et, en général, nos jeunes sont très talentueux et ont déjà donné satisfaction au Sénégal au fil des années. Je pense aussi que, dans l’ensemble, les différentes équipes ont eu une bonne préparation pour ces JOJ. Donc oui, je ne savais pas combien de médailles allait avoir le Sénégal, mais j’étais confiant dans l’obtention de certains titres olympiques.

On s’est toujours demandé pourquoi le Sénégal, qui est une terre de lutte, qui a quand même beaucoup de potentiel non seulement en lutte, mais aussi généralement dans les sports de combat, peine à s’imposer sur le plan international, en particulier aux Jeux olympiques.

C’est quoi le problème selon vous ? Pourquoi a-t-on du mal à s’imposer sur le plan international ?

S’imposer, c’est relatif, car il y a plusieurs façons de juger une compétition qui n’a rien à voir avec la couleur de la médaille. Il y a aussi plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Je disais tout à l’heure que nos jeunes athlètes avaient généralement du succès sur le plan international. Par exemple, l’équipe jeune de lutte de plage avait fait de bons résultats aux championnats du monde jeunes, les karatékas pareils, avec deux médailles de bronze aux championnats du monde cadets, juniors et U21. Donc, avec les jeunes, les résultats sont souvent là.

Le problème, à mon avis, c’est dans le suivi. Comment aider des jeunes talentueux à faire la transition en seniors ? Pour cela, il faut une vraie stratégie de développement à long terme de l’athlète. Ce travail doit d’abord se faire au niveau fédéral, avec un soutien des autorités en charge du sport au Sénégal. Sur ce plan, certaines réformes sont annoncées par l’État du Sénégal. J’espère que ces belles performances aux JOJ serviront de moteur pour accélérer les choses.

Au-delà de la lutte et des sports de combat, les profils que nous avons ne devraient-ils pas pouvoir s’imposer dans d’autres sports avec une véritable politique sportive : lancer de disque par exemple, lancer de poids ou d’autres sports similaires ?

On a du potentiel, mais il ne faut pas se faire d’illusions : on ne brillera pas dans tous les sports, aucun pays n’y arrive. Il faudra donc faire un arbitrage. Toutefois, ma conviction, c’est que même si on ne peut pas espérer une parfaite égalité dans le traitement de tous les sports, il faut une certaine justice et une équité dans celui-ci. Il faut donner aux sportifs sénégalais les mêmes chances de réussir en investissant dans de bonnes infrastructures qui accueillent la pratique des sports au niveau local et avoir une vraie politique assumée de développement du haut niveau. C’est là où le Sénégal pèche encore et où les nouvelles réformes annoncées, comme le statut du sportif de haut niveau, feront la différence.

Que faire pour poursuivre cette dynamique et s’imposer dans la cour des grands ?

Investir sans compter dans le haut niveau, mais le plus important sera d’investir dans la formation des cadres, des techniciens et de tous les acteurs qui contribuent à la performance des athlètes. J’insiste sur les formations à la base et la création et l’accompagnement de structures qui forment dans les petites catégories. J’aime bien prendre l’exemple du football en faisant le lien entre les résultats qu’on a aujourd’hui et les investissements qui ont été faits depuis les années 2000 dans la création de centres de formation et d’académies qui fournissent aujourd’hui de très bons joueurs aux clubs étrangers et à l’équipe nationale du Sénégal. Il faut donc former et encadrer les petites catégories et s’assurer que la transition vers le haut niveau se fasse dans les meilleures conditions.

Un mot sur le taekwondo et les autres sports de combat en lice. Comment jugez-vous les performances de nos athlètes ?

Les sports de combat ont toujours apporté d’énormes satisfactions au Sénégal, même si les pratiquants et les différentes fédérations estiment qu’il leur faut plus d’aide. Les JOJ seront une belle vitrine pour montrer que si le Sénégal veut des médailles olympiques, il faut compter sur ces sports. Avec trois médailles pour le taekwondo, dont un titre de championne olympique, et trois médailles d’or pour la lutte de plage, je pense qu’un plaidoyer ne puisse être plus fort pour les sports de combat.

Qu’est-ce qui nous manque pour gagner des médailles olympiques dans ces disciplines, pour les catégories seniors ?

On s’impose déjà dans ces disciplines, la preuve avec toutes ces médailles olympiques. Mais je pense qu’on peut encore faire plus, viser des médailles chez les seniors. Pour cela, il faudra, comme je l’ai dit, une vraie stratégie de développement à long terme pour accompagner nos jeunes talents afin qu’il n’y ait pas de break dans cette dynamique.

MOR AMAR