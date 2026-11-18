Face aux tensions institutionnelles, aux difficultés économiques et aux attentes sociales déçues, Moussa Niang dresse un bilan critique de l’alternance de mars 2024. Le délégué national à la Vie politique de Guem Sa Bopp Les Jambaars plaide pour une opposition de propositions et défend une alternative fondée sur la stabilité institutionnelle, la relance productive et l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais.

Pour Moussa Niang, le Sénégal traverse une crise institutionnelle majeure, révélatrice des contradictions internes du camp au pouvoir. Le délégué national à la Vie politique de Guem Sa Bopp Les Jambaars estime que les tensions entre l’Exécutif et la majorité parlementaire ne peuvent être imputées à l’opposition, alors que Pastef dispose de 130 députés sur les 165 que compte l’Assemblée nationale. D’après lui, cette situation traduit une lutte de positionnement entre deux pôles de pouvoir qui fragilise le fonctionnement des institutions.

Le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, le 3 novembre, par 109 voix contre 20, avec trois abstentions, constitue, selon lui, une illustration de cette crise. Il relève notamment que le vote est intervenu après l’adoption d’une question préalable portée par la majorité parlementaire elle-même. Les difficultés enregistrées quelques jours plus tard lors de l’examen du budget 2027, marqué par plusieurs rejets en commission, renforcent son diagnostic.

Pour Moussa Niang, la responsabilité de cette paralysie incombe d’abord à un camp politique qui a conquis le pouvoir ensemble, mais qui peine désormais à s’accorder sur la conduite des affaires publiques. Il dénonce une confrontation permanente entre les deux principaux pôles de l’Exécutif, illustrée notamment par les déclarations publiques d’Ousmane Sonko sur sa rupture avec le président Bassirou Diomaye Faye.

« Le Sénégal n’est pas une propriété privée de Pastef. Les institutions ne sont pas des instruments de règlement de comptes entre responsables politiques », rappelle-t-il. Le responsable politique met en garde contre les conséquences concrètes de ces tensions sur les populations. Derrière les blocages budgétaires, souligne-t-il, se trouvent des hôpitaux en attente d’équipements, des écoles ayant besoin d’investissements, des entreprises attendant des marchés et des citoyens qui ont besoin de services publics.

« Une politique économique plus réactive qu’anticipatrice »

Il refuse toutefois de défendre une Assemblée nationale docile ou un Exécutif omnipotent. Il plaide plutôt pour une République dans laquelle chaque institution exerce pleinement ses prérogatives et assume ses responsabilités. La sortie de crise passe, selon lui, par un dialogue institutionnel sincère, la transparence sur les hypothèses budgétaires et un véritable débat parlementaire. Si la paralysie devait compromettre durablement le fonctionnement de l’État, il estime que le président de la République pourrait envisager les mécanismes constitutionnels de dénouement, notamment la dissolution de l’Assemblée nationale lorsque les conditions juridiques le permettent.

Sur le terrain économique, Moussa Niang juge que la politique gouvernementale donne davantage le sentiment d’être réactive qu’anticipatrice. S’il reconnaît les difficultés liées à la situation financière héritée, il considère que cet héritage ne saurait constituer une justification permanente. Pour lui, gouverner suppose également d’assumer ses choix, d’anticiper et de produire des résultats.

A l’appui de son analyse, il évoque les données du rapport d’exécution budgétaire à fin septembre 2026. Les intérêts et commissions de la dette atteignent 874 milliards de FCFA en neuf mois, dont 645 milliards au titre de la dette extérieure. Cette charge représente près de 20 % des dépenses exécutées du budget général sur la période et réduit, selon lui, les marges disponibles pour financer les investissements et les politiques publiques.

Il relève également la baisse des recettes attendues du Plan de redressement économique et social (PRES), passées de 762,9 milliards à 311,5 milliards de FCFA, soit un manque à gagner de 451,4 milliards. Dans le même temps, les recettes du budget général s’établissent à 3 785,2 milliards de FCFA à fin septembre, correspondant à 63,8 % de l’objectif annuel fixé à 5 932,2 milliards.

Le délégué national à la vie politique de Guem Sa Bopp attire aussi l’attention sur le déficit budgétaire prévisionnel, porté à 7,6 % du PIB contre 5,4 % initialement, soit 1 735,2 milliards de FCFA. Les subventions énergétiques ont, quant à elles, été réévaluées à 790,3 milliards, contre 250 milliards dans les prévisions initiales.

