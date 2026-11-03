L’Association des maires du Sénégal annonce la création d’un regroupement d’élus contre le paludisme. Avec leurs homologues français, ils entendent renforcer la coopération avec le ministère de la Santé, partager les expériences locales et mobiliser des financements.

Les élus locaux sénégalais veulent mieux coordonner leur contribution à la lutte contre le paludisme. L’Association des maires du Sénégal (AMS) prévoit de mettre en place une association d’élus consacrée à cette maladie, avec pour objectif de contribuer à son élimination dans le pays d’ici 2030. Une convention de coopération a été signée entre les associations de maires du Sénégal et de France pour accompagner cette ambition. Pour Oumar Ba, président de l’AMS et maire de Ndiob, le futur regroupement devra d’abord renforcer les liens entre les collectivités territoriales et le ministère de la Santé. Il s’agira de définir les initiatives que les élus peuvent porter en appui aux priorités nationales et de rendre leurs interventions plus efficaces.

Ce cadre permettra également d’organiser les échanges d’expériences entre élus sénégalais et de soutenir la mobilisation des ressources. L’enjeu, selon Oumar Ba, est de donner une orientation commune à des initiatives locales qui pourront bénéficier de l’expérience déjà acquise en matière de coopération décentralisée avec la France. « Cette initiative est un tournant, puisque nous avons décidé de spécialiser nos initiatives, d’identifier un défi majeur pour le Sénégal », a-t-il déclaré. Le président de l’AMS souhaite ainsi fédérer les élus territoriaux autour de la lutte contre le paludisme et construire, avec leurs homologues français, des projets cohérents avec les priorités définies par les autorités sanitaires.

Une coopération à traduire en actions locales

Mame Safa, présenté comme adjoint au maire de Paris chargé de la jeunesse et président des Élus locaux contre le paludisme, souligne la mobilisation d’élus d’origine africaine ou binationaux en France. Leur engagement doit, selon lui, permettre de soutenir les collectivités françaises et sénégalaises qui souhaitent agir contre la maladie.

« La dernière ligne droite est souvent la plus dure, donc il faut redoubler d’efforts collectivement », a-t-il insisté, appelant à une coopération renforcée pour atteindre l’objectif de « zéro palu au Sénégal d’ici 2030 ». Pour Oumar Gnabaly, maire de L’Île-Saint-Denis et vice-président de l’Association des maires de France, ce partenariat doit se construire dans une relation d’égalité. Les élus français souhaitent accompagner leurs homologues sénégalais dans des actions concrètes au service des populations.

La recherche de financements sera l’un des chantiers de cette coopération. Il faudra identifier les dispositifs mobilisables et élaborer des projets tenant compte des compétences respectives des collectivités dans les deux pays. « Il faut qu’on réfléchisse à comment on peut aussi lever des fonds à travers les différents dispositifs qui existent », a-t-il plaidé. La future association devra ainsi transformer la mobilisation annoncée en projets locaux, articulés avec l’action du ministère de la Sant.