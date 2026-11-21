Dak’Art ouvre sur un appel à faire circuler l’art africain
La 16ᵉ Biennale de l’art africain contemporain s’est ouverte jeudi 19 novembre à l’ancien Palais de justice. Bassirou Diomaye Faye y a défendu le maintien de la manifestation, malgré les difficultés économiques et proposé la création d’un marché commun de l’art africain. Invitée d’honneur, la République démocratique du Congo a inscrit sa participation dans une réflexion sur la mémoire et la transmission, alors que les violences se poursuivent dans l’est du pays.
Au Cap Manuel, la visite de l’exposition internationale a précédé les discours. Arrivé vers 17 heures à l’ancien Palais de justice, le président Bassirou Diomaye Faye a parcouru l’exposition avant de rejoindre le chapiteau dressé à l’entrée du bâtiment. Plusieurs membres du gouvernement et des délégations étrangères ont assisté à la cérémonie, dont les ministres de la Culture du Bénin, de la Guinée-Bissau, du Cabo Verde et du Mali. Oumar Pène, chanteur du Super Diamono, s’est produit à l’ouverture.
« On ne suspend pas la respiration d’un peuple au motif que les temps sont durs. » Par cette formule, le chef de l’État a justifié la tenue de la Biennale dans un contexte économique difficile. Il a rappelé la place que Léopold Sédar Senghor accordait à la culture dans le développement et présenté Dak’Art comme un lieu de rencontre entre artistes et de dialogue entre les peuples. Six jours après la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse, il a également salué le travail des équipes qui avaient conçu et porté la cérémonie d’ouverture des Jeux. Il y a vu une illustration de la capacité du continent à raconter sa propre histoire.
Un marché commun pour les œuvres et les artistes
Bassirou Diomaye Faye a aussi posé la question de la place du continent dans les échanges artistiques. Selon le chiffre qu’il a avancé, l’Afrique capte moins de 1 % du marché mondial de l’art. Pour réduire cet écart, il a plaidé pour la création d’un marché commun de l’art africain, avec le soutien de l’Union africaine. La proposition vise à faciliter la circulation des œuvres et des artistes entre les pays du continent et à élargir les débouchés de la création africaine. Cette 16ᵉ édition, placée sous la direction artistique de Morad Montazami, s’intitule « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ».
Elle s’intéresse à la manière dont les artistes travaillent à partir des blessures et des ruptures que traversent leurs sociétés. Le projet curatorial accorde une place aux pratiques collectives, aux gestes de soin et à la reconstruction des liens sociaux. À l’ouverture, la délégation congolaise a abordé ces questions en évoquant les violences dans l’est de la RDC.
La RDC, entre mémoire des violences et transmission
« Là où les frontières tracent les lignes, la culture tisse les ponts », a déclaré Yolande Elebe Ma Ndembo, ministre congolaise de la Culture, des Arts et du Patrimoine. Après avoir salué l’accueil des autorités sénégalaises, elle a évoqué le rôle des artistes dans la préservation de la mémoire et la reconstruction des liens sociaux dans son pays. « L’art ne fait pas disparaître les épreuves, mais il nous aide à les comprendre, à les transmettre et parfois à les dépasser », a-t-elle affirmé.
La ministre a également insisté sur la transmission du patrimoine congolais aux jeunes générations et sur la liberté qu’elles doivent avoir de le réinventer. Bassirou Diomaye Faye a, pour sa part, qualifié le choix de la RDC d’« une évidence artistique autant qu’une évidence fraternelle », en référence aux liens entre les deux pays. Évoquant la capacité des créateurs congolais à poursuivre leur travail malgré les épreuves, il a lancé : « Qui peut parler d’antifragilité sans parler des artistes congolais ? »
La participation congolaise se prolonge à l’ancien Palais de justice avec le pavillon national, intitulé « Quatrième Temps : Le Temps comme matière vivante ». Le commissariat en a été confié à l’artiste Steve Bandoma. Deux artistes congolais figurent également dans la sélection officielle, tandis que d’autres présentent leurs œuvres dans les expositions du programme OFF. L’exposition internationale réunit 54 artistes à l’ancien Palais de justice, qui accueille aussi les pavillons sénégalais et congolais ainsi que la section Design, intitulée « Les unités d’habitation Pan-Af ».
À la Galerie nationale d’art, la Biennale consacre une exposition à Abdoulaye Niokhor Bob, dit Ngoor. Jusqu’au 19 décembre, des rencontres, des projections et les expositions du OFF prolongeront la programmation dans la capitale et en région.
FATOU BA