« La souveraineté ne se mesure pas au nombre de discours contre l’étranger »

Si Moussa Niang reconnaît la progression des recettes fiscales, qu’il considère comme un élément positif, il estime que cet indicateur ne suffit pas à établir la réussite de la politique économique. Il met notamment en avant le taux d’exécution des dépenses en capital, établi à 38,1 % à fin septembre, qu’il juge préoccupant au regard des besoins du pays en infrastructures, en équipements sanitaires et scolaires et en industrialisation.

Concernant les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), le responsable politique de Guem Sa Bopp rappelle que l’accord conclu au niveau des services, le 1er septembre, porte sur un programme potentiel de 2,2 milliards de dollars sur trois ans. Il précise toutefois que ce programme reste soumis à des conditions préalables et à l’approbation du Conseil d’administration. Il ne constitue donc pas, à ce stade, un financement définitivement acquis.

Sans considérer les négociations avec le FMI comme une humiliation, il interroge la cohérence entre les discours souverainistes et la dépendance persistante aux financements extérieurs. Il estime que les difficultés économiques se répercutent directement sur les ménages, confrontés au coût de la vie, sur les entreprises, qui subissent des tensions de trésorerie, et sur les PME, qui peinent à accéder aux financements et aux marchés.

Face à cette situation, il préconise un assainissement budgétaire intelligent, fondé sur la rationalisation des dépenses improductives, l’élargissement ciblé de l’assiette fiscale, la lutte contre l’évasion fiscale, l’apurement des arriérés intérieurs et la préservation des investissements productifs. « La souveraineté économique ne se mesure pas au nombre de discours prononcés contre l’étranger, mais à la capacité d’un pays à financer son développement, à produire sa richesse et à protéger ses citoyens », soutient-il.

Près de trois ans après l’alternance de mars 2024, Moussa Niang estime que l’espoir suscité par le changement politique doit désormais être confronté aux résultats obtenus. Les Sénégalais, rappelle-t-il, avaient exprimé une volonté de changement, de justice, de transparence et d’amélioration de leurs conditions de vie.

« La jeunesse, dans une situation de NEET »

Sur le plan politique, il constate une évolution entre l’alliance qui avait porté les nouvelles autorités au pouvoir et la confrontation publique actuelle entre les deux principales figures de l’Exécutif. Le slogan « Sonko mooy Diomaye », qui avait symbolisé leur unité politique, lui paraît désormais éloigné de la réalité institutionnelle. Cette compétition de leadership aurait, selon lui, fragilisé la cohésion de l’État.

Mais ses inquiétudes portent surtout sur les difficultés économiques et sociales. S’appuyant sur les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), il rappelle que le chômage élargi atteignait 23,3 % au quatrième trimestre 2025. Il souligne également que 33,5 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient dans une situation de NEET, c’est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en formation.

Ces indicateurs traduisent, à ses yeux, les difficultés persistantes d’insertion professionnelle et le risque de marginalisation d’une partie de la jeunesse. Il établit également un lien entre le manque de perspectives et les départs irréguliers de jeunes Sénégalais vers l’Europe. Pour lui, cette tragédie ne saurait être réduite à une simple question de surveillance maritime : elle révèle aussi une désillusion économique et une perte de confiance dans l’avenir.

La reddition des comptes constitue un autre chantier sur lequel les attentes restent importantes. Moussa Niang rappelle que la transparence et la justice figuraient parmi les principales promesses de l’alternance. Les Sénégalais attendent désormais, selon lui, des procédures rigoureuses, des décisions judiciaires fondées sur les preuves et des résultats concrets dans le recouvrement des deniers publics.

S’il reconnaît que l’héritage économique, les contraintes structurelles et les chocs extérieurs peuvent expliquer certaines difficultés, il estime que les nouvelles autorités ne peuvent éternellement invoquer le passé. L’emploi, le pouvoir d’achat, la sécurité, la santé, l’éducation et la justice constituent, d’après lui, les attentes prioritaires auxquelles le gouvernement doit répondre. « La véritable rupture devait se mesurer à l’amélioration de la vie quotidienne des Sénégalais, pas seulement au renouvellement des discours politiques », insiste-t-il.

« Une opposition de propositions et de responsabilité »

Dans cette configuration politique, Moussa Niang invite également les forces de l’opposition à revoir leur manière d’agir. Il estime que l’éventuel échec de Pastef ne saurait automatiquement constituer une victoire pour ses adversaires. L’opposition doit, selon lui, dépasser la simple dénonciation du pouvoir pour construire une véritable alternative de gouvernement.

Cette démarche suppose une meilleure maîtrise des dossiers économiques et institutionnels, notamment l’analyse des lois de finances, des rapports d’exécution budgétaire et l’évaluation des politiques publiques. Il s’agit aussi de formuler des propositions alternatives précises, capables de répondre aux difficultés du pays. C’est dans cette perspective qu’il inscrit des initiatives comme le Baromètre Jambaar et les Assises de l’Alternative économique, destinées à faire de l’analyse, de la prospective et de la formulation de propositions des instruments permanents de l’action politique du mouvement Guem Sa Bopp.

