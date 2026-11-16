Il y a des noms qui portent l'histoire. Celui de Kane résonne avec la grande dynastie Torodo, celle des Almamys qui ont marqué le Fouta par la foi, le courage et le sens du devoir. Cet héritage de grandeur se prolonge aujourd'hui au bloc opératoire, entre les mains du Professeur Racine Kane. Là où l'Almamy conquérait les âmes, lui rend aux corps leur force et leur dignité.

Médecin colonel, Racine Kane incarne l'élite de la médecine sénégalaise. Professeur agrégé de l'École du Val-de-Grâce, il a aussi puisé son savoir à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a joint la rigueur du soldat à la précision du chirurgien. À l'Hôpital Principal de Dakar, il est l'un des grands noms de l'urologie et de l'andrologie au Sénégal.

La confiance de ses pairs en témoigne. Secrétaire général adjoint de l'Association Sénégalaise d'Urologie, il en a été élu président. C'est la reconnaissance d'un homme dont la compétence et l'engagement sont salués par toute sa profession.

Reins, vessie, calculs, prostate, santé reproductive et sexuelle masculine : le Professeur Kane maîtrise un domaine délicat, que beaucoup préfèrent taire. Lui choisit la franchise et la bienveillance. Il parle ouvertement d'infertilité masculine pour que chaque homme consulte sans honte et sans complexe.

Dans les médias sénégalais, sa voix est écoutée et respectée. Il rappelle que 80 à 90 % des cancers de la prostate sont découverts trop tard. Son message, clair et courageux, est de se faire dépister dès 45 ans. Derrière ce conseil, il y a des vies sauvées, des familles préservées et un pays plus sain.

Chirurgien d'exception, professeur reconnu, président d'association, pédagogue et sentinelle de la santé publique : le Professeur Racine Kane est un grand serviteur de la santé des Sénégalais. Il porte avec élégance un nom d'histoire et lui donne une nouvelle noblesse, celle de la science mise au service de la vie.