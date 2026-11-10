Réuni le 7 novembre à Thiès, le Comité central du Parti de l’indépendance et du travail appelle l’opposition à faire front pour briser la bipolarisation Pastef-Kiraay. Il condamne le rejet du projet de loi de finances rectificative et réclame une concertation nationale sur l’économie, sur fond de tensions politiques et sociales.

Le Parti de l’indépendance et du travail (PIT) appelle à « l’union la plus large des forces de l’Opposition » pour les prochaines échéances électorales. Dans une résolution adoptée le 7 novembre à Thiès, lors d’une session de son Comité central présidée par son secrétaire général, Samba Sy, la formation de gauche affiche son objectif : « briser la bipolarisation Pastef-Kiraay » et battre les dirigeants actuels dans les urnes.

Le parti invite le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), qu’il présente comme désormais constitué en coalition électorale, à accélérer son implantation départementale et à se montrer plus offensif sur les préoccupations des populations. Il estime que l’opposition doit proposer des programmes crédibles, capables de répondre aux attentes des Sénégalais.

Le Comité central demande également la levée des blocages qui retardent la transformation de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS) en fédération. Il mandate le Bureau politique pour approfondir, avec ses alliés, les discussions sur les objectifs, les modalités de participation et les candidatures aux élections de 2027, tout en préservant l’identité du PIT et son ancrage à gauche. Il exige aussi l’ouverture rapide de concertations pour préparer ces scrutins.

Le rejet de la LFR vivement condamné

Cet appel au rassemblement s’accompagne d’un réquisitoire contre la gestion du pays. Le PIT juge la crise économique, sociale et politique d’une « extrême gravité ». Il accuse le pouvoir d’avoir aggravé les divisions et considère les prochaines élections comme une occasion de changer les orientations du pays.

Le Comité central dénonce notamment une « guerre ouverte entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale », qu’il attribue à l’éclatement du duo Diomaye-Sonko. Selon son analyse, cet affrontement ralentit le fonctionnement de l’État et relègue les préoccupations des populations au second plan. Dans ce contexte, il salue le rôle d’arbitre joué, selon lui, par le Conseil constitutionnel et la Cour suprême dans la préservation de l’État de droit.

Le rejet du projet de loi de finances rectificative par le groupe parlementaire Pastef, le 3 novembre, cristallise ses critiques. Le PIT estime que cette décision fragilise les négociations avec les partenaires techniques et financiers. Il condamne une attitude qui, à ses yeux, « sacrifie les intérêts du peuple sénégalais à une lutte de pouvoir au sommet de l’État ».

Sur le front économique, le Comité central avance plusieurs indicateurs pour étayer son diagnostic. Selon les chiffres cités dans sa résolution, la croissance hors hydrocarbures serait tombée à 2,5 % en 2025 et à 2,7 % en 2026. Le service de la dette serait passé du tiers aux deux tiers du budget national, tandis que le paiement des seuls intérêts absorberait chaque année le quart des recettes fiscales.

Le parti impute une aggravation de la crise de la dette au discours du 26 septembre 2024 sur la « dette cachée ». Il estime que cette prise de parole a fermé au Sénégal l’accès aux marchés financiers internationaux.

Concernant les discussions avec le Fonds monétaire international, le PIT redoute des conditionnalités douloureuses. Il appelle à mobiliser les populations contre une politique d’austérité comparable aux programmes d’ajustement structurel des années 1980 et 1990. Pour faire face aux difficultés, il réclame une réduction drastique du train de vie de l’État et une concertation nationale sur l’économie.

Soutien aux travailleurs et alerte sur le monde rural

Le Comité central exprime sa solidarité avec les travailleurs en lutte, particulièrement le Front syndical pour la défense du travail (FSDT). Il présente la grève générale des 21, 22 et 23 octobre comme la conséquence du non-respect des accords signés et de la révision unilatérale de dispositions importantes des Codes du travail et de la sécurité sociale.

Le PIT interpelle le président de la République sur sa responsabilité dans le rétablissement d’une paix sociale durable. Il demande, parallèlement, une préparation rigoureuse de la prochaine campagne de commercialisation agricole et une aide immédiate aux agriculteurs et aux éleveurs touchés, selon la résolution, par le déficit pluviométrique de l’hivernage 2026.

La sécurité alimentaire et le coût des produits de première nécessité figurent aussi parmi ses préoccupations. Le parti appelle à des mesures en faveur des ménages et à une attention particulière pour les travailleurs de l’économie informelle, confrontés à la cherté de la vie, aux harcèlements et aux déguerpissements. Il réclame enfin les moyens nécessaires à une année scolaire et universitaire apaisée.

Enfin, le parti salue l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il en attribue le mérite aux infrastructures réalisées sous les régimes précédents et au travail des compétences sénégalaises mobilisées dans la durée. Il y voit la preuve que le pays dispose des ressources nécessaires à son redressement.