Moussa Niang évoque également la trêve républicaine observée par son mouvement durant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Il considère que l’image du Sénégal et la réussite d’un événement international doivent transcender les clivages politiques.

S’agissant des alliances politiques, il plaide pour des coalitions construites autour d’un socle programmatique, d’une vision économique commune, d’une charte de gouvernance et d’engagements précis en matière de transparence et de gestion publique. Il insiste aussi sur la nécessité de reconstruire le lien entre les formations politiques et les populations, notamment les jeunes, les femmes, les acteurs économiques, les travailleurs et la diaspora.

« Guem Sa Bopp mise sur l’autonomie et l’ouverture politique »

Dans la recomposition de l’espace politique, Guem Sa Bopp Les Jambaars entend défendre son identité et son autonomie. Moussa Niang précise que le mouvement n’a vocation à être ni une force d’accompagnement ni une opposition de circonstance. Sous le leadership de Bougane Guèye, il revendique une culture politique fondée sur le travail, l’action, la proximité et les résultats. Cette orientation repose sur une volonté de renforcer l’implantation territoriale du mouvement, de structurer ses instances et de mobiliser les forces vives du pays, y compris la diaspora sénégalaise.

Pour autant, cette autonomie ne signifie pas, d’après lui, un refus des alliances. Le responsable politique indique que son mouvement a accueilli favorablement la proposition de large rassemblement formulée par le leader de Sàmm Sa Kàddu. Il estime toutefois qu’une coalition ne peut se construire uniquement autour de l’opposition à Pastef ou de la recherche de positions dans les futures institutions.

Les éventuels partenaires doivent, selon lui, s’accorder sur des questions essentielles : la gouvernance, la politique de l’emploi, la relance économique, la place des PME et la réforme des institutions. L’objectif est de construire une convergence autour d’une vision commune du Sénégal, sans renoncer à l’identité et aux convictions de chaque formation politique.

Moussa Niang rappelle, par ailleurs, que Bougane Guèye a, depuis plusieurs années, alerté sur les risques liés à l’endettement, aux contradictions institutionnelles et aux orientations économiques du pays. Il estime que plusieurs de ces préoccupations se retrouvent aujourd’hui au cœur du débat national.

« Tekki » est volonté de transformation productive…

Au-delà de la critique, le délégué national à la Vie politique de Guem Sa Bopp Les Jambaars défend une alternative articulée autour de trois priorités : la restauration de la confiance institutionnelle, la relance de l’économie productive et la protection du pouvoir d’achat.

La proposition « Tekki » s’inscrit aussi dans cette volonté de transformation productive. Elle vise à développer des unités de transformation locale dans les communes, en tenant compte des potentialités économiques de chaque territoire. L’objectif est notamment de mieux valoriser les productions agricoles, halieutiques et céréalières à travers des capacités de transformation, de conservation, de conditionnement et de commercialisation. Le responsable politique accorde aussi une place importante à la diaspora, qu’il considère comme un capital humain, financier et entrepreneurial à mobiliser davantage. Il préconise la mise en place de mécanismes d’investissement transparents et sécurisés, orientés vers les secteurs productifs.

Sur le plan social, Guem Sa Bopp propose un bouclier ciblé pour protéger les ménages les plus vulnérables contre la hausse du coût de l’électricité et des denrées de première nécessité. Le mouvement défend également un fonds d’amorçage destiné aux jeunes et aux femmes, reposant sur des critères transparents, un accompagnement technique et une évaluation régulière des projets financés.

Enfin, Moussa Niang insiste sur la nécessité de réinvestir dans l’éducation, la formation professionnelle, la santé et les infrastructures de proximité. Il considère que l’emploi doit devenir un indicateur central de performance des politiques publiques et que le développement durable ne peut se réaliser sans un capital humain de qualité.

La vision défendue par Guem Sa Bopp Les Jambaars est celle d’un Sénégal productif, socialement juste, institutionnellement stable et économiquement souverain. Moussa Niang ambitionne un pays où les jeunes peuvent réussir sans risquer leur vie dans l’Atlantique, où les entreprises peuvent investir, où les agriculteurs vivent dignement de leur production et où les ressources naturelles profitent effectivement aux populations.

« Le Sénégal n’a pas besoin d’une nouvelle alternance de slogans. Il a besoin d’une véritable alternance de résultats », conclut-il.

Propos recueillis par Khaly SARR