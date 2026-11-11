Publié le 11 Nov 2026 - 12:47
MUSIQUE - CERTIFICATIONS AFRICA MUSIC & CHARTS

Deux disques d’or pour Dip Doundou Guiss

 

Les albums « LNN » et « LFLF » du rappeur sénégalais ont été certifiés disques d’or par Africa Music & Charts (AMC). Annoncée le 5 novembre, cette double distinction récompense leurs performances sur les plateformes numériques, selon le barème de cet organisme.

 

Deux albums, deux certifications. Dip Doundou Guiss a obtenu un disque d’or pour chacun de ses projets « LNN » (« Loo Ñeme Ñàkk ») et « LFLF » (« Lepp Fii Lañu Fekk »), auprès d’Africa Music & Charts (AMC). Selon les données accompagnant cette annonce, les deux albums ont chacun dépassé le seuil de 5 000 équivalents ventes fixé par cet organisme.

Cette certification repose sur les performances des projets sur les plateformes de streaming légal. Elle constitue, selon l’annonce, une première pour le rap sénégalais auprès d’AMC. Sa portée reste ainsi liée au périmètre et aux critères retenus par cet organisme.

Paru en novembre 2019, « LNN » totalise plus de 24 millions d’écoutes, contre plus de 54 millions pour « LFLF », sorti en décembre 2023, d’après les chiffres communiqués à l’occasion de cette double certification. Ces volumes cumulés ne précisent toutefois ni la part des écoutes retenues pour l’attribution des disques d’or ni leur mode de conversion en équivalents ventes.

Pour Dip Doundou Guiss, de son vrai nom Dominique Preira, cette distinction s’ajoute au trophée du meilleur album solo remporté par « LFLF » aux Galsen Hip-Hop Awards 2024.

Le 9 novembre, le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a adressé ses félicitations au rappeur et à son équipe. Il a salué une performance qu’il qualifie d’historique pour le hip-hop national et une contribution au rayonnement des industries culturelles et créatives sénégalaises.

Cette annonce intervient également après la participation de l’artiste à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dont il est ambassadeur.

Fatou Ba

Section: 
people
« ATÉMIT-SÉMBÉ » D’ABDOUL AZIZ BASSE : Isabelle Sambou, la dignité derrière les couronnes
PORTRAIT DJ : Bara Bou Nioul, l’avocat de l’underground
AMINA BENBOUCHTA À OH GALLERY : Le mariage, d’une vie à l’autre
OUMAR WILLANE, LAURÉAT DU SPECTRUM INNOVATION AWARD : Du Sénégal aux sommets de la tech américaine
OUVERTURE : Les artisans de la cérémonie
ELZO JAMDONG : Faire des JOJ un tremplin pour les talents
ONE LYRICAL - DE PIKINE AUX AMBITIONS DU RAP AFRICAIN « Je veux que le Sénégal fasse entendre ses talents au-delà des frontières »
ORCHESTRA BAOBAB : « Made in Sénégal », un nouvel élan pour conquérir le monde
DIGG DOOLE : Amadeus met son album en récit
NOUVEAU SINGLE Dip Doundou Guiss emmène l’amour au cœur du Saloum
PORTRAIT - AMDY MOUSTAPHA DJAMIL NDIAYE : Jhamil, à la recherche de sa propre note
YOUSSOU N'DOUR FÊTE SES 67 ANS ! : Du berceau des épreuves au flambeau de... l'éternité !
MUSIQUE - CONCERT DU 3 OCTOBRE : Kaby King Casa veut faire de la musique un outil de mobilisation
IBA AWA THIAM - ACTEUR, MANNEQUIN, GUITARISTE ET ACTIVISTE : De Dakar aux plateaux d’Hollywood
WO TIMBOLO - NOUVEL OPUS : Sayon Camara chante l’amour au-delà des moyens
RÉSEAUX SOCIAUX : Mister Gass lance un cri d’alerte
PORTRAIT - NDIAGA DIARRA FALL : Raconter l’Afrique autrement
COMÉDIEN - POÈTE - METTEUR EN SCÈNE... : Pape Faye, entre les mots et les planches
DOX DAJÉ SHOW : Sophia Diouf remet le hip- hop au cœur du collectif
TIKTOK : Le nouveau faiseur de tubes