La bataille pour le secrétariat général de l’OIF a provoqué de vives tensions lors du sommet de la Francophonie, à Phnom Penh. Selon nos informations, les présidents français et rwandais ont eu une explication particulièrement houleuse. Malgré les pressions françaises, Kigali maintient la candidature de Louise Mushikiwabo.

Le XXe sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) n’avait pas encore officiellement débuté que la bataille pour son secrétariat général empoisonnait déjà les discussions. Samedi 14 novembre, à Phnom Penh, au Cambodge, la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), réunissant les chefs de la diplomatie des États membres, a donné lieu à de vifs échanges à huis clos. Une réunion sous haute tension, à la veille de l’ouverture officielle du sommet et deux jours avant la désignation du prochain secrétaire général, prévue le lundi 16 novembre.

Traditionnellement organisée en amont du sommet, cette réunion doit permettre de dresser le bilan des travaux de l’organisation et de préparer les discussions entre chefs d’État et de gouvernement. La question de la succession de Louise Mushikiwabo ne figurait pourtant pas à l’ordre du jour. Jusqu’à ce qu’Olivier Nduhungirehe, le ministre rwandais des Affaires étrangères, décide de s’en saisir lors des questions diverses, en toute fin de session.

Le Rwanda refuse de céder

Le chef de la diplomatie rwandaise est revenu sur les révélations publiées la veille par Jeune Afrique, qui ont provoqué une forte émotion dans les couloirs du sommet. Selon nos informations, Emmanuel Macron a en effet adressé, dans la nuit du 12 au 13 novembre, un courrier à Paul Kagame lui demandant de retirer la candidature de Louise Mushikiwabo, en lice pour un troisième mandat. Le

président français espérait ainsi ouvrir la voie à un candidat de compromis, l’ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș, et éviter un scrutin susceptible, selon lui, d’accentuer les divisions de l’organisation.

Cette initiative, confirmée par Olivier Nduhungirehe, a suscité l’exaspération de plusieurs délégations présentes dans la capitale cambodgienne. Devant ses homologues, il a réaffirmé que Kigali n’entendait pas retirer sa candidate, « encore moins sur injonction », a-t-il insisté. À peine son intervention terminée, son homologue congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, lui a immédiatement répondu. La ministre a confirmé que la RDC était disposée à retirer la candidature de Juliana Amato Lumumba, avant d’apporter officiellement le soutien de Kinshasa à Dacian Cioloș et d’inviter les autres délégations à faire de même. Une guerre de positions qui a jeté un froid dans l’assistance. « La consternation était générale dans la salle », rapporte un témoin des échanges.

La démarche congolaise s’inscrit dans le prolongement du bras de fer engagé par Félix Tshisekedi, qui a menacé de retirer son pays de l’OIF en cas de réélection de Louise Mushikiwabo. Pour désamorcer cette crise, Paris multiplie depuis fin octobre les initiatives diplomatiques. Mais la tentative française de favoriser une candidature de compromis se heurte au refus du Rwandais Paul Kagame et du Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, qui maintiennent leur candidate respective, Louise Mushikiwabo et Coumba Ba.

De son côté, Dacian Cioloș a salué la « confiance » témoignée par Kinshasa à sa candidature. L’ancien Premier ministre roumain s’est dit « ouvert au dialogue entre tous les États et les gouvernements francophones, afin de parvenir ensemble au consensus qui consolidera la légitimité et la crédibilité » de l’OIF.

Le camp du vote donne de la voix

C’est finalement Abdoulkader Houssein Omar, le représentant de Djibouti, qui a rompu le silence ayant suivi l’intervention congolaise, lors de la conférence ministérielle. Selon plusieurs participants, le ministre djiboutien des Affaires étrangères a rappelé que « la meilleure façon pour garder l’unité de l’organisation est d’en respecter les textes ». Autrement dit, faute de consensus, pourquoi ne pas départager les candidats par un vote, comme le prévoient les règles de l’OIF ? Cette position a immédiatement reçu le soutien des délégations ivoirienne, gabonaise et camerounaise.

En face, les partisans d’une désignation consensuelle ont à leur tour pris la parole. Les représentants de la Roumanie, de la Macédoine du Nord, de l’Albanie, d’Andorre et de Monaco ont défendu cette option, tandis que la grande majorité des délégations préféraient observer le silence. Une discrétion qui ne préjuge toutefois pas de leurs intentions.

« C’est tout l’intérêt du vote à bulletin secret », glisse un représentant africain, jugeant, comme plusieurs de ses homologues, que « l’initiative d’Emmanuel Macron est profondément irrespectueuse pour les Africains ». La volonté française d’éviter un scrutin apparaît d’autant plus délicate que les pays africains représentent 27 des 53 membres de plein droit de l’organisation. Pour nombre de leurs représentants, il n’est pas question de renoncer à une élection au seul motif qu’elle pourrait contrarier les équilibres diplomatiques recherchés par Paris.

Echanges très tendus entre Macron et Kagame

Ce 15 novembre, au lendemain de ces échanges entre ministres et délégués, la tension est encore montée d’un cran entre Paris et Kigali. Selon nos informations, Emmanuel Macron et Paul Kagame ont eu, dimanche, en fin de matinée (heure locale), une rencontre extrêmement tendue dans un salon du centre de conférences de Phnom Penh. Le président rwandais a directement mis en cause son homologue français, l’accusant d’être « le facteur de division unique » du sommet, « à cause de votre propre agenda et de vos propres intérêts ». Paul Kagame lui a également reproché l’arrogance de son ton et sa manière de vouloir imposer ses vues aux autres États membres de l’organisation.

Emmanuel Macron a tenté de s’expliquer, sans parvenir à apaiser son interlocuteur. Selon nos informations, la discussion a donné lieu à des éclats de voix, au point de provoquer une quasi-rupture personnelle entre les deux chefs d’État. À l’issue de cette explication, la position de Kigali demeurait inchangée : Louise Mushikiwabo resterait candidate jusqu’au bout. Dans le même temps, la délégation française a multiplié les démarches auprès des représentants africains présents à Phnom Penh, dans l’espoir de rallier de nouveaux soutiens à une solution consensuelle et d’éviter la tenue d’un scrutin.

« Que le meilleur gagne »

Lors de son discours d’ouverture du sommet, dimanche 15 novembre, Emmanuel Macron a réaffirmé la nécessité de privilégier le consensus. L’élargissement de l’OIF « nous impose de bâtir le consensus pour préserver l’union », a déclaré le président français. « Nous devons veiller à préserver ce qui fait sa force, à savoir son unité. » « La Francophonie que nous voulons n’est pas une Francophonie du repli ou des fractures internes », a-t-il insisté. À la même tribune, la secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo, a au contraire réaffirmé que « l’unité de l’OIF ne suppose pas l’uniformité des positions ».

Les négociations de dernière minute permettront-elles de dégager un compromis avant le lundi 16 novembre ? À Phnom Penh, plusieurs délégations semblent désormais résolues à aller jusqu’au vote, une première dans l’histoire de l’OIF. « Et que le meilleur gagne », conclut le membre de l’une des délégations africaines, qui se dit « convaincu que le secrétariat général de l’organisation n’échappera pas au continent ».