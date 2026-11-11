Citant les données de l’Enquête démographique et de santé de 2025, la présidente de la Commission nationale des droits de l’homme, Pr Amsatou Sow Sidibé, appelle à renforcer la prévention et la protection des victimes. Elle intervenait, hier, lors d’un atelier destiné aux journalistes, blogueurs et influenceurs.

Au Sénégal, environ une femme sur quatre âgée de 15 à 49 ans a subi des mutilations génitales féminines (MGF). Ce chiffre, tiré de l’Enquête démographique et de santé de 2025 et repris par l’UNICEF, a été rappelé par Pr Amsatou Sow Sidibé, hier, lors d’un atelier de renforcement des capacités des journalistes, blogueurs et influenceurs sur les droits des femmes et les MGF.

La présidente de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a souligné que cette prévalence nationale recouvre d’importantes disparités territoriales et socioculturelles. « Derrière ces chiffres, il y a des parcours de vie, des souffrances parfois silencieuses, des conséquences sanitaires et psychologiques durables, mais également des femmes et des filles dont les droits fondamentaux appellent une protection effective », a-t-elle déclaré.

Pour Pr Amsatou Sow Sidibé, ces réalités imposent de dépasser les déclarations d’intention. Elle préconise une action durable associant la prévention, la transformation des normes sociales, la protection des victimes et la responsabilisation des auteurs.

Au-delà des conséquences sanitaires et psychologiques, elle estime que ces pratiques posent la question de l’égalité et de la responsabilité collective envers les générations futures. Elle a notamment interrogé la possibilité, pour une fille, de grandir sans subir une pratique qu’elle n’a ni choisie ni consentie.

La présidente de la CNDH a rejeté les justifications culturelles ou sociales avancées pour maintenir les mutilations génitales féminines. « Le respect des cultures et des identités communautaires ne peut se concevoir au détriment de la dignité humaine et de l’intégrité physique des personnes », a-t-elle affirmé.

Selon elle, les traditions doivent accompagner l’évolution des sociétés et promouvoir la solidarité, le respect et la cohésion. Elles ne peuvent servir à légitimer des violences. « Aucune pratique sociale ne saurait prévaloir sur les droits fondamentaux de l’enfant », a insisté Pr Amsatou Sow Sidibé.

S’adressant aux professionnels des médias et aux acteurs du numérique, elle a également mis en garde contre la désinformation, la banalisation des violences, la stigmatisation des communautés et l’exposition non consentie des survivantes. Autant de pratiques qui, selon elle, peuvent compromettre les efforts de protection.

L’objectif de la formation n’est pas de transformer les blogueurs et les influenceurs en juristes ou en professionnels de santé, a-t-elle précisé, mais de leur donner accès à des informations fiables, à des références appropriées et à des outils pour sensibiliser leurs publics.

Pr Amsatou Sow Sidibé a plaidé pour une alliance entre les institutions et la jeunesse afin de porter les messages de prévention auprès des familles, des communautés et dans les espaces numériques.

Elle a enfin appelé à élargir la mobilisation aux hommes et aux garçons. « La lutte contre les MGF ne concerne d’ailleurs pas uniquement les femmes et les filles. Elle engage aussi les hommes et les garçons. Leur mobilisation est indispensable à la construction de relations fondées sur le respect mutuel, l’égalité et la non-violence », a-t-elle soutenu.

CHEIKH THIAM