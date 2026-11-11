Avec la mise en œuvre de la PI-SPI dans l’Uemoa depuis le 2 novembre 2026, les paiements entrent dans une nouvelle ère d’interopérabilité et d’instantanéité. Dans cet entretien avec EnQuête, Oumar Sy, ingénieur en génie logiciel et Tech Lead PI-SPI, revient sur les changements attendus pour les usagers et les nouveaux défis des Fintech.

Qu’est-ce que la PI-SPI ?

PI-SPI signifie Plateforme interopérable du système de paiement instantané. Concrètement, il s’agit d’une infrastructure qui permet d’interconnecter l’ensemble des acteurs financiers de l’Uemoa : les banques, les systèmes financiers décentralisés (SFD), notamment les institutions de microfinance, les établissements de paiement et les émetteurs de monnaie électronique comme Wave, Orange Money ou Djamo. Pour le citoyen, cette interconnexion signifie qu’il sera désormais possible d’effectuer des transferts d’argent entre différents acteurs financiers, sans avoir à passer par un intermédiaire supplémentaire.

Autrement dit, peu importe que vous disposiez d’un compte Wave, Orange Money ou d’un compte bancaire, vous pourrez effectuer des transactions avec des utilisateurs relevant d’autres établissements. Par exemple, un client de Wave pourra envoyer directement de l’argent à une personne disposant d’un compte à la Société générale. Cette dernière pourra également lui transférer de l’argent, même si les deux utilisateurs ne sont pas dans le même établissement financier.

Qu’est-ce que la PI-SPI change concrètement dans la vie financière quotidienne des Sénégalais ?

Dans le quotidien des Sénégalais, le principal changement sera de ne plus avoir à se préoccuper de l’opérateur ou de l’établissement financier utilisé par le destinataire. Il sera possible d’envoyer et de recevoir de l’argent entre différents services de paiement. Cette évolution concernera également les paiements marchands. Un commerçant, un restaurant ou un hôtel n’aura plus besoin d’afficher plusieurs QR codes correspondant aux différents opérateurs. Il pourra disposer d’un seul QR code interopérable, grâce auquel les clients utilisant Wave, Orange Money ou un compte bancaire pourront effectuer leurs paiements.

Un autre avantage majeur réside dans l’instantanéité des transactions. Le bénéficiaire reçoit les fonds en temps réel. Aujourd’hui, dans certaines entreprises, des salariés peuvent attendre 48 ou 72 heures avant de recevoir leur salaire, notamment lorsque leur banque est différente de celle de leur employeur. Avec la PI-SPI, ce type de délai lié aux différences d'établissements financiers devrait disparaître pour les transactions effectuées sur la plateforme. De manière générale, un Sénégalais pourra donc envoyer ou recevoir de l’argent instantanément, même lorsque les deux parties utilisent des banques ou des services de monnaie électronique différents.

Donc… à moyen ou long terme, les transactions effectuées à travers la PI-SPI sont-elles appelées à remplacer les transactions classiques ?

Il ne s’agit pas nécessairement de remplacer systématiquement toutes les transactions classiques. Toutefois, si la plateforme est adoptée par l’ensemble des acteurs et des utilisateurs, les particuliers pourraient progressivement privilégier ce mode de paiement en raison de sa simplicité et de sa rapidité. Par ailleurs, la Bceao peut décider de rendre obligatoire le recours à la PI-SPI pour certaines catégories de transactions.

C’est déjà le cas avec les opérations de transfert entre comptes bancaires et portefeuilles électroniques (bank-to-wallet et wallet-to-bank), dont les anciens mécanismes ont été arrêtés depuis le 2 novembre 2026.

La PI-SPI signifie-t-elle la fin des Fintech ? Sinon, quels avantages représente-t-elle pour ces entreprises ?

Non, la PI-SPI ne signifie pas la fin des Fintech. Ces entreprises pourront continuer à développer leurs activités en s’appuyant sur cette nouvelle infrastructure. Elles pourront notamment proposer des services à valeur ajoutée aux entreprises et aux particuliers. En revanche, elles devront nécessairement réinventer une partie de leurs modèles économiques. Cela concerne particulièrement celles qui ont construit l’essentiel de leur activité autour des frais de transfert d’argent. Avec une infrastructure qui facilite les transferts entre différents acteurs, ces entreprises devront explorer de nouvelles sources de revenus et diversifier leurs offres de services. La PI-SPI constitue donc plus une évolution de l’écosystème financier qu’une menace de disparition pour les Fintech.

Existe-t-il un risque que ces nouvelles dispositions financières régionales ne soient pas respectées par les émetteurs de monnaie électronique (EME) ?

Il n’y a pas, à proprement parler, de risque particulier de non-respect de ces dispositions, dans la mesure où la Bceao encadre le dispositif et rend son adoption obligatoire pour les acteurs concernés. Plus de 700 acteurs financiers dans l’espace Uemoa sont concernés par cette réforme.

Ils sont tenus de développer et de mettre en œuvre la PI-SPI au bénéfice de leurs clients, tout en respectant les conditions tarifaires fixées par la Banque centrale. Les établissements qui ne respecteraient pas ces exigences s’exposent à des sanctions de la part de la Bceao. Il existe donc un mécanisme réglementaire destiné à garantir l’application effective du dispositif par les différents acteurs.

Que doivent essentiellement retenir les Sénégalais de la PI-SPI ?

L’essentiel à retenir est que la PI-SPI va considérablement faciliter les opérations financières quotidiennes des Sénégalais, notamment l’envoi et la réception d’argent, indépendamment de l’établissement financier ou du service de paiement utilisé. Cette évolution concerne toutes les catégories de la population, quel que soit leur niveau de revenu ou leur situation financière. Elle permettra de rendre les services de paiement plus accessibles, plus rapides et plus simples d’utilisation. Au-delà de cette facilitation des transactions, la PI-SPI représente également un levier important pour renforcer l’inclusion financière dans l’espace Uemoa.

Propos recueillis par Khaly SARR