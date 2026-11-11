Les albums « LNN » et « LFLF » du rappeur sénégalais ont été certifiés disques d’or par Africa Music & Charts (AMC). Annoncée le 5 novembre, cette double distinction récompense leurs performances sur les plateformes numériques, selon le barème de cet organisme.

Deux albums, deux certifications. Dip Doundou Guiss a obtenu un disque d’or pour chacun de ses projets « LNN » (« Loo Ñeme Ñàkk ») et « LFLF » (« Lepp Fii Lañu Fekk »), auprès d’Africa Music & Charts (AMC). Selon les données accompagnant cette annonce, les deux albums ont chacun dépassé le seuil de 5 000 équivalents ventes fixé par cet organisme.

Cette certification repose sur les performances des projets sur les plateformes de streaming légal. Elle constitue, selon l’annonce, une première pour le rap sénégalais auprès d’AMC. Sa portée reste ainsi liée au périmètre et aux critères retenus par cet organisme.

Paru en novembre 2019, « LNN » totalise plus de 24 millions d’écoutes, contre plus de 54 millions pour « LFLF », sorti en décembre 2023, d’après les chiffres communiqués à l’occasion de cette double certification. Ces volumes cumulés ne précisent toutefois ni la part des écoutes retenues pour l’attribution des disques d’or ni leur mode de conversion en équivalents ventes.

Pour Dip Doundou Guiss, de son vrai nom Dominique Preira, cette distinction s’ajoute au trophée du meilleur album solo remporté par « LFLF » aux Galsen Hip-Hop Awards 2024.

Le 9 novembre, le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a adressé ses félicitations au rappeur et à son équipe. Il a salué une performance qu’il qualifie d’historique pour le hip-hop national et une contribution au rayonnement des industries culturelles et créatives sénégalaises.

Cette annonce intervient également après la participation de l’artiste à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dont il est ambassadeur.

Fatou Ba