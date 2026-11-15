Après neuf années passées loin du Sénégal, marquées par la maladie et un grave accident, Milka revient avec « L’Axasaay ». Attendu le 28 novembre, cet album de quatorze titres mêle engagement social, réflexion sur l’existence et attachement aux racines africaines.

Neuf années d’absence n’ont pas émoussé sa volonté de dénoncer les difficultés des quartiers populaires. Avec « L’Axasaay », dont la sortie est annoncée pour le 28 novembre 2026, Milka renoue avec le public sénégalais. Le rappeur de Guédiawaye, de son vrai nom Dalamady Keita, y prolonge les engagements qui ont marqué ses débuts, tout en livrant une réflexion nourrie par ses épreuves personnelles. « Je me suis donné pour mission de porter la voix de cette frange de la population trop souvent oubliée », explique l’artiste, originaire de Médina Gounass et de Baghdad, dans la banlieue dakaroise.

Cette ligne traverse son parcours depuis le début des années 2000, à une époque où la scène hip-hop de Guédiawaye est notamment animée par Klam Saaba, B1X, Under Shifay et Bataillons Blindés. Son premier single, « Mbeelé Mbeelé Thiow La », qui critique le régime d’Abdoulaye Wade, lui vaut une nomination dans la catégorie « Révélation de l’année ». Il poursuit avec « Bluetooth Dong » et impose une écriture directe, dont il assume la virulence. « Cette agressivité n’est pas une volonté de manquer de respect. C’est avant tout un cri du cœur, l’expression d’une identité, d’une frustration et d’une révolte face à tous ces fléaux qui continuent de sévir dans nos quartiers », précise-t-il.

Un parcours interrompu par les épreuves

Avec le Def Dara Squad, puis au fil des collaborations, Milka élargit son expérience. En 2011, il participe à l’album de Gaston, « Touti Wakh Job Lou Beuri », avant de contribuer aux projets de Bibson, « Mizajour » en 2012 et « Viktor » en 2013. L’année 2014 marque une nouvelle étape. Il fonde Takkricain Village avec trois compagnons. Les titres « Legalize », « 37 » et « Sunu Village » contribuent à faire connaître le collectif. Il publie également son premier album solo, « Yëngël Geussëum ». Son parcours s’interrompt lorsqu’il part se faire soigner en Italie. Durant les neuf années passées loin du Sénégal, il subit notamment un grave accident de la route et connaît le coma.

De cette période, il dit avoir tiré une autre compréhension de l’existence. « Ces neuf années passées loin du Sénégal m’ont profondément forgé. Elles m’ont appris à devenir une autre personne, à voir les choses différemment et à mieux comprendre la vie », confie-t-il. Rentré au Sénégal en novembre 2025, le rappeur retrouve progressivement les studios. « Mon retour sur la scène musicale est motivé par le même sentiment qui m’animait lorsque j’ai commencé à rapper : porter la voix des sans-voix, celle du peuple », affirme-t-il. La lutte contre la drogue occupe ainsi une place dans ses morceaux « Ñaffãl Sa Xoon Bayi Lu Böne » et « Bayil Lu Bon ». Un sujet qu’il aborde à partir de ce qu’il a observé autour de lui. « J’ai vu beaucoup de jeunes sombrer dans la maladie, mourir ou se retrouver en prison à cause de ce fléau », raconte-t-il. Il souhaite prolonger cette démarche en faisant de « Bayil Lu Bon » un projet de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes.

Quatorze titres pour interroger l’existence

Avec « L’Axasaay », Milka donne aussi une dimension spirituelle à son retour. Le titre de cet album de quatorze morceaux, bonus compris, renvoie aux étapes de la vie, de la naissance à la mort. « Tout commence dans le ventre de la mère, où l’être humain est enveloppé et protégé. À sa naissance, il bénéficie de l’amour et de la protection maternels », explique-t-il. Cette image de l’enveloppement, prolongée jusqu’au linceul, sert de point de départ à une réflexion sur l’existence et ses épreuves.

Sur le plan musical, l’artiste annonce plusieurs sonorités, tout en revendiquant son attachement aux identités africaines. L’album comprend notamment « Wicked », « Màndu », « Bët bu rusul toj », « Allal », « Goop », « DDT » et « Dellu Zion ». Milka s’entoure également de Dread Skeezo sur « Marnuncha Remix », de X Killer sur « Monde Mafia », de One Lyrical sur « Maa leen të » et de Meuz Gooren sur « Kawsara Vibes ». Le morceau « HDB » réunit Meuz Gooren, Nitdoff, Julio, Fodé, Sone B, Abdou Rakim, Karballah, Obi Médecin, Taijiscin, Gun Mor et Aïda Baye.

Ce retour s’accompagne du développement de Kero’Zen Prod, son label, avec l’appui managérial de Dion Images Entertainment (D.M.E.). Milka entend en faire un outil au service de ses productions, mais aussi de jeunes artistes. « Cette structure doit également nous permettre d’accompagner nos jeunes frères artistes, d’élargir nos activités et de participer activement au rayonnement du rap galsen », explique-t-il.

À cette nouvelle génération, il recommande la recherche, la discipline et la connaissance de son histoire. « Il faut connaître son histoire, maîtriser son art et surtout avoir quelque chose de profond à transmettre. » C’est aussi l’ambition qu’il assigne à son nouvel opus : retrouver son public avec une parole façonnée par l’éloignement, les épreuves et les réalités de la banlieue. « Le rap ne doit pas seulement être une musique : il doit aussi être une identité, une conscience et un moyen de faire avancer notre société », défend-il.

FATOU BA