La 16ᵉ Biennale de l’art africain contemporain s’est ouverte jeudi 19 novembre à l’ancien Palais de justice. Bassirou Diomaye Faye y a défendu le maintien de la manifestation, malgré les difficultés économiques et proposé la création d’un marché commun de l’art africain. Invitée d’honneur, la République démocratique du Congo a inscrit sa participation dans une réflexion sur la mémoire et la transmission, alors que les violences se poursuivent dans l’est du pays.

Au Cap Manuel, la visite de l’exposition internationale a précédé les discours. Arrivé vers 17 heures à l’ancien Palais de justice, le président Bassirou Diomaye Faye a parcouru l’exposition avant de rejoindre le chapiteau dressé à l’entrée du bâtiment. Plusieurs membres du gouvernement et des délégations étrangères ont assisté à la cérémonie, dont les ministres de la Culture du Bénin, de la Guinée-Bissau, du Cabo Verde et du Mali. Oumar Pène, chanteur du Super Diamono, s’est produit à l’ouverture.

« On ne suspend pas la respiration d’un peuple au motif que les temps sont durs. » Par cette formule, le chef de l’État a justifié la tenue de la Biennale dans un contexte économique difficile. Il a rappelé la place que Léopold Sédar Senghor accordait à la culture dans le développement et présenté Dak’Art comme un lieu de rencontre entre artistes et de dialogue entre les peuples. Six jours après la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse, il a également salué le travail des équipes qui avaient conçu et porté la cérémonie d’ouverture des Jeux. Il y a vu une illustration de la capacité du continent à raconter sa propre histoire.

Un marché commun pour les œuvres et les artistes

Bassirou Diomaye Faye a aussi posé la question de la place du continent dans les échanges artistiques. Selon le chiffre qu’il a avancé, l’Afrique capte moins de 1 % du marché mondial de l’art. Pour réduire cet écart, il a plaidé pour la création d’un marché commun de l’art africain, avec le soutien de l’Union africaine. La proposition vise à faciliter la circulation des œuvres et des artistes entre les pays du continent et à élargir les débouchés de la création africaine. Cette 16ᵉ édition, placée sous la direction artistique de Morad Montazami, s’intitule « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ».

Elle s’intéresse à la manière dont les artistes travaillent à partir des blessures et des ruptures que traversent leurs sociétés. Le projet curatorial accorde une place aux pratiques collectives, aux gestes de soin et à la reconstruction des liens sociaux. À l’ouverture, la délégation congolaise a abordé ces questions en évoquant les violences dans l’est de la RDC.

La RDC, entre mémoire des violences et transmission

« Là où les frontières tracent les lignes, la culture tisse les ponts », a déclaré Yolande Elebe Ma Ndembo, ministre congolaise de la Culture, des Arts et du Patrimoine. Après avoir salué l’accueil des autorités sénégalaises, elle a évoqué le rôle des artistes dans la préservation de la mémoire et la reconstruction des liens sociaux dans son pays. « L’art ne fait pas disparaître les épreuves, mais il nous aide à les comprendre, à les transmettre et parfois à les dépasser », a-t-elle affirmé.

La ministre a également insisté sur la transmission du patrimoine congolais aux jeunes générations et sur la liberté qu’elles doivent avoir de le réinventer. Bassirou Diomaye Faye a, pour sa part, qualifié le choix de la RDC d’« une évidence artistique autant qu’une évidence fraternelle », en référence aux liens entre les deux pays. Évoquant la capacité des créateurs congolais à poursuivre leur travail malgré les épreuves, il a lancé : « Qui peut parler d’antifragilité sans parler des artistes congolais ? »

La participation congolaise se prolonge à l’ancien Palais de justice avec le pavillon national, intitulé « Quatrième Temps : Le Temps comme matière vivante ». Le commissariat en a été confié à l’artiste Steve Bandoma. Deux artistes congolais figurent également dans la sélection officielle, tandis que d’autres présentent leurs œuvres dans les expositions du programme OFF. L’exposition internationale réunit 54 artistes à l’ancien Palais de justice, qui accueille aussi les pavillons sénégalais et congolais ainsi que la section Design, intitulée « Les unités d’habitation Pan-Af ».

À la Galerie nationale d’art, la Biennale consacre une exposition à Abdoulaye Niokhor Bob, dit Ngoor. Jusqu’au 19 décembre, des rencontres, des projections et les expositions du OFF prolongeront la programmation dans la capitale et en région.

BIENNALE DE DAKAR 2026 Beau Disundi Nzazi décroche le Grand Prix du Chef de l’État La 16e édition de la Biennale de l’art africain contemporain a récompensé plusieurs artistes du continent, lors de la cérémonie d’ouverture organisée à l’ancien palais de justice de Dakar, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. L’art africain contemporain était à l’honneur, jeudi, à l’ancien palais de justice de Dakar. À l’occasion de l’ouverture officielle de la 16e édition de la Biennale de l’art africain contemporain, présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, plusieurs artistes ont été distingués pour la qualité et la singularité de leurs créations. Moment fort de la cérémonie, la remise du Grand Prix du Chef de l’État Léopold Sédar Senghor a consacré l’artiste congolais Beau Disundi Nzazi, originaire de la République démocratique du Congo (RDC), pays invité d’honneur de cette édition. Dotée de 20 millions de francs CFA, cette distinction récompense un parcours artistique qui s'inscrit dans le dynamisme de la création contemporaine africaine. La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs autres artistes venus d’Afrique. Le Prix du maire de la Ville de Dakar a été attribué à titre posthume à Papi Stoboy, accompagné d’une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Une reconnaissance qui honore la mémoire de l’artiste et son empreinte dans le paysage artistique. Le Prix UEMOA, doté de 8 millions de francs CFA, est revenu à Nú Barreto, artiste de Guinée-Bissau. Du côté du Ghana, le duo Vanessa Amoah Opoku et Joy Weinberger a remporté le Prix CEDEAO, d’une valeur de 5 millions de francs CFA. Quant au Prix Révélation, doté de 10 millions de francs CFA, il a consacré l’Éthiopienne Miriam Hillawi Abraham. À travers ce palmarès, la Biennale confirme sa vocation de vitrine de la diversité et de la vitalité de la création africaine contemporaine. La distinction d’artistes issus de différents pays témoigne également de la dimension continentale de cette rencontre culturelle. Présidée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette cérémonie d’ouverture donne ainsi le ton d’une édition placée sous le thème « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ». Du 19 novembre au 19 décembre 2026, Dakar accueille artistes, professionnels de l’art et visiteurs autour de cette grande célébration de la création contemporaine.

FATOU BA